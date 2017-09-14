RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 12:02

  Успіх написав:
  UA написав:ХЗ хто ПФ буде наповнювати
Як хто?
Бангладешці і оці >>>

тобто Успіх й не збирається. не платив й не буду. а чого держава така погана?.. :shock:
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 12:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Де ми насправді живемо.
Незламним борцям за "вільну та незалежну" корпорацію присвячується.
Довго але цікаво.
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 12:19

  zxzx777 написав:Де ми насправді живемо.
Незламним борцям за "вільну та незалежну" корпорацію присвячується.
Довго але цікаво.

Хто далекий від теми - ГО звергнулася до суду щоб той зобов'язав НПУ відкрити кримінальне провадження.
Якщо суд задовільнить, хочу поглянути на вираз рожи процесуального керівника :mrgreen:
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 12:45

Це -дно!!!

  Shaman написав:. не платив й не буду.
Не так, а так: НЕ клав на це все, але збираюся покласти :mrgreen:


Але це все ніщо, відносно дітей на відео, які хрестяться від переляку!
Як так?©
Де коменти Шамана стосовно "тилових гнид", які дозволяють собі навіть дітей кошмарити?!

Це вже яке по рахунку дно пробивають?
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 12:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Але це все ніщо, відносно дітей на відео, які хрестяться від переляку!
Як так?©
Де коменти Шамана стосовно "тилових гнид", які дозволяють собі навіть дітей кошмарити?!

про бурятів не писали? чи шось типу "ці 10-річні дівчата насправді ІПСОшниці і ждуніхи"
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 13:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Та того наркомана вроде бы другой наряд полиции(военной?) забрал на экспертизу
Оно ж рукой стекло выламывало(и осколки в ладонь себе загоняло) явно не под киром а под амфетиками
Те полицаи что догоняли авто слиняли и отморозились
Интересно - может оно,вояка этот списанный - это всё таки ЗК по статье за разбой с нанесением телесных(не тяжких, не от 8 до 12) с промытыми мозгами и под контролем мусорья(до поры до времени как видно на видео)???
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 13:43

В найближчі місяці аеророзвідка як вид системної діяльності може припинити існування.
В розвідувально-ударному контурі оперативно-тактичної глибини ключовим є саме слово "розвідувальний". Без візуального підтвердження цілі майже ніколи ніхто не вилітатиме на її ураження, а пошук цілі ударним засобом практикується дуже нечасто.
Наразі майже на всій лінії фронту противник розгортає ешелоновану лінію FPV-перехоплювачів, створюючи так звані "кіллзони", які деколи доходять до 15-20 км вглиб противника. Всі розвідувальні борти, які намагаються літати там вдень - із великою вірогідністю збиваються. Поки що системно не збивають вночі, але це питання часу. Підніматися вище (на 4000, 5000 метрів) теж не дає результату, ворог навчився збивати і там. Вести "секторну розвідку" на більшості напрямків наразі є неможливим.
Є місця на напрямках, де в денний час вже ніхто навіть не намагається піднімати крила в небо, розуміючи, що їх зіб'ють, і створюється вакуум для маневрів противника.
Таким є системний результат роботи російського "центру перспективних безпілотних технологій "Рубікон"" і їхніх мобільних вогневих груп.
....
Рішення поки що немає. І знайти це рішення - задача номер один
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 14:00

❗️россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран как Китай, США, Великобритания, Франция, – лавров.
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 14:20

Ірина_

Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 14:22

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  UA написав:ХЗ хто ПФ буде наповнювати
Як хто?
Бангладешці і оці >>>

тобто Успіх й не збирається. не платив й не буду. а чого держава така погана?..

Ну нет же: из-за того, что держава така погана - для Успіха оптимальная стратегия "выводить каждую копейку и инвестировать самостоятельно"
