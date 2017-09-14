RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 14:29

лавров

▪️Гарантии безопасности Украины должна была бы обеспечивать в том числе и сама россия;

▪️Всерьез обсуждать гарантии безопасности без россии – путь в никуда;
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 14:46

  Xenon написав:
лавров

▪️Гарантии безопасности Украины должна была бы обеспечивать в том числе и сама россия;

▪️Всерьез обсуждать гарантии безопасности без россии – путь в никуда;

Напевне лавров під "гарантіями безпеки" розуміє щось своє, бо я не дуже розумію як РФ буде захищати Україну від РФ. :D :D
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 15:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Як Ви казали достатньо, щоб кожен десятий повернувся? До того і йде.
90% молодих людей, які опинилися за кордоном, навряд чи повернуться в Україну. Таку думку в етері КИЇВ24 висловив голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник.
"З ким залишаться дівчата в Україні, якщо тут не буде належної кількості хлопців? Вони поїдуть до Європи. І те, що зараз дівчата тут будуть здобувати освіту, це не буде гарантувати, що вони в майбутньому захочуть тут працювати", – наголошує очільник ОМП. https://society.comments.ua/ua/news/Ref ... 778558.amp

Влада різко зашкрібалась - обіцяють і допомогу при народженні-догляді різко підняти і стипендії теж раз в 5, але чи це вплине на ситуацію? Чи це передвиборчі піари пішли?
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 15:42

  Ой+ написав:stm
Як Ви казали достатньо, щоб кожен десятий повернувся? До того і йде.
90% молодих людей, які опинилися за кордоном, навряд чи повернуться в Україну. Таку думку в етері КИЇВ24 висловив голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник.
"З ким залишаться дівчата в Україні, якщо тут не буде належної кількості хлопців? Вони поїдуть до Європи. І те, що зараз дівчата тут будуть здобувати освіту, це не буде гарантувати, що вони в майбутньому захочуть тут працювати", – наголошує очільник ОМП. https://society.comments.ua/ua/news/Ref ... 778558.amp

Влада різко зашкрібалась - обіцяють і допомогу при народженні-догляді різко підняти і стипендії теж раз в 5, але чи це вплине на ситуацію? Чи це передвиборчі піари пішли?

Ні, моя бувша співробітниця поїхала до США з родиною. Наразі її син, який має свідоцтво про народження України але паспорт громадянина США для мене той самий достатній українець. Освіта Монреаль ВУЗ топ-5 світу, міжнародні відносини. Він громадянин США який не втратив зв'язку, це родина звісно але ж, приїздить в країну у війні з міжнародними прокурорами для перекладу показів військових злочинів у Бородянці. Він 2 місяці після не дуже хотів взагалі з кимось розмовляти від почутого. Це моя гордість, не менше ніж люди які наразі ризикують життям щоб захистити мене. Я лише просила сказати, що я їм пишаюся, що він незважаючи на те що не впевнений у тому що за почуте всі понесуть відповідальність зробив максимум. Також мої слова до цього коли він хотів вступити у військо України, що мені потрібна його допомога більше на міжнародній арені. Він голос України з максимально кваліфікованою освітою. Таких дівчат і хлопців мені дійсно достатньо 10%, 85% проживуть звичне життя. Нормальне і звичне. Десь 5% будуть ганьбою України. На яку оркопропаганда буде завжди кивати.
Це приклад. Навіть якщо ЮА максимально пише хрінь як розчарувавшийся, але його племінник захищає мене, а він робить грошима щось для війська. Він не пропаща людина, як Хантер. Там, якщо громадянство оркостану з кредитом сімейним на єдину квартиру, то швах... Якщо оркостан, а там не гарно все у банків зріже сімейні кредити іпотеки, то це прям гарно )
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 16:18

Більшість українських біженців у Польщі не повернуться, це підтримає польську економіку, – Fitch.

Більшість українських біженців, які проживають у Польщі, ймовірно, залишаться там, навіть якщо Україна досягне угоди про припинення вогню з Росією, а це означає, що вони продовжуватимуть підтримувати польську економіку.

Про це свідчить оновлений прогноз міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, передає Reuters.

За приблизними оцінками, з 2022 року у Польщі перебуває близько 1 мільйона українських біженців, вони допомогли оживити ринок праці та стимулювати економічне зростання у цій країні, і Fitch прогнозує продовження цієї тенденції.

"Ми не передбачаємо суттєвих змін, оскільки вони дуже добре інтегровані в польський ринок праці. Тож навіть якби завтра було припинення вогню, ми насправді не бачимо, що багато українських біженців повернуться до України", – зауважив аналітик Fitch Ratings у Польщі Мілан Трайкович.
https://censor.net/biz/news/3569518/bil ... v-ukrayinu
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 16:30

  flyman написав:він не в ЗСУ, як приклад, не ганьба, голос, це швах, максимально кваліфіковано, прям гарно, гордість

Так Флай, його статки теж дозволяють набагато більше філіпінок, ніж 140$. Ви навіть не уявляєте світову конкуренцію за 18 річну англомовну філіпінку )
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Влада різко зашкрібалась - обіцяють і допомогу при народженні-догляді різко підняти і стипендії теж раз в 5, але чи це вплине на ситуацію? Чи це передвиборчі піари пішли?

кількість циган виросте в геометричній прогресії. Плюс різних "неякісних дітей"(с) побільшає
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 16:38

гроші на вітер

  Letusrock написав:
  Ой+ написав:Влада різко зашкрібалась - обіцяють і допомогу при народженні-догляді різко підняти і стипендії теж раз в 5, але чи це вплине на ситуацію? Чи це передвиборчі піари пішли?

кількість циган виросте в геометричній прогресії. Плюс різних "неякісних дітей"(с) побільшає

через екзистеціальну війну все одно виїдуть, гроші на вітер
і тільки детроєд у фортеці
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 16:43

ната рідесенько дристанула :lol:

Польські медіа повідомили про падіння безпілотника Shahed біля Любліна
Внаслідок потужного вибуху пошкоджені вікна в трьох будинках.
https://zaxid.net/polski_media_povidomi ... a_n1617439
За даними авторитетної польської газети Rzeczpospolita, йдеться про ударний безпілотник Shahed іранського виробництва, які Росія використовує у війні з Україною.
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 16:44

локаційно втратився

  jump написав:ната рідесенько дристанула :lol:

Польські медіа повідомили про падіння безпілотника Shahed біля Любліна
Внаслідок потужного вибуху пошкоджені вікна в трьох будинках.
https://zaxid.net/polski_media_povidomi ... a_n1617439
За даними авторитетної польської газети Rzeczpospolita, йдеться про ударний безпілотник Shahed іранського виробництва, які Росія використовує у війні з Україною.

локаційно втратився
