Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 18:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У деяких регіонах РФ та в Криму ввели талони на бензин через серію атак по НПЗ
У великих містах Росії пальне ще є, але водії стоять у чергах по півтори – дві години.

Журналісти пов’язують нестачу бензину ще й з тим, що під час туристичного сезону попит різко зріс, а НПЗ скоротили відвантаження, подекуди уп’ятеро. Додаткові проблеми створюють затримки на залізниці.

Талони на пальне також вже діють у Забайкальському краї РФ та в окупованому Криму. Окупаційна влада півострова визнала дефіцит і заявила, що "питання вирішиться після закінчення війни".


В Росії все потужно ...
Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 20 сер, 2025 18:20, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Повідомлень: 11910
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 18:20

  jump написав:Польща підтвердила, що не відправлятиме війська в Україну: каже, має інші завдання :lol:
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 0/7218389/

По-моєму цілком логічно з боку Польщі.
Польща має чималий кордон з Білорусю + має кордон з РФ, хоч не зі всією а тільки однією областю. У Польщі є загрози, хто б там що не говорив.
Цілком логічно не відправляти війська в Україну, а використовувати їх для власного захисту, нехай і гіпотетичного.
andrijk777
Повідомлень: 6612
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 18:20

  unicdima написав:Чому ця гнида тікала з дітьми?
По закону треба було діяти, підара в наручники і в тюрму, а дітей в дитбудинок.

Закину в цитатник зеленізму.
Повідомлень: 9611
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 18:22

  UA написав:
  unicdima написав:Чому ця гнида тікала з дітьми?
По закону треба було діяти, підара в наручники і в тюрму, а дітей в дитбудинок.

Закину в цитатник зеленізму.


- візуальний контакт
- ксіву поважают
- сортовість
- компромат

та інші цитати ментопенса )
pesikot
Повідомлень: 11910
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 18:25

  Water написав:
  Успіх написав:
  UA написав:ХЗ хто ПФ буде наповнювати
Як хто?
Бангладешці і оці >>>


А в чому власно кажучі питання, не всеодно яка людина наповнює бюджет?

Особенности мононаций: "чужаки" воспринимаются негативно. Ну и при росте процента - до 50% примерно - возникнет вопрос "а украинцы - это кто?"
Повідомлень: 10303
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 18:38

  _hunter написав:
  Water написав:
  Успіх написав:Як хто?
Бангладешці і оці >>>

А в чому власно кажучі питання, не всеодно яка людина наповнює бюджет?

Особенности мононаций: "чужаки" воспринимаются негативно. Ну и при росте процента - до 50% примерно - возникнет вопрос "а украинцы - это кто?"

І хто ж це?
Повідомлень: 3302
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 18:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Може ти, нарешті, пояснишь "наша церква" - це чия церква ? )
Може щось про Гундяя та Путіна скажешь, бо постійно мовчишь )


в мене такий сусід, такий "набожний і віруючий", новий календар не визнає, відкрито не каже що топить за рпц (каже-це справжня церква, а то порошенко церква)

на питання назвати 7 таїнств, не назвав

У Православній церкві існує сім таїнств: Хрещення, Миропомазання, Євхаристія (Причастя), Покаяння (Сповідь), Єлеопомазання (Соборування), Священство (Рукоположення) та Подружжя (Вінчання


причитати на пам'ять символ віри(навіть на старослов'янському, що в рпц)-теж не знає

так ти не віруючий, якщо не знаєш азов віри (людині 57років)-образився
prodigy
 
Повідомлень: 12644
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3329 раз.
Подякували: 3343 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:вяликая Расея. єдине, чого побоюється Захід - це ядерна зброя й неадекват при владі. а дозволялка в Раші давно відпала, десь після розвалу срср. Ви гадаєте путін ризикне бомбити західні війська - не смішить мене. турки вальнули Су - й так, трошки подавили турецькі помідори, вся реакція.

але ви далі захоплюйтесь Рашею. хоча більш-менш при тямі антизахідники захоплюються Китаєм (теж хибно, але там хоч підстав більше)
Без'ядерна Турції не боїться, без'ядерна Україна не боїться. А ядерне нато боїться. Щось я не розумію логіки виправдення біздіяльності та сцикливості ЄС та США. Точніше не розумію всі ці багаторічні балачки що всі сильні та великі за нас, але щось не дуже по факту результат та покращення переговорних позицій. І все це хавається та підтримується нашою владою
Повідомлень: 764
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 19:19

гроші в країні є на все, окрім війни...


Повідомлень: 16735
З нами з: 01.06.14
Подякував: 578 раз.
Подякували: 1755 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 19:45

  pesikot написав:У деяких регіонах РФ та в Криму ввели талони на бензин через серію атак по НПЗ
У великих містах Росії пальне ще є, але водії стоять у чергах по півтори – дві години.

Журналісти пов’язують нестачу бензину ще й з тим, що під час туристичного сезону попит різко зріс, а НПЗ скоротили відвантаження, подекуди уп’ятеро. Додаткові проблеми створюють затримки на залізниці.

Талони на пальне також вже діють у Забайкальському краї РФ та в окупованому Криму. Окупаційна влада півострова визнала дефіцит і заявила, що "питання вирішиться після закінчення війни".


В Росії все потужно ...
Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі

Ми вже ржали над чмобіками, мангалами на танках, над примусовою мобілізацією і вкиданням "на подвал", над штурмовиками на мотоциклах, примітивними орланами, та навіть над повільними шахідами в 22 році. Потім у нас все те саме чи гірше.
То ж не варто тішитись тимчасовому дефіциту солярки у москалів чи срущому в пакети Донецьку, бо можливостей влаштувати нам ще гіршу ситуацію на осінньо-зимовий період у кацапів зараз більше на порядки.
Повідомлень: 5154
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
