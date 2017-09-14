RSS
  #<1 ... 14801148021480314804>
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 08:51

Яких, блдж гарантій вам не вистачає (с)(тм)

  _hunter написав:
  jump написав:
  Успіх написав:Над ранок чув гудіння шахедів і три вибухи...

п.с. а з тими-усе ясно :lol:

Пентагон заявляє, що США відіграватимуть мінімальну роль у гарантіях безпеки України – Politico
......
"Тому що якщо буде підписано мир, то навіщо відправляти солдатів? Якщо в країні мир, то і солдати там не потрібні", – пояснив він свою логіку. 8)

Там все еще забавнее :oops:
Гарантії безпеки «як в НАТО», які планують надати Україні, НЕ передбачають втручання союзників у разі нового нападу РФ, — Bloomberg

Таку схему запропонувала Італія. Гарантії безпеки передбачають лише протягом 24 годин «обговорити» допомогу Україні. Підтримка може включати зброю, економічну допомогу, нові санкції проти РФ. Пряма участь іноземних військ в документі не зафіксована.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... esumes-war

про так звані гарантії
1
3
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 08:54

У компанії "Waste To Energy Niko", яка виграла конкурс на сортування сміття з бюджетом 1,25 млрд грн та 25-річним договором з мерією, працює лише одна людина - Дмитро Гончаров. :lol:

"Гончаров Дмитро Вадимович ще 1 серпня позував на одному фото із Замазєєвою та головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом, і був представлений як директор регіонального Офісу декарбонізації. Це такий міжвідомчий заклад, який де-факто підпорядкований Агентству Замазєєвої. І цей Гончаров – єдиний співробітник ТОВ Waste To Energy Niko. Компанії, яка береться освоювати бюджет 1,25 млрд грн", - йдеться в повідомленні. :lol:
https://censor.net/ua/news/3569686/v-ko ... -1-lyudyna

чуваки, всьо чотко 8)
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 09:06

Як то все за...ло

Тобто, всі сильні держави, насправді слабкі?(сцикуни)
Лише ми - потужна, сильна Ґодзіла?
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 09:18

  fler написав:
  pesikot написав:"Путін хоче миру" (с)
У місті Мукачево на Закарпатті стався удар по території одного з підприємств, повідомила міська рада. Виникла пожежа, людей закликали щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Співчуття Летусроку.. Цікаво, чи стався в нього переворот думок? :wink:
Адже це була наочна демонстрація того, що регулярно бачать прифронтові міста.

Переворот думок стосовно чого? Намагання поцілити в певні стратегічні місця (не буду писати які) були й раніше. Це було лише питання часу.
Думки не змінились "чим довше - тим гірше (у всіх сенсах)"
P.S. Ваш чоловік якраз і живе в прифронтовому місці і в нього переворота думок (в контексті мобілізації наприклад) нема. Чому ж в мене має бути?.. Чи я маю просто перейти у ваш табір диванних незламників, і тоді все ок?))
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 09:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України щодо відповідальності за правопорушення, пов’язані з перетинанням державного кордону України». Законопроектом пропонується виключити статтю 204-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (у звʼязку з її частковою неконституційністю та неефективністю)(хє-хє-хє). Також пропонується передати повноваження з розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо незаконного перетинання державного кордону), органам охорони державного кордону. Передбачається доповнення статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) кваліфікуючою ознакою у виді вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану та встановлення кримінальної відповідальність за: незаконне перетинання державного кордону в умовах дії воєнного або надзвичайного стану поза пунктами пропуску через державний кордон; перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення; порушення призовником, військовозобовʼязаним встановленого строку перебування за межами України. Пропонується встановити обов'язок дотримання військовозобовʼязаними (призовниками, резервістами) строку перебування за межами України тощо.


Ура! нові покарання
Відмінити стару редакцію "як не конституційну" і ввести карну відповідальність замість адміністративки.
Цікаво, люде, які виходять з окупованої території через росію, будуть підпадати під статтю, чи вони мають виходити з окупації виключно через поле бою на підконтрольну територію?
Новий залізний занавіс. Нахолєри було зносити пам'ятники Леніну?
Країна в такому вигляді і з цією владою заслуговує на знищення
1
2
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 09:21

  Успіх написав:Тобто, всі сильні держави, насправді слабкі?(сцикуни)
Лише ми - потужна, сильна Ґодзіла?

жує щука червяка на гачку. Червяк просить гарантій безпеки від повторного нападу, але рибалка щуки боїться, може запропонувати хіба що гостріший гачок. Головне щоб червяк не задавав собі питань чому він опинився на гачку
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 09:29

  whois2010 написав:
Передбачається доповнення статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) кваліфікуючою ознакою у виді вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану та встановлення кримінальної відповідальність за: незаконне перетинання державного кордону в умовах дії воєнного або надзвичайного стану поза пунктами пропуску через державний кордон; перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення; порушення призовником, військовозобовʼязаним встановленого строку перебування за межами України. Пропонується встановити обов'язок дотримання військовозобовʼязаними (призовниками, резервістами) строку перебування за межами України тощо.

Ура! нові покарання
Відмінити стару редакцію "як не конституційну" і ввести карну відповідальність замість адміністративки.
Цікаво, люде, які виходять з окупованої території через росію, будуть підпадати під статтю, чи вони мають виходити з окупації виключно через поле бою на підконтрольну територію?
Новий залізний занавіс. Нахолєри було зносити пам'ятники Леніну?
Країна в такому вигляді і з цією владою заслуговує на знищення

ссср 2.0
Цікаво що мається на увазі під виділеним? Хіба взагалі десь колись існували якісь граничні строки перебування закордоном?
Раптом виявиться що потужний патріот з Канади Юкрейніан прострочив років на 20 своє перебування закордоном?))) Втік кріпак без дозволу
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 09:34

  Letusrock написав:
  whois2010 написав:
Передбачається доповнення статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) кваліфікуючою ознакою у виді вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану та встановлення кримінальної відповідальність за: незаконне перетинання державного кордону в умовах дії воєнного або надзвичайного стану поза пунктами пропуску через державний кордон; перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення; порушення призовником, військовозобовʼязаним встановленого строку перебування за межами України. Пропонується встановити обов'язок дотримання військовозобовʼязаними (призовниками, резервістами) строку перебування за межами України тощо.

Ура! нові покарання
Відмінити стару редакцію "як не конституційну" і ввести карну відповідальність замість адміністративки.
Цікаво, люде, які виходять з окупованої території через росію, будуть підпадати під статтю, чи вони мають виходити з окупації виключно через поле бою на підконтрольну територію?
Новий залізний занавіс. Нахолєри було зносити пам'ятники Леніну?
Країна в такому вигляді і з цією владою заслуговує на знищення

ссср 2.0
Цікаво що мається на увазі під виділеним? Хіба взагалі десь колись існували якісь граничні строки перебування закордоном?
Раптом виявиться що потужний патріот з Канади Юкрейніан прострочив років на 20 своє перебування закордоном?))) Втік кріпак без дозволу

Там есть какие-то мутные "правила пересечения кордона" - это на них кивок.
2
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 09:56

  flyman написав:про так звані гарантії

Справа не у так званості гарантій, а в тому, що навіть оцей чувачок чомусь не хоче називати речі своїми іменами.
Це Матриця обставляє, подає, що Україна віддала ядерку та обеззброєння за гарантії (Будапештські).
Ніііт.
Вибір був іншим: віддати ядерку та обеззброєння за надання Україні можливості співіснувати з усіма іншими країнами світу. Не погодилась би Україна на ВИМОГИ отих світових лідорів (Омерики, як посланця-виразітєля інтересів від всієї спільноти), то мала б від них "обструкції" в самих різних формах. Наприклад, режим-нацики тощо. З відповідними наслідками.
Але прямо в лоба це подати ніззя, тому й Матриця робить красиву обгортку - Будпешт, гарантії.
Красиво. Всі задоволені.
До форс-мажору.


Так само і зараз!
Україні "пропонується" піти на "поступки" ... в обмін лише на зупинку війни.
І все. Лише за зупинку війни.
Це ціна за лише зупинку війни.
А щоб красиво подати в світі й задовольнити всіх світгвих акторів цієї п'єси --- Матриця загортає це знов в гарантії.
Тобто начебто Україна отримує отаке суттєве, як гарантії безпеки.

Коротко: що тоді, що зараз Україні світові лідори пропонують поступитися. Щоб не отримувати тумаків..
До чергового форс-мажору.

І все. І жодна с.. це прямо не скаже.
А варто чи варто Україні, українському народові на це погоджуватися --- відповідь лежить в площині ЦІНИ та лотереї. І також інтересів тих, хто приймає рішення в періоди затишшя.
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 09:58


"Донбас не віддамо".
Патріотично звичайно, але кацапи схоже самі його заберуть, за самими оптимістичними прогнозами за рік-півтора, а за песимістичними - страшно подумати (можливо так і задумано). Плюс за той же час ще щось відхоплять на інших напрямках, ще тисячі людей загине, ще більше українського тилу розхерачать в щебінь...
Уявляю, які будуть вимоги кацапів на наступних перемовинах.
