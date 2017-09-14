RSS
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 23:13

  барабашов написав:
  Shaman написав:
  Letusrock написав:...Аліни Мерседес...

пропоную оцю мразоту за наклеп банити - доки не навчиться відповідати за слова.

хоча він з тих с.икунів, який до зустрічі в реалі буде на всіх накидати. а при зустрічі - почне вибачатися навіть не чекаючи :lol:

Ти вже їдешь з Праги до Рахіва жорстко мститися за відкормлену єрмачньою жидівку та її цноту, збиту трьохпроменевою зіркою зі Штутгарда по замовленню ФєСєБє?

ти себе хоч в дзеркалі впізнаєш? чи наслідки кошерного обрізання в Туреччині безповоротно пошкодили твої психіку? хоча є підозри, що сталося це набагато раніше :lol:
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 23:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Яке ще обрізання?
Я українець на прізвище Барабашенко і цим пишаюсь!
Крім того я поруч із твоєю другою квадробероособистістю.
Бо він мій однокашник.
Я його живим та із хвістом садюгам-тцкунам не віддам!
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 23:26

  барабашов написав:Яке ще обрізання?
Я українець на прізвище Барабашенко і цим пишаюсь!
Крім того я поруч із твоєю другою квадробероособистістю.
Бо він мій однокашник.
Я його живим та із хвістом садюгам-тцкунам не віддам!

таки набагато раніше... :lol:
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 23:30

  Успіх написав:Перших 3хв - що це за така погоня/переслідування??????
Діти в машині!!!!!!!

Все норм.
Це нова вказівка з оповіщення населення.
Діти повинні знати хто їх ворог.
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 00:11

  pesikot написав:У Чернігові вшанували загиблих унаслідок ракетного удару по драмтеатру у 2023 році (Відео)
19 серпня в Чернігові вшанували пам’ять жертв російського ракетного удару по музично-драматичному театру. Подія сталася рівно два роки тому: загинули семеро людей, понад дві сотні постраждали. Після ранкового богослужіння в Катерининському соборі відбулася заупокійна літія за загиблими.

Вся провина на Росії ...

але є одне але ... хто надав дозвіл на проведення заходу щодо дронів ...

Після майже 3х з половиною років повномасштабної війни до пісі-кота таки почало доходити, що в кожному конкретному випадку винен не лише Пуйло та москалі (яких він так обережно, майже шанобливо згадує як якусь абстрактну "Росію"), але і цілком конкретні українські можновладці із саме українськими посадами, званнями та повноваженнями...

  pesikot написав:Берлінська тоді казала, що місцева влада
Потім заткнулась, бо місцева влада не надавала такого дозволу і не могла надавати такий дозвіл

Дозвіл надавала ОВА, але ... за 2 роки ніяк не можуть з"ясувати, а хто саме надавав дозвіл.
Ніяк не хочуть самі на себе виходити

Але ОВА (Обласну Військову Адміністрацію) воно чомусь місцевою владою не вважає.
Що це? Підсвідомий прояв сепаратизму? Нездатність послідовно доносити методички (неважливо чиї - ФСБ чи телемарафону)? Чи може просто дизфункція міжвушного ганглія?
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 07:13

  candle645 написав:
  pesikot написав:У Чернігові вшанували загиблих унаслідок ракетного удару по драмтеатру у 2023 році (Відео)
19 серпня в Чернігові вшанували пам’ять жертв російського ракетного удару по музично-драматичному театру. Подія сталася рівно два роки тому: загинули семеро людей, понад дві сотні постраждали. Після ранкового богослужіння в Катерининському соборі відбулася заупокійна літія за загиблими.

Вся провина на Росії ...

але є одне але ... хто надав дозвіл на проведення заходу щодо дронів ...

Після майже 3х з половиною років повномасштабної війни до пісі-кота таки почало доходити, що в кожному конкретному випадку винен не лише Пуйло та москалі (яких він так обережно, майже шанобливо згадує як якусь абстрактну "Росію"), але і цілком конкретні українські можновладці із саме українськими посадами, званнями та повноваженнями...


Свої думки, стосовно цього заходу я пишу з того моменту, як це відбулось. І не змінив його
Але на форумі присутні рибки-гупії, у яких память - 5 секунд

Ти хотів щось погане про мене написати, але дав в штангу )

Про Пуйла і москалів я теж пишу, на відміну від твоїх корешів Letusrock та Banderlog'а
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 08:03

  pesikot написав:рибки-гупії, у яких память - 5 секунд

Это распространенное заблуждение. Память у рыб, в т.ч. и гуппи, значительно лучше.

Анекдот про рыбью память послужил поводом для многочисленных исследований, не что было потрачено немало денег.
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 08:20

Коли ганглій знайшов слово обласна, але не зрозумів значенн

  candle645 написав:Але ОВА (Обласну Військову Адміністрацію) воно чомусь місцевою владою не вважає.
Що це? Підсвідомий прояв сепаратизму? Нездатність послідовно доносити методички (неважливо чиї - ФСБ чи телемарафону)? Чи може просто дизфункція міжвушного ганглія?



Обласна військова адміністрація (ОВА) – це не місцева влада в класичному розумінні, а тимчасовий орган державної влади, який створюється Указом Президента України у воєнний час.

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану»:
• Військові адміністрації (обласні, районні, міські тощо) – це державні органи, які можуть перебирати на себе повноваження органів місцевого самоврядування (рад, виконкомів), якщо ті не працюють або не можуть виконувати функції.
• ОВА очолює голова, якого призначає Президент за поданням Кабміну.

Тобто:
• Місцева влада – це органи місцевого самоврядування: ради, їхні виконкоми, голови громад (мери, старости). Вони обираються населенням.
• Обласна військова адміністрація – це центральна влада на місцях (державний орган), а не виборний орган самоврядування.

Фактично, під час воєнного стану ОВА може діяти замість обласної ради, але юридично це не місцева влада, а орган державної виконавчої влади.
