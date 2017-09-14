лавров
▪️Гарантии безопасности Украины должна была бы обеспечивать в том числе и сама россия;
▪️Всерьез обсуждать гарантии безопасности без россии – путь в никуда;
Додано: Сер 20 сер, 2025 14:29
Додано: Сер 20 сер, 2025 14:46
Додано: Сер 20 сер, 2025 15:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
stm
Як Ви казали достатньо, щоб кожен десятий повернувся? До того і йде.
Влада різко зашкрібалась - обіцяють і допомогу при народженні-догляді різко підняти і стипендії теж раз в 5, але чи це вплине на ситуацію? Чи це передвиборчі піари пішли?
Додано: Сер 20 сер, 2025 15:42
Ні, моя бувша співробітниця поїхала до США з родиною. Наразі її син, який має свідоцтво про народження України але паспорт громадянина США для мене той самий достатній українець. Освіта Монреаль ВУЗ топ-5 світу, міжнародні відносини. Він громадянин США який не втратив зв'язку, це родина звісно але ж, приїздить в країну у війні з міжнародними прокурорами для перекладу показів військових злочинів у Бородянці. Він 2 місяці після не дуже хотів взагалі з кимось розмовляти від почутого. Це моя гордість, не менше ніж люди які наразі ризикують життям щоб захистити мене. Я лише просила сказати, що я їм пишаюся, що він незважаючи на те що не впевнений у тому що за почуте всі понесуть відповідальність зробив максимум. Також мої слова до цього коли він хотів вступити у військо України, що мені потрібна його допомога більше на міжнародній арені. Він голос України з максимально кваліфікованою освітою. Таких дівчат і хлопців мені дійсно достатньо 10%, 85% проживуть звичне життя. Нормальне і звичне. Десь 5% будуть ганьбою України. На яку оркопропаганда буде завжди кивати.
Це приклад. Навіть якщо ЮА максимально пише хрінь як розчарувавшийся, але його племінник захищає мене, а він робить грошима щось для війська. Він не пропаща людина, як Хантер. Там, якщо громадянство оркостану з кредитом сімейним на єдину квартиру, то швах... Якщо оркостан, а там не гарно все у банків зріже сімейні кредити іпотеки, то це прям гарно )
Додано: Сер 20 сер, 2025 16:18
Більшість українських біженців у Польщі не повернуться, це підтримає польську економіку, – Fitch.
Більшість українських біженців, які проживають у Польщі, ймовірно, залишаться там, навіть якщо Україна досягне угоди про припинення вогню з Росією, а це означає, що вони продовжуватимуть підтримувати польську економіку.
Про це свідчить оновлений прогноз міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, передає Reuters.
За приблизними оцінками, з 2022 року у Польщі перебуває близько 1 мільйона українських біженців, вони допомогли оживити ринок праці та стимулювати економічне зростання у цій країні, і Fitch прогнозує продовження цієї тенденції.
"Ми не передбачаємо суттєвих змін, оскільки вони дуже добре інтегровані в польський ринок праці. Тож навіть якби завтра було припинення вогню, ми насправді не бачимо, що багато українських біженців повернуться до України", – зауважив аналітик Fitch Ratings у Польщі Мілан Трайкович.
Додано: Сер 20 сер, 2025 16:30
Додано: Сер 20 сер, 2025 16:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 20 сер, 2025 16:38
гроші на вітер
через екзистеціальну війну все одно виїдуть, гроші на вітер
і тільки детроєд у фортеці
Додано: Сер 20 сер, 2025 16:43
ната рідесенько дристанула
Польські медіа повідомили про падіння безпілотника Shahed біля Любліна
Внаслідок потужного вибуху пошкоджені вікна в трьох будинках.
За даними авторитетної польської газети Rzeczpospolita, йдеться про ударний безпілотник Shahed іранського виробництва, які Росія використовує у війні з Україною.
Додано: Сер 20 сер, 2025 16:44
локаційно втратився
локаційно втратився
