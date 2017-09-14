Додано: Чет 21 сер, 2025 10:56

«Щоб говорити про те, на що готова Україна, давайте почуємо, на що готова Росія? Ми ж не знаємо. Наприклад, питання Донецької області. Я пояснив на нашій зустрічі, що від початку повномасштабної війни Росія окупувала не 69%, а близько третини, бо РФ окупувала без повномасштабної війни весь Крим і третину Донецької області. Після початку повномасштабної війни вони окупували ще приблизно третину. Зараз загалом десь 67-69% вони тримають. Тобто ми говоримо, що за майже 4 роки повномасштабної війни вони окупували третину Донецької області. І тому я пояснив, що розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас, — це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще 4 роки. Це наша земля», — зазначив президент.Зеленський висловив впевненість, що «росіяни не отримають ні Харківщину, ні Сумщину».«Говорити про Миколаївщину, що вони там готові нам віддати Кінбурнську косу… Вона їм потрібна тільки для блокування моря для нас. Що стосуються всіх наших тимчасово окупованих територій, я ще підкреслю, юридично ми не визнаємо окупацію. Моя позиція така», — додав він.