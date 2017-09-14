RSS
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 17:43

  unicdima написав:Вони мали повне право відкрити вогонь

Цікаво!
Вкажіть підстави.

Стаття 46. Застосування вогнепальної зброї
https://protocol.ua/ua/pro_natsionalnu_ ... tattya_46/
5) для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти;
7) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю людей та/або поліцейського;

Якщо 5), то який тяжкий або особливо тяжкий злочин він вчинив???
Якщо 7), то яку загрозу життю чи здоров’ю людей та/або поліцейського, він створював?

Чи може якісь інші пункти можна притулити?((
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 17:47

  flyman написав:
  jump написав:ната рідесенько дристанула :lol:

Польські медіа повідомили про падіння безпілотника Shahed біля Любліна
Внаслідок потужного вибуху пошкоджені вікна в трьох будинках.
https://zaxid.net/polski_media_povidomi ... a_n1617439
За даними авторитетної польської газети Rzeczpospolita, йдеться про ударний безпілотник Shahed іранського виробництва, які Росія використовує у війні з Україною.

локаційно втратився

якщо пару танкових бригад біля Вісли локаційно втратяться то теж не рахується?))
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 17:48

  jump написав:
  flyman написав:
  jump написав:ната рідесенько дристанула :lol:
Польські медіа повідомили про падіння безпілотника Shahed біля Любліна
Внаслідок потужного вибуху пошкоджені вікна в трьох будинках.
https://zaxid.net/polski_media_povidomi ... a_n1617439
За даними авторитетної польської газети Rzeczpospolita, йдеться про ударний безпілотник Shahed іранського виробництва, які Росія використовує у війні з Україною.

локаційно втратився

Польща підтвердила, що не відправлятиме війська в Україну: каже, має інші завдання :lol:

як же так, а ядерна парасолька + іноземний контингент під Херсоном?
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 17:55

Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 17:57

  Banderlog написав:
  pesikot написав:candle645
Свої думки, стосовно цього заходу я пишу з того моменту, як це відбулось. І не змінив його
Але на форумі присутні рибки-гупії, у яких память - 5 секунд

Ти хотів щось погане про мене написати, але дав в штангу )

Про Пуйла і москалів я теж пишу, на відміну від твоїх корешів Letusrock та Banderlog'а
шоб ти не писав ти завжди відстоюєш мисль путіна лиш з другого боку. А це значить шо ти проплачений путінський агент.

я десять разів перечитав, але так нічого не зрозумів )

Може ти, нарешті, пояснишь "наша церква" - це чия церква ? )
Може щось про Гундяя та Путіна скажешь, бо постійно мовчишь )
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 18:00

Наближається День незалежності, і за старою, доброю більшовицькою традицією ми йдемо до свята з перевиконанням виробничих планів, з новими перемогами на фронтах і новими вундервафлями в засобах масової інформації. Рік тому нам презентували «ракети-дрони» – до речі, де вони? – цього року приголомшили справжньою крилатою ракетою «Фламінго».
І є чим захоплюватися – єдиний марафон кипить від цього захоплення, як не вимкнений чайник. Ще б пак! – Бойова частина важить більше тонни – більше, ніж у «Калібрів» і «Томагавків», сама ракета важить майже п'ять тонн – як винищувач, розмах крила – майже 10 метрів, а летить аж на 3000 км! Ховайтеся там у москві!
Згадався мені чомусь гігантський німецький штурмовий танк «Маус» часів Другої світової війни, який був настільки величезний, настільки потужний, що не зміг навіть виїхати за заводські ворота... До речі, ця ракета мені нагадує сучасні танки, які всуху програли війну з дронами, тому що один дрон вартістю 600 доларів запросто може спалити танк вартістю кілька мільйонів доларів, і проти дронів практично немає ніякого захисту, які мангали не влаштовуй...
Так і «Фламінго» - диво-зброя вчорашнього дня. Навіть не вчорашнього, а поза-позавчорашнього, ніби ця ракета потрапила до нас на машині часу прямо з п'ятдесятих років минулого століття - тоді таких робили багато. Тепер не роблять ніде, крім України, і ось чому:
Чим більшу боєголовку ви хочете доставити на задану відстань – тим більший розмах крила і більшу потужність двигуна потрібно мати. Чим далі ви хочете летіти – тим більше палива потрібно, знову зростає вага, і щоб штуковина полетіла на 3000 км із зарядом вагою понад тонну, вона повинна мати гігантські розміри, потужний (і дорогий) двигун, і буде світитися на всіх радарах як новорічна ялинка, тому що чим більші розміри – тим вище ЕПР – ефективна площа розсіювання. А далі справа техніки: радар ППО зафіксував нашу найпотужнішу в світі ракету і ракета ППО її знищила.
Чудес не буває. Закони аеродинаміки, закони радіотехніки, закони поширення і відбиття радіохвиль, як і елементарну фізику шкільної програми ніхто не скасовував і скасувати не може. Можна, звичайно, обтесати «Фламінго» стамескою, попрацювати над нею з напильниками кілька тисяч людино-годин і зробити її за технологією «стелс», щоб менше світилася на радарах, але коштувати тоді вона буде шалено дорого, і навіть багаті американці не можуть собі дозволити таку розкіш.
Знайдуться, звичайно, «експерти», які заперечать, скажуть, що я не правий, що я підриваю потужність і ламаю незламність. Але давайте кожну нову вундервафлю перевіряти спочатку в бою, перш ніж піарити і запускати в серійне виробництво (за наші з вами гроші, до речі). Долетить «Фламінго» до москви? – Зніму капелюх і піду в монастир. Але щось я сильно сумніваюся, як людина причетна до таких і подібних штуковин приблизно так з 1985 року. За весь цей час жодного разу не бачив, щоб хтось обійшов закони фізики і ходив ногами по воді.
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 18:01

  Letusrock написав:
  flyman написав:
  jump написав:ната рідесенько дристанула :lol:

Польські медіа повідомили про падіння безпілотника Shahed біля Любліна
Внаслідок потужного вибуху пошкоджені вікна в трьох будинках.
https://zaxid.net/polski_media_povidomi ... a_n1617439
За даними авторитетної польської газети Rzeczpospolita, йдеться про ударний безпілотник Shahed іранського виробництва, які Росія використовує у війні з Україною.

локаційно втратився

якщо пару танкових бригад біля Вісли локаційно втратяться то теж не рахується?))


лгбт, гендер і все таке :lol:
ЗМІ: Британія не готова відправити свої війська до лінії зіткнення в Україні
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 0/7218352/

За словами джерел, знайомих з перебігом переговорів, на першому етапі буде надано допомогу українським військовим у вигляді «тренувань і підкріплень».

Ці сили будуть підтримані багатонаціональною групою переважно європейських військ, з яких Великобританія і Франція готові відправити сотні своїх солдатів, які будуть розміщені в Україні, подалі від лінії фронту, кажуть джерела.

Подальша частина плану стосується обміну розвідувальними даними, спостереження за кордонами, озброєння та, можливо, протиповітряної оборони.

Європейські чиновники очікують, що США як мінімум продовжуватимуть надавати розвідувальні дані та військове обладнання через партнерів.
https://1zahid.com/info/yevropa-pospish ... bloomberg/
вічко конкретно жим-жим :oops: :lol:
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 18:05

Беруть приклад з незламниць))

  Letusrock написав:як же так, а ядерна парасолька + іноземний контингент під Херсоном?
Вони що дурні воювати?
Вони теж віддають перевагу жувати равіолі і запивати проссеко?😁
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 18:09

  Успіх написав:
  UA написав:ХЗ хто ПФ буде наповнювати
Як хто?
Бангладешці і оці >>>

Мабуть так, не знаю чи вміють вони "оптимізувать" податки, чи наші навчать?
А в чому власно кажучі питання, не всеодно яка людина наповнює бюджет? Чи ти перевірив, а вони без квитків у маршрутці їхали?
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 18:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Свідомо цілили по ринку". Росіяни вбили трьох, поранили чотирьох людей у Костянтинівці
Він зазначив, що окупанти запустили по місту із реактивних систем залпового вогню "Смерч" вісім ракет: "Свідомо цілили по ринку".
ДОВІДКА.
РСЗВ "Смерч" б'є реактивними 7,6-метровими 800-кілограмовими снарядами калібру 300 мм на дальність 20-70 км (основні боєприпаси) і до 120 км (снаряди 9М542). Це не високоточна зброя: точність ураження цілі в неї – до 0,3% від дальності.

За даними Філашкіна, окупанти пошкодили 15 торгових павільйонів, вісім приватних будинків, шість багатоповерхівок, крамниця, дві машини та лінію електропередач.


"Путін хоче миру" (с) Banderlog ...
