Додано: Сер 20 сер, 2025 15:42

Ой+ написав: stm

Як Ви казали достатньо, щоб кожен десятий повернувся? До того і йде.



"З ким залишаться дівчата в Україні, якщо тут не буде належної кількості хлопців? Вони поїдуть до Європи. І те, що зараз дівчата тут будуть здобувати освіту, це не буде гарантувати, що вони в майбутньому захочуть тут працювати", – наголошує очільник ОМП. https://society.comments.ua/ua/news/Ref ... 778558.amp 90% молодих людей, які опинилися за кордоном, навряд чи повернуться в Україну. Таку думку в етері КИЇВ24 висловив голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник.

Влада різко зашкрібалась - обіцяють і допомогу при народженні-догляді різко підняти і стипендії теж раз в 5, але чи це вплине на ситуацію? Чи це передвиборчі піари пішли? Як Ви казали достатньо, щоб кожен десятий повернувся? До того і йде.Влада різко зашкрібалась - обіцяють і допомогу при народженні-догляді різко підняти і стипендії теж раз в 5, але чи це вплине на ситуацію? Чи це передвиборчі піари пішли?

Ні, моя бувша співробітниця поїхала до США з родиною. Наразі її син, який має свідоцтво про народження України але паспорт громадянина США для мене той самий достатній українець. Освіта Монреаль ВУЗ топ-5 світу, міжнародні відносини. Він громадянин США який не втратив зв'язку, це родина звісно але ж, приїздить в країну у війні з міжнародними прокурорами для перекладу показів військових злочинів у Бородянці. Він 2 місяці після не дуже хотів взагалі з кимось розмовляти від почутого. Це моя гордість, не менше ніж люди які наразі ризикують життям щоб захистити мене. Я лише просила сказати, що я їм пишаюся, що він незважаючи на те що не впевнений у тому що за почуте всі понесуть відповідальність зробив максимум. Також мої слова до цього коли він хотів вступити у військо України, що мені потрібна його допомога більше на міжнародній арені. Він голос України з максимально кваліфікованою освітою. Таких дівчат і хлопців мені дійсно достатньо 10%, 85% проживуть звичне життя. Нормальне і звичне. Десь 5% будуть ганьбою України. На яку оркопропаганда буде завжди кивати.Це приклад. Навіть якщо ЮА максимально пише хрінь як розчарувавшийся, але його племінник захищає мене, а він робить грошима щось для війська. Він не пропаща людина, як Хантер. Там, якщо громадянство оркостану з кредитом сімейним на єдину квартиру, то швах... Якщо оркостан, а там не гарно все у банків зріже сімейні кредити іпотеки, то це прям гарно )