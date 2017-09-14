RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14793147941479514796
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 09:52

UA в Хорватії і не таке можна побачити..
Від невдоволення діями якихось органів влади в Україні , українці не починають любити коцабів більше, і не мрій.
Hotab
 
Повідомлень: 15950
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2472 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 10:04

  Успіх написав:Я думаю, що це переодягнені кадирівці, чи буряти...
Ну не можуть же НАШІ таке витворяти?!!!
Бо, особисто я - не за те воював(та й всі хлопці на фронті - не за те воюють/калічаться/помирають), щоб якісь гниди в тилу лякали наших дітей так, що діти аж хрестились від страху!!! :twisted: :twisted: :twisted:

Вже бачу
1 сорт ( бронь, відсрочка, НПУ...) - Я тЕБЯ туда не посылал
3 сорт ( фронтовики) - я не за те воював
2 сорт (ухилянти) - я 3 роки з хати не виходив, тепер ще 3 роки не виходити поки ви один одного перебьете.
UA
 
Повідомлень: 9606
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 10:05

  UA написав:
  jump написав:

бабці щоку прострелили, бо та не дала завезти до катівні інваліда-односельчанина...

Інцидент трапився у селі Нові Червища. Одна з місцевих мешканок розповіла журналістам телекомпанії "Аверс", що працівники ТЦК поводилися грубо й намагалися силоміць посадити чоловіка з інвалідністю у бус.

Працівники ТЦК приїхали у Нові Червища на двох автомобілях. За словами жінки, вони нібито перекрили дорогу чоловікові з інвалідністю, відкинули його велосипед убік та намагалися силоміць посадити його у бус. Дві жінки, на очах яких трапився інцидент, вимагали співробітників ТЦК відпустити чоловіка, оскільки у нього є інвалідність, і жбурнули каміння в автомобіль.

Жінка також розповіла, що після цього військові під'їхали до них ближче та здійснили кілька пострілів, спрямованих у їхній з односелицею бік. Внаслідок цього одній із пенсіонерок куля прострілила щоку, її доставили до медичного закладу та прооперували.

У сюжеті медіа також показали знімок щоки постраждалої внаслідок пострілу волинянки.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/720 ... vnikiv-tck

Останнім часом, в телефонних розмовах, підмітив таке явище, як повернення людей в Україні назад на російську мову спілкування.
Це якось повязано?
Хтось ще таке спостерігає?

цей богообраний обратне
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40492
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 10:11

  Hotab написав:UA в Хорватії і не таке можна побачити..
Від невдоволення діями якихось органів влади в Україні , українці не починають любити коцабів більше, і не мрій.

Дай Бог щоб так було

Державна школа в м.Спліт
Серед 18 дітей в першому класі 7 українці.
! Хорватія не платить виплати біженцям ...
Українці голосують ногами?
UA
 
Повідомлень: 9606
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 10:13

  pesikot написав:candle645
Свої думки, стосовно цього заходу я пишу з того моменту, як це відбулось. І не змінив його
Але на форумі присутні рибки-гупії, у яких память - 5 секунд

Ти хотів щось погане про мене написати, але дав в штангу )

Про Пуйла і москалів я теж пишу, на відміну від твоїх корешів Letusrock та Banderlog'а
шоб ти не писав ти завжди відстоюєш мисль путіна лиш з другого боку. А це значить шо ти проплачений путінський агент.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3390
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 10:17

  Успіх написав:
  jump написав:бабці щоку прострелили, бо та не дала завезти до катівні інваліда-односельчанина...
Ні, ну не може бути, щоб НАШІ(!!!) так поводились з НАШИМИ ж людьми?!!!!


Добрій ранок .
Всім гарного дня , Здоров,я !

....... ось час від часу уважно читаю форум ...
долярчік - сходи до церкви -ПОКАЙСЯ (бо душа у тебе брудна )
....особливо коли пишеш про війну .В ЗСУ ти був але на війні не був .

Всім іншим зрадникам з Хорватії , Німечіни , Польщі , вихристам та втікачам з Львова ,"закарпатьским памперсам" вам ще багато прийдеться споживти такого ставлення до вас , як і ви ставитесь до Батьківщини .З вас спитають .
незабаром
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5288
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4143 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 10:22

  UA написав:
  Hotab написав:UA в Хорватії і не таке можна побачити..
Від невдоволення діями якихось органів влади в Україні , українці не починають любити коцабів більше, і не мрій.

Дай Бог щоб так було

Державна школа в м.Спліт
Серед 18 дітей в першому класі 7 українці.
! Хорватія не платить виплати біженцям ...
Українці голосують ногами?

У тебе перша частина посту і друга не узгоджені між собою.
Виїзд українців тимчасово чи постійно в Європу ніяк не підтверджують твої тези про любов українців до кацапів чи до російської мови. Навпаки, саме кацапів вони звинувачують, що доводиться зриватись з комфортних і насиджених місць, шукати нову роботу, друзів, вчити мови.

ось час від часу уважно читаю форум ...
долярчік - сходи до церкви -ПОКАЙСЯ (бо душа у тебе брудна )

У долярека все чисте і стерільне, навіть знання і мізки.
Крім істеричних причитань (а це емоції, але не знання) «ой лишенько, що ж це коїться» там нуль інформації. В принципі це поведінка сільських бабок на базарі, коли вони бачать як поліція перевіряє документи на товар і право торгівлі.
Hotab
 
Повідомлень: 15950
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2472 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 10:38

  UA написав:Останнім часом, в телефонних розмовах, підмітив таке явище, як повернення людей в Україні назад на російську мову спілкування.
Це якось повязано?
Хтось ще таке спостерігає?

в моем окружении лицемеров нет, все как говорили на родном так и продолжают, а те, про кого вы написали, это приспособленцы, наверное еще и вышиванки носят )
Примат
 
Повідомлень: 648
З нами з: 09.12.21
Подякував: 24 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 10:46

  fler написав:
  Бетон написав:Ага эпохально закончился поприкол. Ещё один такой выбор клоуна и ещё пол страны отдадите. И так, пока ножом на лбу каждое ничтожество не вырежет себе 73%

Бетон, невже так важко зрозуміти, що війна почалася лише тому, що Україну роззброїли - забрали ядерку та іже з нею. До чого тут Зе? Ніяка дипломатія не врятує від нападу країну, яка не має чим себе захистити. Беззбройна країна - це легка здобич.

Для таких гучних заяв потрібні якісь докази, а не просто "я так думаю".
А ось контр-докази у мене є: у Білорусі і Казахстану також "забрали ядерку та іже з нею" і на ці беззахисні країни ніхто не напав.
Так що точно не "лише тому". І вина Зе у цьому всьому достатньо велика.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6609
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14793147941479514796
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, andrijk777 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120869
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 303599
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 974066
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3549)
20.08.2025 10:46
Ринок ОВДП (9547)
20.08.2025 10:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.