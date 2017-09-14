|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 19 сер, 2025 10:11
Shaman написав: katso написав: flyman написав:
Що незламники притихли? Де потужність?
"Якби не скинули Яника зараз було б ще гірше" - спочатку казали вони. Потім казали "нас чекає НАТО". Потім казали "Захід з нами". Потім "ще трошки й Раша розвалиться". То може вже пора визнати що весь цей час вони були не праві?
а що ви намагаєтесь зовсім різні питання в одну купу зліпити?..
з яником все зрозуміло - Біларусь 2.0 нам не потрібна.
з НАТО - не встигли, треба було ще в 90х роках думати, а не брататися з агресором.
Захід - з нами. чи допомога, вона з неба падає?
й головне - Раша таки розвалиться. ви головне не зникайте з форуму, коли це станеться, щоб вам всім про це нагадати
не майданили той не треба було допомоги. І це не допомога це КРЕДИТИ. Після миру в нас 2 виходи або все життя віддавати або ставати білоруссю.
Додано: Вів 19 сер, 2025 10:16
Banderlog написав:
Після миру в нас 2 виходи або все життя віддавати або ставати білоруссю.
Не згоден. Категорично((
Є третій вихід і він вже фактично офіційно заявлений та визначений владою та і партнери одобрили ---
фортеця (с) прем'єр-міністр України
сталевий дикобраз (с) Фон дер Ляєн.
Таким чином і будемо відпрацьовати кредити..
Імхо. Стосовно цього питання закрито остаточно і навіки.
До наступного вітку глобалізації.
Тобто через ...
Додано: Вів 19 сер, 2025 10:18
detroytred написав: Banderlog написав:
Після миру в нас 2 виходи або все життя віддавати або ставати білоруссю.
Не згоден. Категорично((
Є третій вихід і він вже фактично офіційно заявлений та визначений владою та і партнери одобрили ---
фортеця (с) прем'єр-міністр України
сталевий дикобраз (с) Фон дер Ляєн.
Таким чином і будемо відпрацьовати кредити..
Імхо. Стосовно цього питання закрито остаточно і навіки.
До наступного вітку глобалізації.
Тобто через ...
саме так згідно концепції переревиробництва вищосортних та принципу імперії (після нас хоч потоп):
фінал відомий
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 19 сер, 2025 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 сер, 2025 10:20
"Білорусь 2.0" якого зразка?
2022 чи 2005?
У 2005 Лукашеннко пропонував Ющенку газотранспортний союз проти москви, щоб газпром не міг бити Білорусь та Україну поодинці, але Ющенко прогальмував як завжди, бо Лукашенко типу недемократ. Десь ближче д0 2009 почав дозрівати, але час було втрачено.
Ще влітку 2020 Лукашенко публічно прирнизив москву скрутивши вагнерівців і подякувавши українським спецслужбам за допомогу. Але прихильники кримнашістів тихановських все зіпсували.
Навіть якщоб Янукович\ПР мали б на меті зробити "Білорусь 2.0" (що не факт, скоріше кучмівська багатовекторність була зразком) то процес зайняв би років 20. не менше
Додано: Вів 19 сер, 2025 10:23
барабашов написав:
Ладно с тем немытым в этом году бомбасом, родиной кобдзонов и партий легионов.
как докажут вредность Мелитополя и Бердянска с Геническом в составе Украины?
Вся проблема, що назва держави не міняється. Це для совіцької України втрата і для олігархічної україни Кучми тож втрата, але для ЗУНР якою замість Шухевича керує камеді шоу 95 й квартал це достойний результат і навіть героїчна перемога.
За вирази типу нємитий бамбас, або заклики Жюльки огородить все колючою, проволокою в нормальній державі треба в тюрму саджати.
Додано: Вів 19 сер, 2025 10:24
Я те дам "фортецю", кровью кашлять задолбаешься
одни и те же люди начали с баспошлинных кружевных трсов и хотят закончить евро-кндр-2.0, и думают что никто фокуса не заметит. Вопиющая украинофобия, которая будет покарана. memento ganul
Додано: Вів 19 сер, 2025 10:27
detroytred написав: Banderlog написав:
Після миру в нас 2 виходи або все життя віддавати або ставати білоруссю.
Не згоден. Категорично((
Є третій вихід і він вже фактично офіційно заявлений та визначений владою та і партнери одобрили ---
фортеця (с) прем'єр-міністр України
сталевий дикобраз (с) Фон дер Ляєн.
Таким чином і будемо відпрацьовати кредити..
Імхо. Стосовно цього питання закрито остаточно і навіки.
До наступного вітку глобалізації.
Тобто через ...
це і є перший вихід, тільки дикобраз буде голками всередину))) боюсь врємєна демократії і триндіння на форумах доходять кінця)
Додано: Вів 19 сер, 2025 10:28
fox767676 написав:
Я те дам "фортецю", кровью кашлять задолбаешься
одни и теже люди начали с баспошлинных кружевных трсов и хотят закончить евро-кндр-2.0, и думают что никто фокуса не заметит. Вопиющая украинофобия, которая будет покарана. memento ganul
По буквах спробуй прочитати.
По буквах.
Хто тобі дає і дасть (визначив) фортецю.
І до них звертайся, херой.
А не кнопки отут дави зі своїм херойством.
Додано: Вів 19 сер, 2025 10:31
Ничего у вас не выйдет терпилы
Будете лезть на рожон - и идолы майдана будут показательно ниспровергнуты, и хрестьянство насаждаемое олигархами c 90х-- будет публично поругано
Император, бледный, несмотря на отблеск пурпура и солнца, сорвал с древка Лабарума золотой крест и монограмму Христа из драгоценных каменьев. Войско замерло. Жемчужины, изумруды, рубины рассыпались, и тонкий крест, вдавленный в сырую землю, погнулся под сандалией римского Кесаря.
Максим вынул из великолепного ковчежца обернутое в шелковые голубые пелены маленькое серебряное изваяние бога Солнца, Митры-Гелиоса.
Кузнец подошел, в несколько мгновений искусно выправил щипцами погнувшиеся крючки на древке Лабарума и припаял оловом изваяние Митры.
Прежде чем войска опомнились от ужаса, Священная хоругвь Константина зашелестела и взвилась над головой императора, увенчанная кумиром Аполлона.
Старый воин, набожный христианин, отвернулся и закрыл глаза рукою, чтобы не видеть этой мерзости.
– Кощунство! – пролепетал он, бледнея.
– Горе! – шепнул третий на ухо товарищу. – Император отступил от церкви Христовой.
Юлиан стал на колени перед знаменем и, простирая руки к серебряному изваянию, воскликнул:
– Слава непобедимому Солнцу, владыке богов! Ныне поклоняется август вечному Гелиосу, Богу света, Богу разума, Богу веселия и красоты олимпийской!
Последние лучи солнца отразились на беспощадном лике Дельфийского идола; голова его окружена была серебряными острыми лучами; он улыбался.
Легионы безмолвствовали. Наступила такая тишина, что слышно было, как в лесу, шелестя, один за другим, падают мертвые листья.
Додано: Вів 19 сер, 2025 10:35
Banderlog написав:
це і є перший вихід
В принципі, так.
Я лише вказав форму реалізації.
Стосовно закручування гайок теж згоден.
Але))
Але дива дивні... завдяки західному баблу та великим ресурсам поки вдається відпітляти.
А раптом і далі диво продовжиться((
Розкладів дійсних я не маю..
Схожі теми
