jump написав:Військовий ТЦК вистрілив жінці в обличчя: нові деталі скандалу на Волині (фото)
Загалом під час сутички було здійснено 5-6 пострілів, повідомляє ТСН. ua деталі інциденту з посиланням на очевидців.
Володимир, а саме так звати чоловіка, якого намагалися визволити односельці, має інвалідність: одна нога в нього коротша за другу на 4 см, і в ній стоїть металева пластина. Він живе на околиці села в чужому будинку, а довідку про інвалідність завжди возить із собою. Володимир стверджує, що документи в нього почали питати, вже коли відібрали велосипед і завели в бус.
За його словами, пізніше його вивезли на півкілометра з села і змусили пройтися, щоб переконатися, що в нього справді одна нога коротша за іншу, як зазначено в довідці. Там і залишили.
Гроші платників податків просто викинули на вітер... на отаких поізносівшихся, які вивозять бабло закордон!
