RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1478614787147881478914790>
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 10:11

  Shaman написав:
  katso написав:
  flyman написав:Що незламники притихли? Де потужність?

"Якби не скинули Яника зараз було б ще гірше" - спочатку казали вони. Потім казали "нас чекає НАТО". Потім казали "Захід з нами". Потім "ще трошки й Раша розвалиться". То може вже пора визнати що весь цей час вони були не праві?

а що ви намагаєтесь зовсім різні питання в одну купу зліпити?.. :shock:

з яником все зрозуміло - Біларусь 2.0 нам не потрібна.

з НАТО - не встигли, треба було ще в 90х роках думати, а не брататися з агресором.

Захід - з нами. чи допомога, вона з неба падає? :D

й головне - Раша таки розвалиться. ви головне не зникайте з форуму, коли це станеться, щоб вам всім про це нагадати 8)
не майданили той не треба було допомоги. І це не допомога це КРЕДИТИ. Після миру в нас 2 виходи або все життя віддавати або ставати білоруссю.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3390
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 10:16

  Banderlog написав: Після миру в нас 2 виходи або все життя віддавати або ставати білоруссю.

Не згоден. Категорично((

Є третій вихід і він вже фактично офіційно заявлений та визначений владою та і партнери одобрили ---
фортеця (с) прем'єр-міністр України
сталевий дикобраз (с) Фон дер Ляєн.
Таким чином і будемо відпрацьовати кредити..

Імхо. Стосовно цього питання закрито остаточно і навіки.
До наступного вітку глобалізації.
Тобто через ...
detroytred
 
Повідомлень: 25140
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 10:18

  detroytred написав:
  Banderlog написав: Після миру в нас 2 виходи або все життя віддавати або ставати білоруссю.

Не згоден. Категорично((

Є третій вихід і він вже фактично офіційно заявлений та визначений владою та і партнери одобрили ---
фортеця (с) прем'єр-міністр України
сталевий дикобраз (с) Фон дер Ляєн.
Таким чином і будемо відпрацьовати кредити..

Імхо. Стосовно цього питання закрито остаточно і навіки.
До наступного вітку глобалізації.
Тобто через ...

саме так згідно концепції переревиробництва вищосортних та принципу імперії (після нас хоч потоп):

фінал відомий
Востаннє редагувалось flyman в Вів 19 сер, 2025 10:21, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40482
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 10:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Білорусь 2.0" якого зразка?
2022 чи 2005?
У 2005 Лукашеннко пропонував Ющенку газотранспортний союз проти москви, щоб газпром не міг бити Білорусь та Україну поодинці, але Ющенко прогальмував як завжди, бо Лукашенко типу недемократ. Десь ближче д0 2009 почав дозрівати, але час було втрачено.
Ще влітку 2020 Лукашенко публічно прирнизив москву скрутивши вагнерівців і подякувавши українським спецслужбам за допомогу. Але прихильники кримнашістів тихановських все зіпсували.
Навіть якщоб Янукович\ПР мали б на меті зробити "Білорусь 2.0" (що не факт, скоріше кучмівська багатовекторність була зразком) то процес зайняв би років 20. не менше
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4057
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 10:23

  барабашов написав:Ладно с тем немытым в этом году бомбасом, родиной кобдзонов и партий легионов.
как докажут вредность Мелитополя и Бердянска с Геническом в составе Украины?

Вся проблема, що назва держави не міняється. Це для совіцької України втрата і для олігархічної україни Кучми тож втрата, але для ЗУНР якою замість Шухевича керує камеді шоу 95 й квартал це достойний результат і навіть героїчна перемога.
За вирази типу нємитий бамбас, або заклики Жюльки огородить все колючою, проволокою в нормальній державі треба в тюрму саджати.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3390
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я те дам "фортецю", кровью кашлять задолбаешься
одни и те же люди начали с баспошлинных кружевных трсов и хотят закончить евро-кндр-2.0, и думают что никто фокуса не заметит. Вопиющая украинофобия, которая будет покарана. memento ganul
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4057
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 10:27

  detroytred написав:
  Banderlog написав: Після миру в нас 2 виходи або все життя віддавати або ставати білоруссю.

Не згоден. Категорично((

Є третій вихід і він вже фактично офіційно заявлений та визначений владою та і партнери одобрили ---
фортеця (с) прем'єр-міністр України
сталевий дикобраз (с) Фон дер Ляєн.
Таким чином і будемо відпрацьовати кредити..

Імхо. Стосовно цього питання закрито остаточно і навіки.
До наступного вітку глобалізації.
Тобто через ...
це і є перший вихід, тільки дикобраз буде голками всередину))) боюсь врємєна демократії і триндіння на форумах доходять кінця)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3390
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 10:28

  fox767676 написав:Я те дам "фортецю", кровью кашлять задолбаешься
одни и теже люди начали с баспошлинных кружевных трсов и хотят закончить евро-кндр-2.0, и думают что никто фокуса не заметит. Вопиющая украинофобия, которая будет покарана. memento ganul

По буквах спробуй прочитати.
По буквах.
Хто тобі дає і дасть (визначив) фортецю.

І до них звертайся, херой.
А не кнопки отут дави зі своїм херойством.
detroytred
 
Повідомлень: 25140
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 10:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ничего у вас не выйдет терпилы
Будете лезть на рожон - и идолы майдана будут показательно ниспровергнуты, и хрестьянство насаждаемое олигархами c 90х-- будет публично поругано

Император, бледный, несмотря на отблеск пурпура и солнца, сорвал с древка Лабарума золотой крест и монограмму Христа из драгоценных каменьев. Войско замерло. Жемчужины, изумруды, рубины рассыпались, и тонкий крест, вдавленный в сырую землю, погнулся под сандалией римского Кесаря.
Максим вынул из великолепного ковчежца обернутое в шелковые голубые пелены маленькое серебряное изваяние бога Солнца, Митры-Гелиоса.
Кузнец подошел, в несколько мгновений искусно выправил щипцами погнувшиеся крючки на древке Лабарума и припаял оловом изваяние Митры.
Прежде чем войска опомнились от ужаса, Священная хоругвь Константина зашелестела и взвилась над головой императора, увенчанная кумиром Аполлона.
Старый воин, набожный христианин, отвернулся и закрыл глаза рукою, чтобы не видеть этой мерзости.
– Кощунство! – пролепетал он, бледнея.
– Горе! – шепнул третий на ухо товарищу. – Император отступил от церкви Христовой.
Юлиан стал на колени перед знаменем и, простирая руки к серебряному изваянию, воскликнул:
– Слава непобедимому Солнцу, владыке богов! Ныне поклоняется август вечному Гелиосу, Богу света, Богу разума, Богу веселия и красоты олимпийской!
Последние лучи солнца отразились на беспощадном лике Дельфийского идола; голова его окружена была серебряными острыми лучами; он улыбался.
Легионы безмолвствовали. Наступила такая тишина, что слышно было, как в лесу, шелестя, один за другим, падают мертвые листья.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4057
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 10:35

  Banderlog написав: це і є перший вихід

В принципі, так.
Я лише вказав форму реалізації.

Стосовно закручування гайок теж згоден.
Але))
Але дива дивні... завдяки західному баблу та великим ресурсам поки вдається відпітляти.
А раптом і далі диво продовжиться((
Розкладів дійсних я не маю..
detroytred
 
Повідомлень: 25140
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1478614787147881478914790>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120844
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 303538
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 973992
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9526)
19.08.2025 12:00
INVESTFEST (3)
19.08.2025 11:51
ПУМБ (6693)
19.08.2025 11:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.