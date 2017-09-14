Американські та європейські лідери прискорено працюють над гарантіями безпеки для України, щоб підготувати ґрунт для зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна. Про це 19 серпня пише Bloomberg.
Мета цих заходів — забезпечити надійний захист Києва та зміцнити його військові спроможності без обмежень, у тому числі щодо чисельності армії, щоб уникнути вимог Росії обмежити українські війська в майбутньому мирному договорі.
На саміті в Білому домі в понеділок, де разом із Зеленським зустрілися президент США Дональд Трамп і кілька європейських лідерів, було підтверджено чітку готовність адміністрації США підтримати гарантії безпеки для України.
«Під час зустрічі ми обговорювали гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами за координації зі США», — зазначив Трамп у своєму дописі в Truth Social.
Захід чекає що їм дозволить путін, на що він погодиться. Коли пообіцяє не бомбити львівскі та закарпатські бази "миротворців". Чи дозволить патрулювати небо до Винниці чи до Рівного Захід не зробить нічого з того, що він не зробив до цього - він не вступить у військовий конфлікт з кацапапи. Єдини гарнтії для України, це гарантії путіна, які він дасть після того на що домовиться з Зеленським. А потім приїдуть переможні коаліціанти охочих/незламних (і не факт що не затребують за це грошей з конфіскованих руських активів).
