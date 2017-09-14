flyman написав:тільки одна проблема, росіян видумав Ленін,
Ні! Ще у прошлому році я викладав скріни Вікіпедії та Інструкції по проведенню переписі 1926 року (ленін вмер у 1924-му). Буквально на слідуючий день у Вікіпедії вже змінили "великороси" на "руськіе", що означало лиш те, що наш форум уважно читають у московії. Але у Інеті ніщо не зникає безслідно, і після цих змін я знову виклав, як було за день раніше.
Інструкція зі сторінці Вікіпедії зникла, десь у мене вона є, але це треба її шукати, лень втрачати час на це, тому викладаю скрини статті московитського "історика" 2005 року, та Вікіпедіі від "14 сентября 2024" та сучасної сторінки: http://old2.intertrends.ru/public/syste ... kov-08.pdf