RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14790147911479214793>
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 16:44

  fox767676 написав:Це тільки у інфантильних миздобульців все вирішується взмахом чарівної палочки.


Та ты шо ... это же ты, на серьёзных щах задвигал, что к Пасхе РПВ, к концу второго квартала подписание перемирия па-любому

Оказалось, что нет волшебной палочки ) Надо же ...

  fox767676 написав: Попереду досить важкий і можливо довгий переговорний процес , але він почався, "льод тронувся - крига скресла!"


Про это я пишу, ещё с момента Трамповского "за 24 часа", что быстро это всё не закончится
Вот и до тебя это дошло.
Хотя я пишу об этом постоянно.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11898
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

зрада несеться :lol: не треба впадати в песимізм, трошки гумору

як це раніше не зустрічав :oops:
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 19 сер, 2025 17:08, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9445
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1638 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 17:17

За крок до перевороту думок (с)
Пряма мова Лаврова: "Хочу ще раз особливо підкреслити, ми ніколи не говорили про те, що нам просто потрібно захопити якісь території. Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія (такої країни не існує, але росіяни так називають Україну – ред.) як території ніколи не були нашою метою".
Деталі: Російський міністр запевняє, що Москва нібито "завжди хотіла захистити російських людей, які сотні років проживали на згаданих вище територіях".
Letusrock
 
Повідомлень: 2601
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 17:22

  Letusrock написав:За крок до перевороту думок (с)
Пряма мова Лаврова: "Хочу ще раз особливо підкреслити, ми ніколи не говорили про те, що нам просто потрібно захопити якісь території. Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія (такої країни не існує, але росіяни так називають Україну – ред.) як території ніколи не були нашою метою".
Деталі: Російський міністр запевняє, що Москва нібито "завжди хотіла захистити російських людей, які сотні років проживали на згаданих вище територіях".

тільки одна проблема, росіян видумав Ленін, хоча була РСФСР, а РРСР (російської радянської соціалістичної республіки не було), а колонізацію великих просторів провели вихідці із земель що наразі є Україною. Чисто технічно так званих росіян як нації не існує, а "русскій" - імя прілагатєльноє (тобто такі, що у власності русів, тобто українців, яких так тоді називали).
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40487
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 17:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Правильно!
Бо з чого сміятись - з того, що чорнодупі чоловіки ВПЕВНЕНО та ВІЛЬНО почуваються в нашій країні, ніж ви, на своїй БАТЬКІВЩИНІ?!

бо це правильні українці: мову ворога незнають + батьківщині не боргують
Letusrock
 
Повідомлень: 2601
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 17:55

  Letusrock написав:За крок до перевороту думок (с)
Пряма мова Лаврова: "Хочу ще раз особливо підкреслити, ми ніколи не говорили про те, що нам просто потрібно захопити якісь території. Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія (такої країни не існує, але росіяни так називають Україну – ред.) як території ніколи не були нашою метою".
Деталі: Російський міністр запевняє, що Москва нібито "завжди хотіла захистити російських людей, які сотні років проживали на згаданих вище територіях".

Как же это нелепо выглядит. Когда у ботвы спрашиваешь, а как же так не хотели но аннексировали. Начинается ещё больший сюр... это люди самоорганизовались, провели референдум и у нас не было выбора, пришлось включать в свой состав.... даже ту территорию где не было ни референдума, ни окупантов.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1144
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 18:18

  Letusrock написав:За крок до перевороту думок (с)
Пряма мова Лаврова: "Хочу ще раз особливо підкреслити, ми ніколи не говорили про те, що нам просто потрібно захопити якісь території. Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія (такої країни не існує, але росіяни так називають Україну – ред.) як території ніколи не були нашою метою".
Деталі: Російський міністр запевняє, що Москва нібито "завжди хотіла захистити російських людей, які сотні років проживали на згаданих вище територіях".


Ну то так ...

Крим не потрібен був, але захопили ...
Донбас не потрібен був, але полізли ...
Війну не хотіли, але почали ...
На Київ взагалі йшли, тому що війська виводили з Білорусі на Москву ...

Не потрібно, не вигідно, але чомусь роблять ...
І чомусь в Конституцію собі записують, навіть не повністю захоплене ...

І звісно, хочуть захистити російських людей, шляхом їх знищення ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11898
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 18:23

*Други мои... байки пор Крым и про сухопутный коридор как мега итог - это херня в пользу поней... )))

а) с появлением Очакова, из-за которого весь сыр бор - "непотопляемый авианосец" превратился в тыкву... максимум курорт...

б) ни флота там ни стратегического значения ни Северного Причерноморья у РФ больше нет...

Пиррова пабеда... при чем к Чечне и Кавказу добавилось еще три на 90% дотационных региона... с весьма своеобразной публикой...

При разрыве тактов войны все это зальетсо бетоном... ;)

Остальное по "итогам" для РФ я описал выше...

П.С.: в следующем такте воевать будут с Турцией... и Британией... с Украины и Румынии... Но только расклады будут уже далеко не в пользу РФ...* (С)
_____________________________
Правда, ще цей такт не скінчився((
detroytred
 
Повідомлень: 25145
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 18:36

  detroytred написав:*Други мои... байки пор Крым и про сухопутный коридор как мега итог - это херня в пользу поней... )))

а) с появлением Очакова, из-за которого весь сыр бор - "непотопляемый авианосец" превратился в тыкву... максимум курорт...

б) ни флота там ни стратегического значения ни Северного Причерноморья у РФ больше нет...

Пиррова пабеда... при чем к Чечне и Кавказу добавилось еще три на 90% дотационных региона... с весьма своеобразной публикой...

При разрыве тактов войны все это зальетсо бетоном... ;)

Остальное по "итогам" для РФ я описал выше...

П.С.: в следующем такте воевать будут с Турцией... и Британией... с Украины и Румынии... Но только расклады будут уже далеко не в пользу РФ...* (С)
_____________________________
Правда, ще цей такт не скінчився((

А Казахстан, а Північна війна, а Бітва за Артіку?
А де брітанський шпіндєль? А калідор до ексклава?
Чаплига не торт.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40487
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:П.С.: в следующем такте воевать будут с Турцией... и Британией... с Украины и Румынии... Но только расклады будут уже далеко не в пользу РФ...* (С)


грошей у бюджеті рф немає -вже зараз дірка (хто каже 5трлн, а "оптимісти" типу Дьомушкина- майже 7,9трлн)

Бюджет 2026 года рассчитан на избежание кризиса при ограниченных перспективах роста. По прогнозам Центрального банка, рост ВВП в 2026 году составит 1,5–2%, что обусловлено нехваткой рабочей силы, санкциями и слабым мировым спросом на энергоносители. Ключевые переменные — рублёвая цена на нефть и траектория роста ВВП. При цене на нефть марки Brent в диапазоне 70–80 долларов за баррель и курсе рубля 95–100 к доллару нефтегазовые доходы останутся важным, но менее значимым источником финансирования.

ціна на нафту від 62 до66
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/oil/



Для покрытия дефицита правительство планирует увеличить внутренние заимствования, выпустив облигации федерального займа на четыре триллиона рублей (около 10% бюджета 2025 года).


на 2025 планували дефіцит бюджету(у вересні 2024) на рівні 1,5-1,8трл
за 7 місяців він вже перевищив 3,8трлн, самі значні витрати починаються с жовтня по грудень (офз вже банки не купують, кажуть мала дохідність, дайте кажуть 20%)
путін все чудово розуміє, але "давати задню" поки не поспішає

Зустрічі путіна з Зеленським на протязі 2 тижнів(як очікує Трамп) не буде, максимум "стара коняка" лавров.
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 19 сер, 2025 19:04, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 12641
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3329 раз.
Подякували: 3343 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 14790147911479214793>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120848
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 303561
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 974006
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9535)
19.08.2025 18:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.