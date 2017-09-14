RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 19:03

  Shaman написав:оце головна запорука, що перемовини можуть чогось досягти
США та Європа терміново працюють над гарантіями безпеки для України перед зустріччю Зеленського і Путіна — Bloomberg
Американські та європейські лідери прискорено працюють над гарантіями безпеки для України, щоб підготувати ґрунт для зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна. Про це 19 серпня пише Bloomberg.

Мета цих заходів — забезпечити надійний захист Києва та зміцнити його військові спроможності без обмежень, у тому числі щодо чисельності армії, щоб уникнути вимог Росії обмежити українські війська в майбутньому мирному договорі.

На саміті в Білому домі в понеділок, де разом із Зеленським зустрілися президент США Дональд Трамп і кілька європейських лідерів, було підтверджено чітку готовність адміністрації США підтримати гарантії безпеки для України.

«Під час зустрічі ми обговорювали гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами за координації зі США», — зазначив Трамп у своєму дописі в Truth Social.
:D :D :D
Захід чекає що їм дозволить путін, на що він погодиться. Коли пообіцяє не бомбити львівскі та закарпатські бази "миротворців". Чи дозволить патрулювати небо до Винниці чи до Рівного :) Захід не зробить нічого з того, що він не зробив до цього - він не вступить у військовий конфлікт з кацапапи. Єдини гарнтії для України, це гарантії путіна, які він дасть після того на що домовиться з Зеленським. А потім приїдуть переможні коаліціанти охочих/незламних (і не факт що не затребують за це грошей з конфіскованих руських активів).
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 19:05

  flyman написав:А Казахстан?


Спеціально по твоєму запиту менше години тому мабуть особисто тебе проінформував:
*На национальный мессенджер «Айту» переходит армия Казахстана... Если опыт военных, а затем спасателей окажется успешным, то в Казахстане возможен полный отказ от иностранных мессенджеров уже в 2026 году.

«А как казахская армия со своим суверенным мессенджером собирается взаимодействовать с союзными армиями, прежде всего с российской, например в формате ОДКБ? Если учесть ещё и „Старлинки“ (с 13 августа 2025 года в Казахстане начал официально работать сервис по доступу к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету „Старлинк“), то ответ напрашивается только один — не собирается. И новости „казахского цифрового суверенитета“ просто лишний раз это подтверждают»...* (С)
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 19:05

От як гупнемо фламінгом по кремлю!!!

  flyman написав:Чаплига не торт.
До речі - давно його математику не чув))
Що там його математика прогнозує - скоро перемир'я?(якщо так, то яке?)
Чи ще рік-два будемо випробовувати на землі ворога різні види дронів і ракет?

Бо, наприклад, Гордона(після його балабольства про кінець війни) - вже й не цікаво слухати... - триндить фейковий позитив, наче йому методички пише Флер))
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 19:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:(і не факт що не затребують за це грошей з конфіскованих руських активів).


у НАТО є свій бюджет, його буде достатньо на миротворців (гадаю , що Франція і Британія дадуть по 1500 солдат, не більше)
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 19:16

  Успіх написав:
Бо, наприклад, Гордона(після його балабольства про кінець війни) - вже й не цікаво слухати... - триндить фейковий позитив, наче йому методички пише Флер))


Ні, Долярчик.
Гордона не потрібно було слухати взагалі, як і Арестовича
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 19:29

  _hunter написав:Если и без - в этот раз догадался команду поддержки взять :D
полетить до Трампа не сам: з ним будуть європейські лідери
- Президентка Єврокомісії.
- Президент Фінляндії Стубб.
- Президент Франції Макрон.
- Канцлер Німеччини Мерц.
- Генсек НАТО Рютте.
- Прем’єр-міністр Італії Мелоні.

странно, кстати, что ЮК "за бортом" оставили. Намек на Стамбул?.. :roll:


Ты накинул, что Стармер не поедет.
Натрындюнкав, как всегда :D

Ведь ты знал, что Стармер едет
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 19:33

Марко Рубио возглавит переговоры о гарантиях безопасности для Украины, сообщает Axios.

Ожидается, что высокопоставленные чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран в ближайшие дни будут работать над подробным предложением по гарантиям безопасности для Украины, которое, вероятно, будет включать в себя участие ВВС США.

Работа будет осуществляться уже сформированной совместной американо-европейско-украинской комиссией, которую возглавляет Рубио.
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 19:41

  Xenon написав:
Марко Рубио возглавит переговоры о гарантиях безопасности для Украины, сообщает Axios.

Ожидается, что высокопоставленные чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран в ближайшие дни будут работать над подробным предложением по гарантиям безопасности для Украины, которое, вероятно, будет включать в себя участие ВВС США.

Работа будет осуществляться уже сформированной совместной американо-европейско-украинской комиссией, которую возглавляет Рубио.


Ну хоть не Витйокофф ... если это так ...
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 20:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:тільки одна проблема, росіян видумав Ленін,

Ні! Ще у прошлому році я викладав скріни Вікіпедії та Інструкції по проведенню переписі 1926 року (ленін вмер у 1924-му). Буквально на слідуючий день у Вікіпедії вже змінили "великороси" на "руськіе", що означало лиш те, що наш форум уважно читають у московії. Але у Інеті ніщо не зникає безслідно, і після цих змін я знову виклав, як було за день раніше.

Інструкція зі сторінці Вікіпедії зникла, десь у мене вона є, але це треба її шукати, лень втрачати час на це, тому викладаю скрини статті московитського "історика" 2005 року, та Вікіпедіі від "14 сентября 2024" та сучасної сторінки:
Зображення
Зображення
http://old2.intertrends.ru/public/syste ... kov-08.pdf

Зображення
https://u.to/f6BUIg

Зображення
https://u.to/9MeyIA
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Чернігові вшанували загиблих унаслідок ракетного удару по драмтеатру у 2023 році (Відео)
19 серпня в Чернігові вшанували пам’ять жертв російського ракетного удару по музично-драматичному театру. Подія сталася рівно два роки тому: загинули семеро людей, понад дві сотні постраждали. Після ранкового богослужіння в Катерининському соборі відбулася заупокійна літія за загиблими.


Вся провина на Росії ...

але є одне але ... хто надав дозвіл на проведення заходу щодо дронів ...

Берлінська тоді казала, що місцева влада
Потім заткнулась, бо місцева влада не надавала такого дозволу і не могла надавати такий дозвіл

Дозвіл надавала ОВА, але ... за 2 роки ніяк не можуть з"ясувати, а хто саме надавав дозвіл.
Ніяк не хочуть самі на себе виходити
