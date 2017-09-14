RSS
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 16:52

Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 17:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

читаю я всіх дописувачів, як в Україні погано й краще не буде... й зауважую - але ніхто не збирається щось робити, емігрувати тощо. ба більше, наші закордонники спробують повернутися, як тут стане тихо. :D

й відповідно думаю, що ж це значить. або невдахи по життю - сидять в лайні, й нічого не роблять, тільки жаляться. або просто накидають, тобто значно перебільшують - причини різні. або й те, й те. адекватні люди так просто робити не будуть 8)
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 17:19

  Shaman написав:читаю я всіх дописувачів, як в Україні погано й краще не буде... й зауважую - але ніхто не збирається щось робити, емігрувати тощо. ......

Так на кордоне - в лучшем случае просто развертают, в худшем - тцк...
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 17:20

  Shaman написав:читаю я всіх дописувачів, як в Україні погано й краще не буде... й зауважую - але ніхто не збирається щось робити, емігрувати тощо. ба більше, наші закордонники спробують повернутися, як тут стане тихо. :D

й відповідно думаю, що ж це значить. або невдахи по життю - сидять в лайні, й нічого не роблять, тільки жаляться. або просто накидають, тобто значно перебільшують - причини різні. або й те, й те. адекватні люди так просто робити не будуть 8)

Пояснюю, що це значить:
можливість та наявність особисто для себе "власної Польщі" в окремій своїй хаті ну ніхто не заперечував ніколи і не відміняв.

Це ж абсолютно різні предмети: стан справ у власній родині-хаті-бізнесі-роботі і в країні (в даному випадку - Україні).
До того ж напевне майже кожен має свої особисті якоря-причини, які визначають його рішення-поведінку, але не розголошуються.
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 17:27

  flyman написав:і тільки детроєд у фортеці



Про себе, головне, не забувай. Про себе.
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 17:28

  Успіх написав:Перших 3хв - що це за така погоня/переслідування??????
Діти в машині!!!!!!!

Чому ця гнида тікала з дітьми?
По закону треба було діяти, підара в наручники і в тюрму, а дітей в дитбудинок.
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 17:31

  Shaman написав:читаю я всіх дописувачів, як в Україні погано й краще не буде... й зауважую - але ніхто не збирається щось робити, емігрувати тощо. ба більше, наші закордонники спробують повернутися, як тут стане тихо. :D

й відповідно думаю, що ж це значить. або невдахи по життю - сидять в лайні, й нічого не роблять, тільки жаляться. або просто накидають, тобто значно перебільшують - причини різні. або й те, й те. адекватні люди так просто робити не будуть 8)

В смислі "ніхто не збирається щось робити, емігрувати". Сотні людей тікають щодня і фактично ніхто не повертається. Ти видно в іншій реальності живеш.
Ті що залишились в лайні не сидять(може ти сидиш), тому і не тікають.
І в кожного свої обставини, не усі можуть імігрувати так просто.
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 17:32

  Успіх написав:Я думаю, що це переодягнені кадирівці, чи буряти...
Ну не можуть же НАШІ таке витворяти?!!!
Бо, особисто я - не за те воював(та й всі хлопці на фронті - не за те воюють/калічаться/помирають), щоб якісь гниди в тилу лякали наших дітей так, що діти аж хрестились від страху!!! :twisted: :twisted: :twisted:


Чому гнида втікала від поліції? Вони мали повне право відкрити вогонь
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Чому ця гнида тікала з дітьми?

від п"яних бурятів? риторичне питання
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 17:35

  flyman написав:
  jump написав:ната рідесенько дристанула :lol:

Польські медіа повідомили про падіння безпілотника Shahed біля Любліна
Внаслідок потужного вибуху пошкоджені вікна в трьох будинках.
https://zaxid.net/polski_media_povidomi ... a_n1617439
За даними авторитетної польської газети Rzeczpospolita, йдеться про ударний безпілотник Shahed іранського виробництва, які Росія використовує у війні з Україною.

локаційно втратився



Польща підтвердила, що не відправлятиме війська в Україну: каже, має інші завдання :lol:
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 0/7218389/
