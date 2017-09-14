RSS
  #<1 ... 1480314804148051480614807>
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 11:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Життя та здоров'я" стосуеться сотень тисяч, ну може міліона тих хто на війні
А ось втрачений час стосуеться на порядок більшу кількість людей
шкода віддавати населенні пункти, але скільки ще міст буде зруйновано повністю та частково при продовженні війни. І на виході звершииься нічим не кращим.
Якщо вже так хочеться бути нескореними та незламаними - все швиденько підриваємо , робимо територію непридатну для життя та економіки, переселяємось до америк. ждуни рос.пенсій типу лада , каліки перехожого звісно будуть проти
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 21 сер, 2025 11:28, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлень: 4070
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 11:27

  fox767676 написав:"Життя та здоров'я" стосуеться сотень тисяч, ну може міліона тих хто на війні
А ось втрачений час стосуеться на порядок більшу кількість людей
шкода віддавати населенні пункти, але скільки ще міст буде зруйновано повністю та частково при продовженні війни. І на виході кончиться нічим не кращим.
Якщо вже так хочеться бути нескореними та незламаними - все швиденько підриваємо , робимо територію непридатну для життя та економіки, переселяємось до америк.

песокіт пише, що він накриється хвостом і перезимує без газу та е.е.
flyman
Повідомлень: 40502
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 11:27

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Україні "пропонується" піти на "поступки" ... в обмін лише на зупинку війни.
І все. Лише за зупинку війни.
Це ціна за лише зупинку війни.

По факту це так і є.

Але поступки зараз невеликі.
А в квітні 2025 Трамп пропонував взагалі мізерні поступки - але Зе всерівно не погодився. То хто в цьому винуватий?

Повоюємо ще пару років то і "невеликими поступками" не відкараскаємось. Будуть жорсткі умови які ми змушені будемо прийняти просто для зупинки війни. Ось це буде справжня капітуляція. В справжнньому значенні цього слова, а не те що називають капітуляцією зараз.

Поки колещатко гри обертається, то шанси є на будь-що.

Морда ведмедя зафіксована в Україні, Балтика, Занзегур, Кавказ, економіка враздрай... рфія теж на виснаження і прямує в підлогу.
Трамп ... лижня. Перевзується в стрибку.

В рулетці ще може випасти будь-що))

І Зе в лижні...
Да і Україна в лижні...
detroytred
 
Повідомлень: 25161
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 11:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:песокіт пише, що він накриється хвостом і перезимує без газу та е.е.

сподіваеться дочекатися таки рос.пенсії
вони з ладом одна шайка-лєйка
ці цицькоцмудильники всі однакові
хай залишаються , перемикаються на рос. цицьку, хоч якась користь для вільного світу буде
навіщо нормальних людей з собою у рос.ярмо тягнути
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 21 сер, 2025 11:36, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлень: 4070
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 11:34

  flyman написав:детройда не запитають

Чисто "спортивний" інтерес: чому ти, якщо вирішив оголосити отаку кеп-очевидність, не вказав в якості прикладу себе?
Тобто: флайа не запитають.

Чому вказав Детройта в цьому СВОЄМУ кеп-очевидному твердженні? Цікаво взнати хід думки((
detroytred
 
Повідомлень: 25161
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 11:38

Військовий ТЦК вистрілив жінці в обличчя: нові деталі скандалу на Волині (фото) :shock:

Загалом під час сутички було здійснено 5-6 пострілів, повідомляє ТСН. ua деталі інциденту з посиланням на очевидців.

Володимир, а саме так звати чоловіка, якого намагалися визволити односельці, має інвалідність: одна нога в нього коротша за другу на 4 см, і в ній стоїть металева пластина. Він живе на околиці села в чужому будинку, а довідку про інвалідність завжди возить із собою. Володимир стверджує, що документи в нього почали питати, вже коли відібрали велосипед і завели в бус.

За його словами, пізніше його вивезли на півкілометра з села і змусили пройтися, щоб переконатися, що в нього справді одна нога коротша за іншу, як зазначено в довідці. Там і залишили.

"Вони були сьомі, хто мене зупинив, але такого ставлення я ні від кого не бачив", — обурюється чоловік.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/720 ... hchya-foto

що у цих потвор у головах? :shock:
jump
 
Повідомлень: 4907
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 11:41

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Україні "пропонується" піти на "поступки" ... в обмін лише на зупинку війни.
І все. Лише за зупинку війни.
Це ціна за лише зупинку війни.

По факту це так і є.

Але поступки зараз невеликі.
А в квітні 2025 Трамп пропонував взагалі мізерні поступки - але Зе всерівно не погодився. То хто в цьому винуватий?

Повоюємо ще пару років то і "невеликими поступками" не відкараскаємось. Будуть жорсткі умови які ми змушені будемо прийняти просто для зупинки війни. Ось це буде справжня капітуляція. В справжнньому значенні цього слова, а не те що називають капітуляцією зараз.

Вот, кстати да: в свете той новости про ЗП "про пэрэтин кордону", что whois2010 принес -- получается власти начали готовиться к затяжной конфронтации?..
_hunter
 
Повідомлень: 10309
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 11:45

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:По факту це так і є.

Але поступки зараз невеликі.
А в квітні 2025 Трамп пропонував взагалі мізерні поступки - але Зе всерівно не погодився. То хто в цьому винуватий?

Повоюємо ще пару років то і "невеликими поступками" не відкараскаємось. Будуть жорсткі умови які ми змушені будемо прийняти просто для зупинки війни. Ось це буде справжня капітуляція. В справжнньому значенні цього слова, а не те що називають капітуляцією зараз.

Поки колещатко гри обертається, то шанси є на будь-що.

Морда ведмедя зафіксована в Україні, Балтика, Занзегур, Кавказ, економіка враздрай... рфія теж на виснаження і прямує в підлогу.
Трамп ... лижня. Перевзується в стрибку.

В рулетці ще може випасти будь-що))

І Зе в лижні...
Да і Україна в лижні...

Ну так, завтра ЗСУ візьме штурмом Москву і війна закінчиться нашою перемогою. шанси є на будь-що :D :D
andrijk777
Повідомлень: 6616
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 11:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Вот, кстати да: в свете той новости про ЗП "про пэрэтин кордону", что whois2010 принес -- получается власти начали готовиться к затяжной конфронтации?..


в комбінації з чутками про відкриття кордонів для 18-22
Виглядає так що майбутнє для України істеблішментом взагалі не розглядається
частку генеофонду з перепрошитою на 2014+ лад свідомістю вивезуть. інших особливо тих хто пам'ятає совок чи просто домайданну Україну хочуть згноїти і залишки кинути під рашку
fox767676
Повідомлень: 4070
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 11:52

  andrijk777 написав:Ну так, завтра ЗСУ візьме штурмом Москву і війна закінчиться нашою перемогою. шанси є на будь-що :D :D

Розгляд в трохи інших площині та послідовності.

"Завтра ЗСУ візьме штурмом Москву" - не є в меню подій.
Поки не випало на столі - економіка враздрай, Занзегур, Кавказ і т.д.

От тоді з'являється шанс на "Завтра ЗСУ візьме штурмом Москву".
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 21 сер, 2025 11:53, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25161
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
