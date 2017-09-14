"Життя та здоров'я" стосуеться сотень тисяч, ну може міліона тих хто на війні А ось втрачений час стосуеться на порядок більшу кількість людей шкода віддавати населенні пункти, але скільки ще міст буде зруйновано повністю та частково при продовженні війни. І на виході звершииься нічим не кращим. Якщо вже так хочеться бути нескореними та незламаними - все швиденько підриваємо , робимо територію непридатну для життя та економіки, переселяємось до америк. ждуни рос.пенсій типу лада , каліки перехожого звісно будуть проти
fox767676 написав:"Життя та здоров'я" стосуеться сотень тисяч, ну може міліона тих хто на війні А ось втрачений час стосуеться на порядок більшу кількість людей шкода віддавати населенні пункти, але скільки ще міст буде зруйновано повністю та частково при продовженні війни. І на виході кончиться нічим не кращим. Якщо вже так хочеться бути нескореними та незламаними - все швиденько підриваємо , робимо територію непридатну для життя та економіки, переселяємось до америк.
песокіт пише, що він накриється хвостом і перезимує без газу та е.е.
detroytred написав:Україні "пропонується" піти на "поступки" ... в обмін лише на зупинку війни. І все. Лише за зупинку війни. Це ціна за лише зупинку війни.
По факту це так і є.
Але поступки зараз невеликі. А в квітні 2025 Трамп пропонував взагалі мізерні поступки - але Зе всерівно не погодився. То хто в цьому винуватий?
Повоюємо ще пару років то і "невеликими поступками" не відкараскаємось. Будуть жорсткі умови які ми змушені будемо прийняти просто для зупинки війни. Ось це буде справжня капітуляція. В справжнньому значенні цього слова, а не те що називають капітуляцією зараз.
Поки колещатко гри обертається, то шанси є на будь-що.
Морда ведмедя зафіксована в Україні, Балтика, Занзегур, Кавказ, економіка враздрай... рфія теж на виснаження і прямує в підлогу. Трамп ... лижня. Перевзується в стрибку.
flyman написав:песокіт пише, що він накриється хвостом і перезимує без газу та е.е.
сподіваеться дочекатися таки рос.пенсії вони з ладом одна шайка-лєйка ці цицькоцмудильники всі однакові хай залишаються , перемикаються на рос. цицьку, хоч якась користь для вільного світу буде навіщо нормальних людей з собою у рос.ярмо тягнути
Військовий ТЦК вистрілив жінці в обличчя: нові деталі скандалу на Волині (фото)
Загалом під час сутички було здійснено 5-6 пострілів, повідомляє ТСН. ua деталі інциденту з посиланням на очевидців.
Володимир, а саме так звати чоловіка, якого намагалися визволити односельці, має інвалідність: одна нога в нього коротша за другу на 4 см, і в ній стоїть металева пластина. Він живе на околиці села в чужому будинку, а довідку про інвалідність завжди возить із собою. Володимир стверджує, що документи в нього почали питати, вже коли відібрали велосипед і завели в бус.
За його словами, пізніше його вивезли на півкілометра з села і змусили пройтися, щоб переконатися, що в нього справді одна нога коротша за іншу, як зазначено в довідці. Там і залишили.
Вот, кстати да: в свете той новости про ЗП "про пэрэтин кордону", что whois2010 принес -- получается власти начали готовиться к затяжной конфронтации?..
Поки колещатко гри обертається, то шанси є на будь-що.
Морда ведмедя зафіксована в Україні, Балтика, Занзегур, Кавказ, економіка враздрай... рфія теж на виснаження і прямує в підлогу. Трамп ... лижня. Перевзується в стрибку.
В рулетці ще може випасти будь-що))
І Зе в лижні... Да і Україна в лижні...
Ну так, завтра ЗСУ візьме штурмом Москву і війна закінчиться нашою перемогою. шанси є на будь-що
_hunter написав:Вот, кстати да: в свете той новости про ЗП "про пэрэтин кордону", что whois2010 принес -- получается власти начали готовиться к затяжной конфронтации?..
в комбінації з чутками про відкриття кордонів для 18-22 Виглядає так що майбутнє для України істеблішментом взагалі не розглядається частку генеофонду з перепрошитою на 2014+ лад свідомістю вивезуть. інших особливо тих хто пам'ятає совок чи просто домайданну Україну хочуть згноїти і залишки кинути під рашку