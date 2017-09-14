Додано: Чет 21 сер, 2025 09:56

Справа не у так званості гарантій, а в тому, що навіть оцей чувачок чомусь не хоче називати речі своїми іменами.Це Матриця обставляє, подає, що Україна віддала ядерку та обеззброєння за гарантії (Будапештські).Ніііт.Вибір був іншим: віддати ядерку та обеззброєння за надання Україні можливості співіснувати з усіма іншими країнами світу. Не погодилась би Україна на ВИМОГИ отих світових лідорів (Омерики, як посланця-виразітєля інтересів від всієї спільноти), то мала б від них "обструкції" в самих різних формах. Наприклад, режим-нацики тощо. З відповідними наслідками.Але прямо в лоба це подати ніззя, тому й Матриця робить красиву обгортку - Будпешт, гарантії.Красиво. Всі задоволені.До форс-мажору.Так само і зараз!Україні "пропонується" піти на "поступки" ... в обмін лише на зупинку війни.І все. Лише за зупинку війни.Це ціна за лише зупинку війни.А щоб красиво подати в світі й задовольнити всіх світгвих акторів цієї п'єси --- Матриця загортає це знов в гарантії.Тобто начебто Україна отримує отаке суттєве, як гарантії безпеки.Коротко: що тоді, що зараз Україні світові лідори пропонують поступитися. Щоб не отримувати тумаків..До чергового форс-мажору.І все. І жодна с.. це прямо не скаже.А варто чи варто Україні, українському народові на це погоджуватися --- відповідь лежить в площині ЦІНИ та лотереї. І також інтересів тих, хто приймає рішення в періоди затишшя.