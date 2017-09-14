RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 23:26

  барабашов написав:Яке ще обрізання?
Я українець на прізвище Барабашенко і цим пишаюсь!
Крім того я поруч із твоєю другою квадробероособистістю.
Бо він мій однокашник.
Я його живим та із хвістом садюгам-тцкунам не віддам!

таки набагато раніше... :lol:
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 23:30

  Успіх написав:Перших 3хв - що це за така погоня/переслідування??????
Діти в машині!!!!!!!

Все норм.
Це нова вказівка з оповіщення населення.
Діти повинні знати хто їх ворог.
Повідомлень: 9606
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 00:11

  pesikot написав:У Чернігові вшанували загиблих унаслідок ракетного удару по драмтеатру у 2023 році (Відео)
19 серпня в Чернігові вшанували пам’ять жертв російського ракетного удару по музично-драматичному театру. Подія сталася рівно два роки тому: загинули семеро людей, понад дві сотні постраждали. Після ранкового богослужіння в Катерининському соборі відбулася заупокійна літія за загиблими.

Вся провина на Росії ...

але є одне але ... хто надав дозвіл на проведення заходу щодо дронів ...

в кожному конкретному випадку винен не лише Пуйло та москалі (яких він так обережно, майже шанобливо згадує як якусь абстрактну "Росію"), але і цілком конкретні українські можновладці із саме українськими посадами, званнями та повноваженнями...
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 07:13

candle645
Свої думки, стосовно цього заходу я пишу з того моменту, як це відбулось. І не змінив його
Але на форумі присутні рибки-гупії, у яких память - 5 секунд

Ти хотів щось погане про мене написати, але дав в штангу )

Про Пуйла і москалів я теж пишу, на відміну від твоїх корешів Letusrock та Banderlog'а
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 08:03

  pesikot написав:рибки-гупії, у яких память - 5 секунд

Это распространенное заблуждение. Память у рыб, в т.ч. и гуппи, значительно лучше.

Анекдот про рыбью память послужил поводом для многочисленных исследований, не что было потрачено немало денег.
Коли ганглій знайшов слово обласна, але не зрозумів значенн

candle645


Обласна військова адміністрація (ОВА) – це не місцева влада в класичному розумінні, а тимчасовий орган державної влади, який створюється Указом Президента України у воєнний час.

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану»:
• Військові адміністрації (обласні, районні, міські тощо) – це державні органи, які можуть перебирати на себе повноваження органів місцевого самоврядування (рад, виконкомів), якщо ті не працюють або не можуть виконувати функції.
• ОВА очолює голова, якого призначає Президент за поданням Кабміну.

Тобто:
• Місцева влада – це органи місцевого самоврядування: ради, їхні виконкоми, голови громад (мери, старости). Вони обираються населенням.
• Обласна військова адміністрація – це центральна влада на місцях (державний орган), а не виборний орган самоврядування.

Фактично, під час воєнного стану ОВА може діяти замість обласної ради, але юридично це не місцева влада, а орган державної виконавчої влади.
Це ж сон, правда? Вщіпніть мене, щоб я прокинувся!

  UA написав:
  Успіх написав:Перших 3хв - що це за така погоня/переслідування??????
Діти в машині!!!!!!!

Все норм.
Це нова вказівка з оповіщення населення.
Діти повинні знати хто їх ворог.

Я думаю, що це переодягнені кадирівці, чи буряти...
Ну не можуть же НАШІ таке витворяти?!!!
Бо, особисто я - не за те воював(та й всі хлопці на фронті - не за те воюють/калічаться/помирають), щоб якісь гниди в тилу лякали наших дітей так, що діти аж хрестились від страху!!! :twisted: :twisted: :twisted:
  Успіх написав:
  UA написав:
  Успіх написав:Перших 3хв - що це за така погоня/переслідування??????
Діти в машині!!!!!!!

Все норм.
Це нова вказівка з оповіщення населення.
Діти повинні знати хто їх ворог.

Я думаю, що це переодягнені кадирівці, чи буряти...
Ну не можуть же НАШІ таке витворяти?!!!
Бо, особисто я - не за те воював(та й всі хлопці на фронті - не за те воюють/калічаться/помирають), щоб якісь гниди в тилу лякали наших дітей так, що діти аж хрестились від страху!!! :twisted: :twisted: :twisted:



бабці щоку прострелили, бо та не дала завезти до катівні інваліда-односельчанина...

Інцидент трапився у селі Нові Червища. Одна з місцевих мешканок розповіла журналістам телекомпанії "Аверс", що працівники ТЦК поводилися грубо й намагалися силоміць посадити чоловіка з інвалідністю у бус.

Працівники ТЦК приїхали у Нові Червища на двох автомобілях. За словами жінки, вони нібито перекрили дорогу чоловікові з інвалідністю, відкинули його велосипед убік та намагалися силоміць посадити його у бус. Дві жінки, на очах яких трапився інцидент, вимагали співробітників ТЦК відпустити чоловіка, оскільки у нього є інвалідність, і жбурнули каміння в автомобіль.

Жінка також розповіла, що після цього військові під'їхали до них ближче та здійснили кілька пострілів, спрямованих у їхній з односелицею бік. Внаслідок цього одній із пенсіонерок куля прострілила щоку, її доставили до медичного закладу та прооперували.

У сюжеті медіа також показали знімок щоки постраждалої внаслідок пострілу волинянки.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/720 ... vnikiv-tck
Північна Корея дивується і вигукує: "а що так можна було?!"

  jump написав:бабці щоку прострелили, бо та не дала завезти до катівні інваліда-односельчанина...
Ні, ну не може бути, щоб НАШІ(!!!) так поводились з НАШИМИ ж людьми?!!!!
  jump написав:

бабці щоку прострелили, бо та не дала завезти до катівні інваліда-односельчанина...

Інцидент трапився у селі Нові Червища. Одна з місцевих мешканок розповіла журналістам телекомпанії "Аверс", що працівники ТЦК поводилися грубо й намагалися силоміць посадити чоловіка з інвалідністю у бус.

Працівники ТЦК приїхали у Нові Червища на двох автомобілях. За словами жінки, вони нібито перекрили дорогу чоловікові з інвалідністю, відкинули його велосипед убік та намагалися силоміць посадити його у бус. Дві жінки, на очах яких трапився інцидент, вимагали співробітників ТЦК відпустити чоловіка, оскільки у нього є інвалідність, і жбурнули каміння в автомобіль.

Жінка також розповіла, що після цього військові під'їхали до них ближче та здійснили кілька пострілів, спрямованих у їхній з односелицею бік. Внаслідок цього одній із пенсіонерок куля прострілила щоку, її доставили до медичного закладу та прооперували.

У сюжеті медіа також показали знімок щоки постраждалої внаслідок пострілу волинянки.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/720 ... vnikiv-tck

Останнім часом, в телефонних розмовах, підмітив таке явище, як повернення людей в Україні назад на російську мову спілкування.
Це якось повязано?
Хтось ще таке спостерігає?
