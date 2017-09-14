detroytred написав:«Щоб говорити про те, на що готова Україна, давайте почуємо, на що готова Росія? Ми ж не знаємо. Наприклад, питання Донецької області. Я пояснив на нашій зустрічі, що від початку повномасштабної війни Росія окупувала не 69%, а близько третини, бо РФ окупувала без повномасштабної війни весь Крим і третину Донецької області. Після початку повномасштабної війни вони окупували ще приблизно третину. Зараз загалом десь 67-69% вони тримають. Тобто ми говоримо, що за майже 4 роки повномасштабної війни вони окупували третину Донецької області. І тому я пояснив, що розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас, — це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще 4 роки. Це наша земля», — зазначив президент.
Зеленський висловив впевненість, що «росіяни не отримають ні Харківщину, ні Сумщину».
«Говорити про Миколаївщину, що вони там готові нам віддати Кінбурнську косу… Вона їм потрібна тільки для блокування моря для нас. Що стосуються всіх наших тимчасово окупованих територій, я ще підкреслю, юридично ми не визнаємо окупацію. Моя позиція така», — додав він. https://tsn.ua/politika/zelenskyy-zroby ... 95377.html
Якщо за мир (точніше за зупинку війни) Україна не буде віддавати території, то тоді віддає що? От чим сплачує Україна?
Хфілософське питання: на одному боці ваг - життя та здоров'я отих, хто його втратить в боротьбі з ворогом, а також під обстрілами-бомбардуваннями, руйнування від війни. На другому боці - життя та здоров'я тих, хто опиниться в окупації, території, а також такі поняття, як престиж, гідність тощо країни-народу.
Що так, що так платня є. Є ціна. Черчіль ловко спростив до "..і війну, і позор".
"Життя та здоров'я" стосуеться сотень тисяч, ну може міліона тих хто на війні А ось втрачений час стосуеться на порядок більшу кількість людей шкода віддавати населенні пункти, але скільки ще міст буде зруйновано повністю та частково при продовженні війни. І на виході звершииься нічим не кращим. Якщо вже так хочеться бути нескореними та незламаними - все швиденько підриваємо , робимо територію непридатну для життя та економіки, переселяємось до америк. ждуни рос.пенсій типу лада , каліки перехожого звісно будуть проти
fox767676 написав:"Життя та здоров'я" стосуеться сотень тисяч, ну може міліона тих хто на війні А ось втрачений час стосуеться на порядок більшу кількість людей шкода віддавати населенні пункти, але скільки ще міст буде зруйновано повністю та частково при продовженні війни. І на виході кончиться нічим не кращим. Якщо вже так хочеться бути нескореними та незламаними - все швиденько підриваємо , робимо територію непридатну для життя та економіки, переселяємось до америк.
песокіт пише, що він накриється хвостом і перезимує без газу та е.е.
detroytred написав:Україні "пропонується" піти на "поступки" ... в обмін лише на зупинку війни. І все. Лише за зупинку війни. Це ціна за лише зупинку війни.
По факту це так і є.
Але поступки зараз невеликі. А в квітні 2025 Трамп пропонував взагалі мізерні поступки - але Зе всерівно не погодився. То хто в цьому винуватий?
Повоюємо ще пару років то і "невеликими поступками" не відкараскаємось. Будуть жорсткі умови які ми змушені будемо прийняти просто для зупинки війни. Ось це буде справжня капітуляція. В справжнньому значенні цього слова, а не те що називають капітуляцією зараз.
Поки колещатко гри обертається, то шанси є на будь-що.
Морда ведмедя зафіксована в Україні, Балтика, Занзегур, Кавказ, економіка враздрай... рфія теж на виснаження і прямує в підлогу. Трамп ... лижня. Перевзується в стрибку.
flyman написав:песокіт пише, що він накриється хвостом і перезимує без газу та е.е.
сподіваеться дочекатися таки рос.пенсії вони з ладом одна шайка-лєйка ці цицькоцмудильники всі однакові хай залишаються , перемикаються на рос. цицьку, хоч якась користь для вільного світу буде навіщо нормальних людей з собою у рос.ярмо тягнути
Військовий ТЦК вистрілив жінці в обличчя: нові деталі скандалу на Волині (фото)
Загалом під час сутички було здійснено 5-6 пострілів, повідомляє ТСН. ua деталі інциденту з посиланням на очевидців.
Володимир, а саме так звати чоловіка, якого намагалися визволити односельці, має інвалідність: одна нога в нього коротша за другу на 4 см, і в ній стоїть металева пластина. Він живе на околиці села в чужому будинку, а довідку про інвалідність завжди возить із собою. Володимир стверджує, що документи в нього почали питати, вже коли відібрали велосипед і завели в бус.
За його словами, пізніше його вивезли на півкілометра з села і змусили пройтися, щоб переконатися, що в нього справді одна нога коротша за іншу, як зазначено в довідці. Там і залишили.
Вот, кстати да: в свете той новости про ЗП "про пэрэтин кордону", что whois2010 принес -- получается власти начали готовиться к затяжной конфронтации?..
Поки колещатко гри обертається, то шанси є на будь-що.
Морда ведмедя зафіксована в Україні, Балтика, Занзегур, Кавказ, економіка враздрай... рфія теж на виснаження і прямує в підлогу. Трамп ... лижня. Перевзується в стрибку.
В рулетці ще може випасти будь-що))
І Зе в лижні... Да і Україна в лижні...
Ну так, завтра ЗСУ візьме штурмом Москву і війна закінчиться нашою перемогою. шанси є на будь-що
_hunter написав:Вот, кстати да: в свете той новости про ЗП "про пэрэтин кордону", что whois2010 принес -- получается власти начали готовиться к затяжной конфронтации?..
в комбінації з чутками про відкриття кордонів для 18-22 Виглядає так що майбутнє для України істеблішментом взагалі не розглядається частку генеофонду з перепрошитою на 2014+ лад вивезуть. інших особливо тих хто пам'ятає совок чи просто домайданну Україну хочуть згноїти