Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 11:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ну так, завтра ЗСУ візьме штурмом Москву і війна закінчиться нашою перемогою. шанси є на будь-що

більше сподіваннь на космічних загарбників що очікуються у листопаді
ось тоді точно буде справедливий мир :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 11:54

  fox767676 написав:
  _hunter написав:Вот, кстати да: в свете той новости про ЗП "про пэрэтин кордону", что whois2010 принес -- получается власти начали готовиться к затяжной конфронтации?..


в комбінації з чутками про відкриття кордонів для 18-22
Виглядає так що майбутнє для України істеблішментом взагалі не розглядається
частку генеофонду з перепрошитою на 2014+ лад свідомістю вивезуть. інших особливо тих хто пам'ятає совок чи просто домайданну Україну хочуть згноїти і залишки кинути під рашку

Возможно тот ЗП под это и подтянуть пытаются: ввести ответственность если 18-22 выехал, но к 25ти - не вернулся. Но тут сразу два вопроса возникает:
- "этот" еще минимум три года продолжать собирается?..
- а точно выехавших прямо сильно будет заботить что там "в прошлой жизни" понапридумывали? :roll:
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 11:56

  fox767676 написав:
  _hunter написав:Вот, кстати да: в свете той новости про ЗП "про пэрэтин кордону", что whois2010 принес -- получается власти начали готовиться к затяжной конфронтации?..

в комбінації з чутками про відкриття кордонів для 18-22
Виглядає так що майбутнє для України істеблішментом взагалі не розглядається
частку генеофонду з перепрошитою на 2014+ лад свідомістю вивезуть. інших особливо тих хто пам'ятає совок чи просто домайданну Україну хочуть згноїти і залишки кинути під рашку

пішли на ескалацію з народом.
Майбутнє чорне, як волося у бангладешця ( :!: ).
Може у нас буде халіфат? Сіра зона між рф та заходом + резервація для біженців з расово правильних Сирій, палестин та Еритрей
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 11:57

  _hunter написав:Вот, кстати да: в свете той новости про ЗП "про пэрэтин кордону", что whois2010 принес -- получается власти начали готовиться к затяжной конфронтации?..

Хоч до Жовкви чи останього села на західному кордоні.

Суверенітет України та повноваження влади, як такові, не залежать від території 😁😁😁
______________________________

Вище було додано, що на бік ваг продовження БД, треба додати втрачений час.

Можна додати ще: буде подальше і сильніше "закручування гайок", тобто примус і невідворотні за цього наслідки-зловживання-втрата контрольованості деяких процесів.

Імхо. Лижня... До Перемоги.
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 12:03

Letusrock

Я не вірю в халіфати-бангладеши, ну може тільки на ЗУ
а от то що у планах може розглядатися віддати повністю виснаженні південь та лівоборежжя
з старим , фрустрованим війною населенням та зруйнованою інфраструктурою - припускаю
це буде дійсно перемога хитромудрих корон-монархій , але не України
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 12:03

  detroytred написав:
  flyman написав:детройда не запитають

Чисто "спортивний" інтерес: чому ти, якщо вирішив оголосити отаку кеп-очевидність, не вказав в якості прикладу себе?
Тобто: флайа не запитають.

((

Бо Флаймана запитають.
.
Зображення
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 12:11

Согласно исследованию, в целом 53% считают скорее или очень вероятным, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом ЕС. Считают это скорее или совсем маловероятным – 40%.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/08/21/7527159/
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 12:17

  _hunter написав:Вот, кстати да: в свете той новости про ЗП "про пэрэтин кордону", что whois2010 принес -- получается власти начали готовиться к затяжной конфронтации?..

Я вже давно переконаний що ніякої стратегії у нашої влади немає.
Наша влада як амеба - тупо реагує на подразнення.
Відбулось подразнення - народ незаконно перетинає кордон - влада відреагувала(з сильним запізненням як звичайно).
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 12:19

Як так?©

Як так?©

  Hotab написав:В чому суть проблеми?
Суть проблеми в тому, що пересічні комбайнери/трактористи/баристи, які зброю бачили лише у фільмах - мають воювати і захищати розовощоких, спеціально навчених військових, яких вчили/тренували пів їхнього пустого життя!!!
Як так?©

Гроші платників податків просто викинули на вітер... на отаких поізносівшихся, які вивозять бабло закордон!
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 12:19

Прямая речь Безуглой: "Голосование по моему отстранению в зале провалили".

Детали: Железняк уточнил, что из "Слуг народа" ее отстранение поддержали 74 нардепа.

Всего "за" проголосовали 141 народный депутат – почти все присутствующие от "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", партии "За будущее" и "Доверие".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/08/21/7527160/

Ну і пигулка для пам'яті, якщо хтось не розуміє оте голосування вище:
*Мар’яна Безугла: Президент Зеленський взяв мене у свою команду у 2019 році. Тому тут питання «не зрадити». Я прийшла з його командою, я і піду з його командою. Я не можу собі дозволити морально та етично виступити проти нього. Можливо, я б це зробила, якби я його повністю не підтримувала. У мене залишається до нього довіра. Мене не усе влаштовує в нашій державі і в Офісі президента. Мені не повністю імпонує його стиль управління. Але позитивних факторів сприймати його так, як я обіцяла, залишається значно більше.*
https://hromadske.radio/podcasts/suvora ... nemozhlyvi
________________________________
*Corriere della Sera:
"За последние 1000 дней боевых действий россияне захватили лишь 1% Украины, понеся очень тяжелые потери среди своей армии… мы должны понимать, что мы не проигрываем, а россияне не выигрывают, - глава ОП Ермак...* (С)

Тобто голосно заявив, що в Зе та Ко є карти.
Партнерам.
