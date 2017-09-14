RSS
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 21:52

Росіянський фільм, але якраз про те, що в містах до 45% призовних чоловіків мали бронь.
І категорії майже ті, що бронюються зараз. Включно з артистами.

Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 22:12

Флайман, а ти після війни підеш з повинною? Щоб пробачили.
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 07:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія масовано атакувала Україну крилатими ракетами
З ночі проти 21 серпня і рано-вранці Росія комбіновано атакувала Україну, запускаючи безпілотники і ракети. Зокрема, під ударом опинилися західні регіони.

Групи "шахедів" росіяни запустили по Україні з вечора 20 серпня – і станом на ранок вони продовжують фіксуватись у повітряному просторі.

О 02:49 Повітряні сили повідомили про зліт МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів". Згодом фіксувались пуски ракет, здебільшого – курсом на захід.

Також деякі крилаті ракети летіли в бік Одещини.

Наближений до ЗСУ Telegram-канал Николаевский Ванёк також писав про пуски з бортів ТУ-95МС. Крім того, з моря летіли "Калібри".


"Путін хоче миру" (с)

У місті Мукачево на Закарпатті стався удар по території одного з підприємств, повідомила міська рада. Виникла пожежа, людей закликали щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю.
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 07:34

Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 08:20

На жаль, ворог намагається покращувати свої переговорні пози

Над ранок чув гудіння шахедів і три вибухи...
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 08:25

  pesikot написав:"Путін хоче миру" (с)

"через силу" (с)
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 08:26

  pesikot написав:"Путін хоче миру" (с)

У місті Мукачево на Закарпатті стався удар по території одного з підприємств, повідомила міська рада. Виникла пожежа, людей закликали щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю.


Співчуття Летусроку.. Цікаво, чи стався в нього переворот думок? :wink:
Адже це була наочна демонстрація того, що регулярно бачать прифронтові міста.
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 08:30

  Успіх написав:Над ранок чув гудіння шахедів і три вибухи...


нарахував 11...

довбанули туди, куди й в попередній раз

літали рокети і шлюхеди


п.с. а з тими-усе ясно :lol:

Пентагон заявляє, що США відіграватимуть мінімальну роль у гарантіях безпеки України – Politico

Європейські війська НАТО заявили, що підтримують Україну
"Працюючи над цими важливими питаннями, ми всі будемо залишатися обізнаними, залученими та єдиними в обороні Євроатлантичного регіону, а також у рамках тривалої підтримки України з боку НАТО у той час, як прогрес у напрямку миру продовжується". :lol:

"Це ескалація": Лідер коаліційної партії Литви відмовився підтримати відправку військ в Україну :lol:
"Це подальша ескалація війни, оскільки військова провокація Росії, яка, найімовірніше, відбудеться, може втягнути в війну країни Євросоюзу", – вважає він.

На думку лідера "Зорі Німану", якщо вдасться домогтися миру в Україні, то там не буде необхідності в військах союзників.

"Тому що якщо буде підписано мир, то навіщо відправляти солдатів? Якщо в країні мир, то і солдати там не потрібні", – пояснив він свою логіку. 8)
