більше сподіваннь на космічних загарбників що очікуються у листопаді
ось тоді точно буде справедливий мир
|
|
|
Додано: Чет 21 сер, 2025 11:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 21 сер, 2025 11:54
Возможно тот ЗП под это и подтянуть пытаются: ввести ответственность если 18-22 выехал, но к 25ти - не вернулся. Но тут сразу два вопроса возникает:
- "этот" еще минимум три года продолжать собирается?..
- а точно выехавших прямо сильно будет заботить что там "в прошлой жизни" понапридумывали?
Додано: Чет 21 сер, 2025 11:56
пішли на ескалацію з народом.
Майбутнє чорне, як волося у бангладешця ( ).
Може у нас буде халіфат? Сіра зона між рф та заходом + резервація для біженців з расово правильних Сирій, палестин та Еритрей
Додано: Чет 21 сер, 2025 11:57
Хоч до Жовкви чи останього села на західному кордоні.
Суверенітет України та повноваження влади, як такові, не залежать від території 😁😁😁
______________________________
Вище було додано, що на бік ваг продовження БД, треба додати втрачений час.
Можна додати ще: буде подальше і сильніше "закручування гайок", тобто примус і невідворотні за цього наслідки-зловживання-втрата контрольованості деяких процесів.
Імхо. Лижня... До Перемоги.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 21 сер, 2025 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 сер, 2025 12:03
Letusrock
Я не вірю в халіфати-бангладеши, ну може тільки на ЗУ
а от то що у планах може розглядатися віддати повністю виснаженні південь та лівоборежжя
з старим , фрустрованим війною населенням та зруйнованою інфраструктурою - припускаю
це буде дійсно перемога хитромудрих корон-монархій , але не України
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 21 сер, 2025 12:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 сер, 2025 12:03
Додано: Чет 21 сер, 2025 12:11
Согласно исследованию, в целом 53% считают скорее или очень вероятным, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом ЕС. Считают это скорее или совсем маловероятным – 40%.
Додано: Чет 21 сер, 2025 12:17
Я вже давно переконаний що ніякої стратегії у нашої влади немає.
Наша влада як амеба - тупо реагує на подразнення.
Відбулось подразнення - народ незаконно перетинає кордон - влада відреагувала(з сильним запізненням як звичайно).
Додано: Чет 21 сер, 2025 12:19
Як так?©
Суть проблеми в тому, що пересічні комбайнери/трактористи/баристи, які зброю бачили лише у фільмах - мають воювати і захищати розовощоких, спеціально навчених військових, яких вчили/тренували пів їхнього пустого життя!!!
Як так?©
Гроші платників податків просто викинули на вітер... на отаких поізносівшихся, які вивозять бабло закордон!
Додано: Чет 21 сер, 2025 12:19
Прямая речь Безуглой: "Голосование по моему отстранению в зале провалили".
Детали: Железняк уточнил, что из "Слуг народа" ее отстранение поддержали 74 нардепа.
Всего "за" проголосовали 141 народный депутат – почти все присутствующие от "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", партии "За будущее" и "Доверие".
Ну і пигулка для пам'яті, якщо хтось не розуміє оте голосування вище:
*Мар’яна Безугла: Президент Зеленський взяв мене у свою команду у 2019 році. Тому тут питання «не зрадити». Я прийшла з його командою, я і піду з його командою. Я не можу собі дозволити морально та етично виступити проти нього. Можливо, я б це зробила, якби я його повністю не підтримувала. У мене залишається до нього довіра. Мене не усе влаштовує в нашій державі і в Офісі президента. Мені не повністю імпонує його стиль управління. Але позитивних факторів сприймати його так, як я обіцяла, залишається значно більше.*
________________________________
*Corriere della Sera:
"За последние 1000 дней боевых действий россияне захватили лишь 1% Украины, понеся очень тяжелые потери среди своей армии… мы должны понимать, что мы не проигрываем, а россияне не выигрывают, - глава ОП Ермак...* (С)
Тобто голосно заявив, що в Зе та Ко є карти.
Партнерам.
|