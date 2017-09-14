З ночі проти 21 серпня і рано-вранці Росія комбіновано атакувала Україну, запускаючи безпілотники і ракети. Зокрема, під ударом опинилися західні регіони.
Групи "шахедів" росіяни запустили по Україні з вечора 20 серпня – і станом на ранок вони продовжують фіксуватись у повітряному просторі.
О 02:49 Повітряні сили повідомили про зліт МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів". Згодом фіксувались пуски ракет, здебільшого – курсом на захід.
Також деякі крилаті ракети летіли в бік Одещини.
Наближений до ЗСУ Telegram-канал Николаевский Ванёк також писав про пуски з бортів ТУ-95МС. Крім того, з моря летіли "Калібри".
"Путін хоче миру" (с)
У місті Мукачево на Закарпатті стався удар по території одного з підприємств, повідомила міська рада. Виникла пожежа, людей закликали щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю.
У місті Мукачево на Закарпатті стався удар по території одного з підприємств, повідомила міська рада. Виникла пожежа, людей закликали щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю.
Співчуття Летусроку.. Цікаво, чи стався в нього переворот думок? Адже це була наочна демонстрація того, що регулярно бачать прифронтові міста.
Успіх написав:Над ранок чув гудіння шахедів і три вибухи...
нарахував 11...
довбанули туди, куди й в попередній раз
літали рокети і шлюхеди
п.с. а з тими-усе ясно Пентагон заявляє, що США відіграватимуть мінімальну роль у гарантіях безпеки України – Politico
Європейські війська НАТО заявили, що підтримують Україну "Працюючи над цими важливими питаннями, ми всі будемо залишатися обізнаними, залученими та єдиними в обороні Євроатлантичного регіону, а також у рамках тривалої підтримки України з боку НАТО у той час, як прогрес у напрямку миру продовжується".
"Це ескалація": Лідер коаліційної партії Литви відмовився підтримати відправку військ в Україну "Це подальша ескалація війни, оскільки військова провокація Росії, яка, найімовірніше, відбудеться, може втягнути в війну країни Євросоюзу", – вважає він.
На думку лідера "Зорі Німану", якщо вдасться домогтися миру в Україні, то там не буде необхідності в військах союзників.
"Тому що якщо буде підписано мир, то навіщо відправляти солдатів? Якщо в країні мир, то і солдати там не потрібні", – пояснив він свою логіку.