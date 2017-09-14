в гуантанамо цього кепкаря разом з гордоном
Додано: Вів 19 сер, 2025 11:28
Додано: Вів 19 сер, 2025 12:10
Якщо коротко:
раніше влада та партнери акцентували на 30-ти дневному рпв, як кроку до перемовин про довготривале; тепер - мова про безстрокове рпв без проміжних кроків.
Тобто сторони дозріли до повноцінного лепеївського рпв.
Закінчувати війну рпв.
А не Перемогою, звільненням окупованих територій; захопленням нових, денацифікацією і т.д.
Питання тільки чи дозріла рфія...
А також де тут Флер викопала "обісрання". Мабуть вчергове сплутала з собою.
І ще раз наголошую: сама по собі пропозиція рпв не несе Україні абсолютно ніякої шкоди. Абсолютно ніякої шкоди.
Погодиться рфія - добре.
Не погоджується - Україна продовжує захищатися. Так само, як і раніше - без пропозиції рпв.
Є сили здійснити-досягти не рпв, а Перемоги, звільнення територій, то вперед. Ніяких претензій від Лепея не було. Вперед. (Хоча, наприклад, я звертаю увагу на ціну...).
Нема - то рпв.
Додано: Вів 19 сер, 2025 12:18
Раніше партнери думали, що вдасться прогнути хуйла на РПВ. Але хуйлу це нафіг не треба, оскільки він наступає і не бачить причин зупинятися. А ці переговори це просто окозамилування для відтягування введення нових санкцій. АБо недопущення - тут вже як пощастить.
Тому ІМХО, реальне РПВ можливе тільки після стабілізації фронту.
UPD.: під "партнерами" я мав на увазі руде чмо і його підспівувачів, бо в Європі судячи з усього ніхто не плекає надій на це
Додано: Вів 19 сер, 2025 12:22
Економіка оркостану. ФНБ 30 років накопичували і ось його немає. Бюджет дефіцитний вже на 5 трл. але до кінця року орієнтовно 7-8 трл.
Додано: Вів 19 сер, 2025 12:23
Похоже, что Трамп прогнул обоих: именно по линии фронта заморозка. Если так - где-то до середины сентября будут удвоенные попытки продвинуться в ЛНР\ДНР...
Додано: Вів 19 сер, 2025 12:26
Додано: Вів 19 сер, 2025 12:27
Я тричі надавав посилання на пояснення Буданова. Чому рфії може бути потрібним припинення війни, перемир'я, пауза.
Можу ще свіженьке від експерта:
*По итогам войны для РФ:
а) Южный Кавказ минус...
б) Плюс 2 страны в НАТО...
в) 1% захваченных боевыми действиями территорий...
г) Минус флот с Крыма и Северного Причерноморья...
д) Минус Сирия...
е) Балтика - внутреннее море НАТО...
ж) Два кордона дронов от Дании на Балтике...
з) Минус торговля и кредит...
и) Минус авиация и НПЗ...
к) Минус "весь Донбасс", идеологический и политический контроль, денацификация и демилитаризация вкупе с "первопричинами"...* (С)
То на хіба рфії продовжувати?
З кожним днем проблеми від війни для неї тільки загострюються сильніше, ніж без неї.
Додано: Вів 19 сер, 2025 12:29
detroytred з такою логікою війна вже давно мала закінчитися. Але вона не закінчилась - тому логіка в хуйла мабуть інша.
Додано: Вів 19 сер, 2025 12:38
Мы же не знаем, что в тех "папочках" ему приносят - мог на полном серьезе считать "еще две-три недели - и додавлю". И те проблемы: некоторым из них меньше полу-года -- пару дней, если в сроках стран мерять. Возможно это "вже давно" - как раз и наступило...
Додано: Вів 19 сер, 2025 12:39
