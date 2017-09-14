барабашов написав:Яке ще обрізання? Я українець на прізвище Барабашенко і цим пишаюсь! Крім того я поруч із твоєю другою квадробероособистістю. Бо він мій однокашник. Я його живим та із хвістом садюгам-тцкунам не віддам!
19 серпня в Чернігові вшанували пам’ять жертв російського ракетного удару по музично-драматичному театру. Подія сталася рівно два роки тому: загинули семеро людей, понад дві сотні постраждали. Після ранкового богослужіння в Катерининському соборі відбулася заупокійна літія за загиблими.
Вся провина на Росії ...
але є одне але ... хто надав дозвіл на проведення заходу щодо дронів ...
в кожному конкретному випадку винен не лише Пуйло та москалі (яких він так обережно, майже шанобливо згадує як якусь абстрактну "Росію"), але і цілком конкретні українські можновладці із саме українськими посадами, званнями та повноваженнями...
Обласна військова адміністрація (ОВА) – це не місцева влада в класичному розумінні, а тимчасовий орган державної влади, який створюється Указом Президента України у воєнний час.
Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану»: • Військові адміністрації (обласні, районні, міські тощо) – це державні органи, які можуть перебирати на себе повноваження органів місцевого самоврядування (рад, виконкомів), якщо ті не працюють або не можуть виконувати функції. • ОВА очолює голова, якого призначає Президент за поданням Кабміну.
Тобто: • Місцева влада – це органи місцевого самоврядування: ради, їхні виконкоми, голови громад (мери, старости). Вони обираються населенням. • Обласна військова адміністрація – це центральна влада на місцях (державний орган), а не виборний орган самоврядування.
Фактично, під час воєнного стану ОВА може діяти замість обласної ради, але юридично це не місцева влада, а орган державної виконавчої влади.
Успіх написав:Перших 3хв - що це за така погоня/переслідування?????? Діти в машині!!!!!!!
Все норм. Це нова вказівка з оповіщення населення. Діти повинні знати хто їх ворог.
Я думаю, що це переодягнені кадирівці, чи буряти... Ну не можуть же НАШІ таке витворяти?!!! Бо, особисто я - не за те воював(та й всі хлопці на фронті - не за те воюють/калічаться/помирають), щоб якісь гниди в тилу лякали наших дітей так, що діти аж хрестились від страху!!!
бабці щоку прострелили, бо та не дала завезти до катівні інваліда-односельчанина...
Інцидент трапився у селі Нові Червища. Одна з місцевих мешканок розповіла журналістам телекомпанії "Аверс", що працівники ТЦК поводилися грубо й намагалися силоміць посадити чоловіка з інвалідністю у бус.
Працівники ТЦК приїхали у Нові Червища на двох автомобілях. За словами жінки, вони нібито перекрили дорогу чоловікові з інвалідністю, відкинули його велосипед убік та намагалися силоміць посадити його у бус. Дві жінки, на очах яких трапився інцидент, вимагали співробітників ТЦК відпустити чоловіка, оскільки у нього є інвалідність, і жбурнули каміння в автомобіль.
Жінка також розповіла, що після цього військові під'їхали до них ближче та здійснили кілька пострілів, спрямованих у їхній з односелицею бік. Внаслідок цього одній із пенсіонерок куля прострілила щоку, її доставили до медичного закладу та прооперували.
