Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 20 сер, 2025 12:02
Успіх написав: UA написав:
ХЗ хто ПФ буде наповнювати
Як хто?
Бангладешці і оці >>>
тобто
Успіх
й не збирається. не платив й не буду. а чого держава така погана?..
Shaman
Додано: Сер 20 сер, 2025 12:03
Успіх написав: UA написав:
ХЗ хто ПФ буде наповнювати
Як хто?
Бангладешці і оці >>>
Це афроукраїнці.
Треба вчитися розрізняти нових співгромадян.
UA
Додано: Сер 20 сер, 2025 12:04
Де ми насправді живемо.
Незламним борцям за "вільну та незалежну" корпорацію присвячується. Довго але цікаво.
zxzx777
Додано: Сер 20 сер, 2025 12:06
сейчас на многих предприятиях отделам кадров поставлена задача приглашать "из Бангладеша", предоставляют им жилье, правда по несколько человек в квартире/комнате.
Примат
Додано: Сер 20 сер, 2025 12:10
Примат написав:
сейчас на многих предприятиях отделам кадров поставлена задача приглашать "из Бангладеша", предоставляют им жилье, правда по несколько человек в квартире/комнате.
написав вже третє повідомлення - всі брехливі та провокаційні. але в останньому вже пішла чиста фантазія. за таку лажу тобі гроші не заплатять
Shaman
Додано: Сер 20 сер, 2025 12:19
zxzx777 написав:
Де ми насправді живемо.
Незламним борцям за "вільну та незалежну" корпорацію присвячується.
Довго але цікаво.
Хто далекий від теми - ГО звергнулася до суду щоб той зобов'язав НПУ відкрити кримінальне провадження.
Якщо суд задовільнить, хочу поглянути на вираз рожи процесуального керівника
UA
Додано: Сер 20 сер, 2025 12:26
Shaman написав: Примат написав:
сейчас на многих предприятиях отделам кадров поставлена задача приглашать "из Бангладеша", предоставляют им жилье, правда по несколько человек в квартире/комнате.
написав вже третє повідвомлення - всі брехливі та провокаційні. але в останньому вже пішла чиста фантазія. за таку лажу тобі гроші не заплатять
хотелось бы шоб ты свой прейскурант про непереможну потужнiсть по пять постов на странице огласил.
Чую он в рублях...Лахтинских..
барабашов
Додано: Сер 20 сер, 2025 12:33
барабашов написав: Shaman написав: Примат написав:
сейчас на многих предприятиях отделам кадров поставлена задача приглашать "из Бангладеша", предоставляют им жилье, правда по несколько человек в квартире/комнате.
написав вже третє повідвомлення - всі брехливі та провокаційні. але в останньому вже пішла чиста фантазія. за таку лажу тобі гроші не заплатять
хотелось бы шоб ты свой прейскурант про непереможну потужнiсть по пять постов на странице огласил.
Чую он в рублях...Лахтинских..
тобі це не допоможе - бо людям з явними ознаками останньої стадії олігофренії, як на обличчі, так й в дописах, - не платять
хоча щось кнопаєш - але дописи все більш беззмістовні
в тебе ще є куди рухатися
Shaman
Додано: Сер 20 сер, 2025 12:45
Shaman написав:
. не платив й не буду.
Не так, а так: НЕ клав на це все, але збираюся покласти
Але це все ніщо, відносно дітей на відео, які хрестяться від переляку!
Як так?©
Де коменти Шамана стосовно "тилових гнид", які дозволяють собі навіть дітей кошмарити?!
Це вже яке по рахунку дно пробивають?
Успіх
