_hunter написав:Вот, кстати да: в свете той новости про ЗП "про пэрэтин кордону", что whois2010 принес -- получается власти начали готовиться к затяжной конфронтации?..
в комбінації з чутками про відкриття кордонів для 18-22 Виглядає так що майбутнє для України істеблішментом взагалі не розглядається частку генеофонду з перепрошитою на 2014+ лад свідомістю вивезуть. інших особливо тих хто пам'ятає совок чи просто домайданну Україну хочуть згноїти і залишки кинути під рашку
Возможно тот ЗП под это и подтянуть пытаются: ввести ответственность если 18-22 выехал, но к 25ти - не вернулся. Но тут сразу два вопроса возникает: - "этот" еще минимум три года продолжать собирается?.. - а точно выехавших прямо сильно будет заботить что там "в прошлой жизни" понапридумывали?
пішли на ескалацію з народом. Майбутнє чорне, як волося у бангладешця ( ). Може у нас буде халіфат? Сіра зона між рф та заходом + резервація для біженців з расово правильних Сирій, палестин та Еритрей
Я не вірю в халіфати-бангладеши, ну може тільки на ЗУ а от то що у планах може розглядатися віддати повністю виснаженні південь та лівоборежжя з старим , фрустрованим війною населенням та зруйнованою інфраструктурою - припускаю це буде дійсно перемога хитромудрих корон-монархій , але не України
Я вже давно переконаний що ніякої стратегії у нашої влади немає. Наша влада як амеба - тупо реагує на подразнення. Відбулось подразнення - народ незаконно перетинає кордон - влада відреагувала(з сильним запізненням як звичайно).
Ну і пигулка для пам'яті, якщо хтось не розуміє оте голосування вище: *Мар’яна Безугла: Президент Зеленський взяв мене у свою команду у 2019 році. Тому тут питання «не зрадити». Я прийшла з його командою, я і піду з його командою. Я не можу собі дозволити морально та етично виступити проти нього. Можливо, я б це зробила, якби я його повністю не підтримувала. У мене залишається до нього довіра. Мене не усе влаштовує в нашій державі і в Офісі президента. Мені не повністю імпонує його стиль управління. Але позитивних факторів сприймати його так, як я обіцяла, залишається значно більше.* https://hromadske.radio/podcasts/suvora ... nemozhlyvi ________________________________ *Corriere della Sera: "За последние 1000 дней боевых действий россияне захватили лишь 1% Украины, понеся очень тяжелые потери среди своей армии… мы должны понимать, что мы не проигрываем, а россияне не выигрывают, - глава ОП Ермак...* (С)
Тобто голосно заявив, що в Зе та Ко є карти. Партнерам.
jump написав:Військовий ТЦК вистрілив жінці в обличчя: нові деталі скандалу на Волині (фото)
Загалом під час сутички було здійснено 5-6 пострілів, повідомляє ТСН. ua деталі інциденту з посиланням на очевидців.
Володимир, а саме так звати чоловіка, якого намагалися визволити односельці, має інвалідність: одна нога в нього коротша за другу на 4 см, і в ній стоїть металева пластина. Він живе на околиці села в чужому будинку, а довідку про інвалідність завжди возить із собою. Володимир стверджує, що документи в нього почали питати, вже коли відібрали велосипед і завели в бус.
За його словами, пізніше його вивезли на півкілометра з села і змусили пройтися, щоб переконатися, що в нього справді одна нога коротша за іншу, як зазначено в довідці. Там і залишили.