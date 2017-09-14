RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 12:02

  Успіх написав:
  UA написав:ХЗ хто ПФ буде наповнювати
Як хто?
Бангладешці і оці >>>

тобто Успіх й не збирається. не платив й не буду. а чого держава така погана?.. :shock:
Shaman
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 12:03

  Успіх написав:
  UA написав:ХЗ хто ПФ буде наповнювати
Як хто?
Бангладешці і оці >>> Зображення

Це афроукраїнці.
Треба вчитися розрізняти нових співгромадян.
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 12:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Де ми насправді живемо.
Незламним борцям за "вільну та незалежну" корпорацію присвячується.
Довго але цікаво.
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

сейчас на многих предприятиях отделам кадров поставлена задача приглашать "из Бангладеша", предоставляют им жилье, правда по несколько человек в квартире/комнате.
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 12:10

  Примат написав:сейчас на многих предприятиях отделам кадров поставлена задача приглашать "из Бангладеша", предоставляют им жилье, правда по несколько человек в квартире/комнате.

написав вже третє повідомлення - всі брехливі та провокаційні. але в останньому вже пішла чиста фантазія. за таку лажу тобі гроші не заплатять :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 12:19

  zxzx777 написав:Де ми насправді живемо.
Незламним борцям за "вільну та незалежну" корпорацію присвячується.
Довго але цікаво.

Хто далекий від теми - ГО звергнулася до суду щоб той зобов'язав НПУ відкрити кримінальне провадження.
Якщо суд задовільнить, хочу поглянути на вираз рожи процесуального керівника :mrgreen:
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 12:26

  Shaman написав:
  Примат написав:сейчас на многих предприятиях отделам кадров поставлена задача приглашать "из Бангладеша", предоставляют им жилье, правда по несколько человек в квартире/комнате.

написав вже третє повідвомлення - всі брехливі та провокаційні. але в останньому вже пішла чиста фантазія. за таку лажу тобі гроші не заплатять :lol:

хотелось бы шоб ты свой прейскурант про непереможну потужнiсть по пять постов на странице огласил.
Чую он в рублях...Лахтинских..
барабашов
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 12:33

  барабашов написав:
  Shaman написав:
  Примат написав:сейчас на многих предприятиях отделам кадров поставлена задача приглашать "из Бангладеша", предоставляют им жилье, правда по несколько человек в квартире/комнате.

написав вже третє повідвомлення - всі брехливі та провокаційні. але в останньому вже пішла чиста фантазія. за таку лажу тобі гроші не заплатять :lol:

хотелось бы шоб ты свой прейскурант про непереможну потужнiсть по пять постов на странице огласил.
Чую он в рублях...Лахтинских..

тобі це не допоможе - бо людям з явними ознаками останньої стадії олігофренії, як на обличчі, так й в дописах, - не платять :lol: хоча щось кнопаєш - але дописи все більш беззмістовні 8) в тебе ще є куди рухатися
Shaman
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 12:45

Це -дно!!!

  Shaman написав:. не платив й не буду.
Не так, а так: НЕ клав на це все, але збираюся покласти :mrgreen:


Але це все ніщо, відносно дітей на відео, які хрестяться від переляку!
Як так?©
Де коменти Шамана стосовно "тилових гнид", які дозволяють собі навіть дітей кошмарити?!

Це вже яке по рахунку дно пробивають?
Успіх
