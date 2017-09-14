RSS
  #<1 ... 14804148051480614807
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 12:30

Не так страшні москальські воші, як... © ;)

  jump написав:Військовий ТЦК вистрілив жінці в обличчя: нові деталі скандалу на Волині (фото) :shock:

Загалом під час сутички було здійснено 5-6 пострілів, повідомляє ТСН. ua деталі інциденту з посиланням на очевидців.

Володимир, а саме так звати чоловіка, якого намагалися визволити односельці, має інвалідність: одна нога в нього коротша за другу на 4 см, і в ній стоїть металева пластина. Він живе на околиці села в чужому будинку, а довідку про інвалідність завжди возить із собою. Володимир стверджує, що документи в нього почали питати, вже коли відібрали велосипед і завели в бус.

За його словами, пізніше його вивезли на півкілометра з села і змусили пройтися, щоб переконатися, що в нього справді одна нога коротша за іншу, як зазначено в довідці. Там і залишили.

"Вони були сьомі, хто мене зупинив, але такого ставлення я ні від кого не бачив", — обурюється чоловік.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/720 ... hchya-foto

що у цих потвор у головах? :shock:

Ще трохи і дійде до того, що будуть казати: "та мене так не катували в полоні у ворога, як тут!" :shock: :evil:
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 12:45

  Успіх написав:
  Hotab написав:В чому суть проблеми?
Суть проблеми в тому, що пересічні комбайнери/трактористи/баристи, які зброю бачили лише у фільмах - мають воювати і захищати розовощоких, спеціально навчених військових, яких вчили/тренували пів їхнього пустого життя!!!
Як так?©

Гроші платників податків просто викинули на вітер... на отаких поізносівшихся, які вивозять бабло закордон!

Ну ты же видел в пандопоэме фото пухленьких коротеньких пальчиков генетически предопределённых считать пачечьки кэша.
Они к штурвалу приникают только по случаю огроменнейшего бакшиша.
Интересно а как они раздробленные будут закрывать бабье мягонькое отбитое личико от подошвы бурятского сапога? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 13:04

ага, ну теперь - все понятно...
Щоб окупувати повністю Донбас — росіянам потрібно ще чотири роки, — зе

https://glavcom.ua/country/politics/-pr ... 74518.html

А тут - про перспективы демографии...
В Україні 44% дітей мають ознаки потенційного ПТСР, - Зеленська

"Це означає, що дітям важко концентруватися, вони легко засмучуються, вступають в бійки, почуваються самотніми, мають проблеми зі сном"

Ух, така Потужна Видбудова будет! - любо-дорого посмотреть...
2
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 13:16

Щоб окупувати повністю Донбас — росіянам потрібно ще чотири роки, — зе

Теж саме казали до 2022
але тупий путін взяв та пішов на Херсон, Суми, Київ
