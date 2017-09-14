|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 19 сер, 2025 22:47
buratinyo написав:
Хотел спросить. А вопрос двойника путина на встрече в Аляске уже разбирался здесь?
Ні.
Розкажіть, що там з цього приводу.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25148
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 19 сер, 2025 23:02
Shaman написав: Letusrock написав:
...Аліни Мерседес...
пропоную оцю мразоту за наклеп банити - доки не навчиться відповідати за слова.
хоча він з тих с.икунів, який до зустрічі в реалі буде на всіх накидати. а при зустрічі - почне вибачатися навіть не чекаючи
Ти вже їдешь з Праги до Рахіва жорстко мститися за відкормлену єрмачньою жидівку та її цноту, збиту трьохпроменевою зіркою зі Штутгарда по замовленню ФєСєБє?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5302
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 19 сер, 2025 23:13
барабашов написав: Shaman написав: Letusrock написав:
...Аліни Мерседес...
пропоную оцю мразоту за наклеп банити - доки не навчиться відповідати за слова.
хоча він з тих с.икунів, який до зустрічі в реалі буде на всіх накидати. а при зустрічі - почне вибачатися навіть не чекаючи
Ти вже їдешь з Праги до Рахіва жорстко мститися за відкормлену єрмачньою жидівку та її цноту, збиту трьохпроменевою зіркою зі Штутгарда по замовленню ФєСєБє?
ти себе хоч в дзеркалі впізнаєш? чи наслідки кошерного обрізання в Туреччині безповоротно пошкодили твої психіку? хоча є підозри, що сталося це набагато раніше
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9450
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1640 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Вів 19 сер, 2025 23:17
Яке ще обрізання?
Я українець на прізвище Барабашенко і цим пишаюсь!
Крім того я поруч із твоєю другою квадробероособистістю.
Бо він мій однокашник.
Я його живим та із хвістом садюгам-тцкунам не віддам!
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5302
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 19 сер, 2025 23:26
барабашов написав:
Яке ще обрізання?
Я українець на прізвище Барабашенко і цим пишаюсь!
Крім того я поруч із твоєю другою квадробероособистістю.
Бо він мій однокашник.
Я його живим та із хвістом садюгам-тцкунам не віддам!
таки набагато раніше...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9450
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1640 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Вів 19 сер, 2025 23:30
Успіх написав:
Перших 3хв - що це за така погоня/переслідування??????
Діти в машині!!!!!!!
Все норм.
Це нова вказівка з оповіщення населення.
Діти повинні знати хто їх ворог.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9604
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2345 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Вів 19 сер, 2025 23:37
buratinyo написав:
Хотел спросить. А вопрос двойника путина на встрече в Аляске уже разбирался здесь?
Хотаб після літри міцного стверджував, що На Аляску літало два чи навіть три Хуйла
Він таке в телевізорі побачив.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9604
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2345 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Вів 19 сер, 2025 23:43
UA написав: buratinyo написав:
Хотел спросить. А вопрос двойника путина на встрече в Аляске уже разбирался здесь?
Хотаб після літри міцного стверджував, що На Аляску літало два чи навіть три Хуйла
Він таке в телевізорі побачив.
Дик, у авіоніці дублюють апаратуру.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40492
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1606 раз.
- Подякували: 2851 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|120853
|
|
|1493
|303570
|
|
|6076
|974017
|
|