stm Як Ви казали достатньо, щоб кожен десятий повернувся? До того і йде.
90% молодих людей, які опинилися за кордоном, навряд чи повернуться в Україну. Таку думку в етері КИЇВ24 висловив голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник. "З ким залишаться дівчата в Україні, якщо тут не буде належної кількості хлопців? Вони поїдуть до Європи. І те, що зараз дівчата тут будуть здобувати освіту, це не буде гарантувати, що вони в майбутньому захочуть тут працювати", – наголошує очільник ОМП. https://society.comments.ua/ua/news/Ref ... 778558.amp
Влада різко зашкрібалась - обіцяють і допомогу при народженні-догляді різко підняти і стипендії теж раз в 5, але чи це вплине на ситуацію? Чи це передвиборчі піари пішли?
Ой+ написав:stm Як Ви казали достатньо, щоб кожен десятий повернувся? До того і йде.
90% молодих людей, які опинилися за кордоном, навряд чи повернуться в Україну. Таку думку в етері КИЇВ24 висловив голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник. "З ким залишаться дівчата в Україні, якщо тут не буде належної кількості хлопців? Вони поїдуть до Європи. І те, що зараз дівчата тут будуть здобувати освіту, це не буде гарантувати, що вони в майбутньому захочуть тут працювати", – наголошує очільник ОМП. https://society.comments.ua/ua/news/Ref ... 778558.amp
Влада різко зашкрібалась - обіцяють і допомогу при народженні-догляді різко підняти і стипендії теж раз в 5, але чи це вплине на ситуацію? Чи це передвиборчі піари пішли?
Ні, моя бувша співробітниця поїхала до США з родиною. Наразі її син, який має свідоцтво про народження України але паспорт громадянина США для мене той самий достатній українець. Освіта Монреаль ВУЗ топ-5 світу, міжнародні відносини. Він громадянин США який не втратив зв'язку, це родина звісно але ж, приїздить в країну у війні з міжнародними прокурорами для перекладу показів військових злочинів у Бородянці. Він 2 місяці після не дуже хотів взагалі з кимось розмовляти від почутого. Це моя гордість, не менше ніж люди які наразі ризикують життям щоб захистити мене. Я лише просила сказати, що я їм пишаюся, що він незважаючи на те що не впевнений у тому що за почуте всі понесуть відповідальність зробив максимум. Також мої слова до цього коли він хотів вступити у військо України, що мені потрібна його допомога більше на міжнародній арені. Він голос України з максимально кваліфікованою освітою. Таких дівчат і хлопців мені дійсно достатньо 10%, 85% проживуть звичне життя. Нормальне і звичне. Десь 5% будуть ганьбою України. На яку оркопропаганда буде завжди кивати. Це приклад. Навіть якщо ЮА максимально пише хрінь як розчарувавшийся, але його племінник захищає мене, а він робить грошима щось для війська. Він не пропаща людина, як Хантер. Там, якщо громадянство оркостану з кредитом сімейним на єдину квартиру, то швах... Якщо оркостан, а там не гарно все у банків зріже сімейні кредити іпотеки, то це прям гарно )
Ой+ написав:stm Як Ви казали достатньо, щоб кожен десятий повернувся? До того і йде.
90% молодих людей, які опинилися за кордоном, навряд чи повернуться в Україну. Таку думку в етері КИЇВ24 висловив голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник. "З ким залишаться дівчата в Україні, якщо тут не буде належної кількості хлопців? Вони поїдуть до Європи. І те, що зараз дівчата тут будуть здобувати освіту, це не буде гарантувати, що вони в майбутньому захочуть тут працювати", – наголошує очільник ОМП. https://society.comments.ua/ua/news/Ref ... 778558.amp
Влада різко зашкрібалась - обіцяють і допомогу при народженні-догляді різко підняти і стипендії теж раз в 5, але чи це вплине на ситуацію? Чи це передвиборчі піари пішли?
Ні, моя бувша співробітниця поїхала до США з родиною. Наразі її син, який має свідоцтво про народження України але паспорт громадянина США для мене той самий достатній українець. Освіта Монреаль ВУЗ топ-5 світу, міжнародні відносини. Він громадянин США який не втратив зв'язку, це родина звісно але ж, приїздить в країну у війні з міжнародними прокурорами для перекладу показів військових злочинів у Бородянці. Він 2 місяці після не дуже хотів взагалі з кимось розмовляти від почутого. Це моя гордість, не менше ніж люди які наразі ризикують життям щоб захистити мене. Я лише просила сказати, що я їм пишаюся, що він незважаючи на те що не впевнений у тому що за почуте всі понесуть відповідальність зробив максимум. Також мої слова до цього коли він хотів вступити у військо України, що мені потрібна його допомога більше на міжнародній арені. Він голос України з максимально кваліфікованою освітою. Таких дівчат і хлопців мені дійсно достатньо 10%, 85% проживуть звичне життя. Нормальне і звичне. Десь 5% будуть ганьбою України. На яку оркопропаганда буде завжди кивати. Це приклад. Навіть якщо ЮА максимально пише хрінь як розчарувавшийся, але його племінник захищає мене, а він робить грошима щось для війська. Він не пропаща людина, як Хантер. Там, якщо громадянство оркостану з кредитом сімейним на єдину квартиру, то швах... Якщо оркостан, а там не гарно все у банків зріже сімейні кредити іпотеки, то це прям гарно )
він не в ЗСУ, як приклад, не ганьба, голос, це швах, максимально кваліфіковано, прям гарно, гордість
Більшість українських біженців у Польщі не повернуться, це підтримає польську економіку, – Fitch.
Більшість українських біженців, які проживають у Польщі, ймовірно, залишаться там, навіть якщо Україна досягне угоди про припинення вогню з Росією, а це означає, що вони продовжуватимуть підтримувати польську економіку.
Про це свідчить оновлений прогноз міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, передає Reuters.
За приблизними оцінками, з 2022 року у Польщі перебуває близько 1 мільйона українських біженців, вони допомогли оживити ринок праці та стимулювати економічне зростання у цій країні, і Fitch прогнозує продовження цієї тенденції.
"Ми не передбачаємо суттєвих змін, оскільки вони дуже добре інтегровані в польський ринок праці. Тож навіть якби завтра було припинення вогню, ми насправді не бачимо, що багато українських біженців повернуться до України", – зауважив аналітик Fitch Ratings у Польщі Мілан Трайкович. https://censor.net/biz/news/3569518/bil ... v-ukrayinu