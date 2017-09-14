RSS
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 20:33

Schmit

Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 20:36

pesikot

Скоро до мишей дійдешь ...
  yanyura написав:
  flyman написав:тільки одна проблема, росіян видумав Ленін,

Ні! Ще у прошлому році я викладав скріни Вікіпедії та Інструкції по проведенню переписі 1926 року (ленін вмер у 1924-му). Буквально на слідуючий день у Вікіпедії вже змінили "великороси" на "руськіе", що означало лиш те, що наш форум уважно читають у московії. Але у Інеті ніщо не зникає безслідно, і після цих змін я знову виклав, як було за день раніше.

Інструкція зі сторінці Вікіпедії зникла, десь у мене вона є, але це треба її шукати, лень втрачати час на це, тому викладаю скрини статті московитського "історика" 2005 року, та Вікіпедіі від "14 сентября 2024" та сучасної сторінки:
Зображення
Зображення
http://old2.intertrends.ru/public/syste ... kov-08.pdf

Зображення
https://u.to/f6BUIg

Зображення
https://u.to/9MeyIA

1924 чи 1926 не суть, я мав на увазі, що появилися внаслідок так званої "ленінської національної політики більшовиків"

flyman
  pesikot написав:Schmit

Скоро до мишей дійдешь ...

гібрид, ти заперечуєш удари орків по критичній інфраструктурі та цивільним, чи просто за ОПЗЖ?
Як всі, то всі!©

  pesikot написав:
  Успіх написав:
Бо, наприклад, Гордона(після його балабольства про кінець війни) - вже й не цікаво слухати... - триндить фейковий позитив, наче йому методички пише Флер))


Ні, Долярчик.
Гордона не потрібно було слухати взагалі, як і Арестовича

...так, як і Флер!

А я вуха то був розпустив)) - думав, що чоловік Флер, чи ти прийдеш і мене підміниш на фронті...
А виявилось, що ви всі цинічно/лицемірно/зухвало на весь форум БРЕХАЛИ!!!
Re: Напад росії і білорусі на Україну


А я вуха то був розпустив)) - думав,
гірше не буде, хоч поржемо.
