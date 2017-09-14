Бо Флаймана запитають.
.
|
|
|
Додано: Чет 21 сер, 2025 12:03
Додано: Чет 21 сер, 2025 12:11
Согласно исследованию, в целом 53% считают скорее или очень вероятным, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом ЕС. Считают это скорее или совсем маловероятным – 40%.
Додано: Чет 21 сер, 2025 12:17
Я вже давно переконаний що ніякої стратегії у нашої влади немає.
Наша влада як амеба - тупо реагує на подразнення.
Відбулось подразнення - народ незаконно перетинає кордон - влада відреагувала(з сильним запізненням як звичайно).
Додано: Чет 21 сер, 2025 12:19
Як так?©
Суть проблеми в тому, що пересічні комбайнери/трактористи/баристи, які зброю бачили лише у фільмах - мають воювати і захищати розовощоких, спеціально навчених військових, яких вчили/тренували пів їхнього пустого життя!!!
Як так?©
Гроші платників податків просто викинули на вітер... на отаких поізносівшихся, які вивозять бабло закордон!
Додано: Чет 21 сер, 2025 12:19
Прямая речь Безуглой: "Голосование по моему отстранению в зале провалили".
Детали: Железняк уточнил, что из "Слуг народа" ее отстранение поддержали 74 нардепа.
Всего "за" проголосовали 141 народный депутат – почти все присутствующие от "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", партии "За будущее" и "Доверие".
Ну і пигулка для пам'яті, якщо хтось не розуміє оте голосування вище:
*Мар’яна Безугла: Президент Зеленський взяв мене у свою команду у 2019 році. Тому тут питання «не зрадити». Я прийшла з його командою, я і піду з його командою. Я не можу собі дозволити морально та етично виступити проти нього. Можливо, я б це зробила, якби я його повністю не підтримувала. У мене залишається до нього довіра. Мене не усе влаштовує в нашій державі і в Офісі президента. Мені не повністю імпонує його стиль управління. Але позитивних факторів сприймати його так, як я обіцяла, залишається значно більше.*
________________________________
*Corriere della Sera:
"За последние 1000 дней боевых действий россияне захватили лишь 1% Украины, понеся очень тяжелые потери среди своей армии… мы должны понимать, что мы не проигрываем, а россияне не выигрывают, - глава ОП Ермак...* (С)
Тобто голосно заявив, що в Зе та Ко є карти.
Партнерам.
Додано: Чет 21 сер, 2025 13:04
ага, ну теперь - все понятно...
А тут - про перспективы демографии...
Ух, така Потужна Видбудова будет! - любо-дорого посмотреть...
Додано: Чет 21 сер, 2025 13:16
Теж саме казали до 2022
але тупий путін взяв та пішов на Херсон, Суми, Київ
що буде з залишками та зачатками українського впк без акдекватної ппо спрогнозувати не важко
західний впк ніколи не зможе конкурувати по обсягам із впк "вісі зла", капекси, ціни в рази якщо не на порядки вищі
Додано: Чет 21 сер, 2025 13:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
я пам'ятаю інтерв'ю чмута 2022
"- ппо не потрібно, потрібні ракети"
Додано: Чет 21 сер, 2025 13:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 21 сер, 2025 13:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
|