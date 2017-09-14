Hotab написав:Так здається так завжди було. Населення ніколи не платило ринкову ціну. В чому суть проблеми?
Суть проблеми в тому, що держава заради ілюзії низьких тарифів спалює бюджетні кошти - податки, яке зібрала з населення. Впевнений, цим коштам під час повномасштабної війни можна було б знайти краще застосування: від озброєння до контрактної армії з адекватною платнею і гарантіями. В той самий час бізнес платить і оптову енергію, і цей тариф, і розподіл, і ПДВ, і маржу постачальника. В останніх оглядах МВФ для України текст: "gradual increase in gas and electricity tariffs towards cost recovery” + обов’язок КМУ ухвалити дорожню карту лібералізації газу й електрики після воєнного стану. https://mof.gov.ua/storage/files/1UKREA2024001.pdf
«Щоб говорити про те, на що готова Україна, давайте почуємо, на що готова Росія? Ми ж не знаємо. Наприклад, питання Донецької області. Я пояснив на нашій зустрічі, що від початку повномасштабної війни Росія окупувала не 69%, а близько третини, бо РФ окупувала без повномасштабної війни весь Крим і третину Донецької області. Після початку повномасштабної війни вони окупували ще приблизно третину. Зараз загалом десь 67-69% вони тримають. Тобто ми говоримо, що за майже 4 роки повномасштабної війни вони окупували третину Донецької області. І тому я пояснив, що розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас, — це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще 4 роки. Це наша земля», — зазначив президент.
Зеленський висловив впевненість, що «росіяни не отримають ні Харківщину, ні Сумщину».
«Говорити про Миколаївщину, що вони там готові нам віддати Кінбурнську косу… Вона їм потрібна тільки для блокування моря для нас. Що стосуються всіх наших тимчасово окупованих територій, я ще підкреслю, юридично ми не визнаємо окупацію. Моя позиція така», — додав він. https://tsn.ua/politika/zelenskyy-zroby ... 95377.html
d44 написав:Без'ядерна Турції не боїться, без'ядерна Україна не боїться. А ядерне нато боїться. Щось я не розумію логіки виправдення біздіяльності та сцикливості ЄС та США. Точніше не розумію всі ці багаторічні балачки що всі сильні та великі за нас, але щось не дуже по факту результат та покращення переговорних позицій. І все це хавається та підтримується нашою владою
Логіка дуже проста - США не зацікавлені в поразці РФ, США не хочуть воювати з РФ навіть у гібридній формі і т.д. ЄС не готові сильно спонсорувати/допомагати Україні бо не бачать великої загрози від РФ наразі. США не готові сильно спонсорувати/допомагати Україні бо ... тут багато писати.
Те що вони великі і сильні - ви сильно багато слухаєте Марафон і т.д. Так, вони великі і сильні якщо буде напад на них(і то не факт). А впрягатись за лєві країни - вони вже давно не хочуть/не можуть. Часи Вєтнаму пройшли, це було 55 років тому.
туман війни, воєнна тайна, не для срєдніх умов
Якщо за мир (точніше за зупинку війни) Україна не буде віддавати території, то тоді віддає що? От чим сплачує Україна?
Хфілософське питання: на одному боці ваг - життя та здоров'я отих, хто його втратить в боротьбі з ворогом, а також під обстрілами-бомбардуваннями, руйнування від війни. На другому боці - життя та здоров'я тих, хто опиниться в окупації, території, а також такі поняття, як престиж, гідність тощо країни-народу.
Що так, що так платня є. Є ціна. Черчіль ловко спростив до "..і війну, і позор".
detroytred написав:Україні "пропонується" піти на "поступки" ... в обмін лише на зупинку війни. І все. Лише за зупинку війни. Це ціна за лише зупинку війни.
По факту це так і є.
Але поступки зараз невеликі. А в квітні 2025 Трамп пропонував взагалі мізерні поступки - але Зе всерівно не погодився. То хто в цьому винуватий?
Повоюємо ще пару років то і "невеликими поступками" не відкараскаємось. Будуть жорсткі умови які ми змушені будемо прийняти просто для зупинки війни. Ось це буде справжня капітуляція. В справжнньому значенні цього слова, а не те що називають капітуляцією зараз.