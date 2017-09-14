RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 13:46

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Україні "пропонується" піти на "поступки" ... в обмін лише на зупинку війни.
І все. Лише за зупинку війни.
Це ціна за лише зупинку війни.

По факту це так і є.

Але поступки зараз невеликі.
А в квітні 2025 Трамп пропонував взагалі мізерні поступки - але Зе всерівно не погодився. То хто в цьому винуватий?

Хто винуватий - зрозуміло, Зе разом зі своєю фанбазою незламнопотужників і коаліцією неспроможних. Одразу ж і виправдання собі придумали - "домовленості були не погоджені з кремлем", тобто адміністрація Трампа не зрозуміло для чого сама все вигадала.
  andrijk777 написав:Повоюємо ще пару років то і "невеликими поступками" не відкараскаємось. Будуть жорсткі умови які ми змушені будемо прийняти просто для зупинки війни. Ось це буде справжня капітуляція. В справжнньому значенні цього слова, а не те що називають капітуляцією зараз.

Саме туди веде нас дорога, вимощена благими намірами - до реальної капітулації з реально принизливими умовами, з величезними територіальними втратами.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 21 сер, 2025 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 13:47

кацапы опять Дональдака обосцали с договорняками

(уже понятно, что если даже на Аляске ни до чего не договорились, и кацапы продолжают гнуть свой неадекват; то смысла в каких либо переговорах-встречах и т.п далее не имеет никакого смысла)

❗️путин готов к встрече с Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны, – лавров.

Ще тези:
▪️«Присутствие иностранных войск в Украине для россии полностью неприемлемо»;

▪️«Когда и ЕСЛИ дело дойдет до подписания будущих договорённостей с Украиной, встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны».
Xenon
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 14:00

  fox767676 написав:я пам'ятаю інтерв'ю чмута 2022
"- ппо не потрібно, потрібні ракети"

логіка в цьому є: яке б ппо не було, його перегрузять комбінацією ракети+шахеди (290+10 одночасно) і якщо не з першої, то з другої спроби розвалять потрібний об'єкт.
ракети були б потрібні щоб руйнувати виробництво шахедів і тих самих ракет у русні, але у нас лапкі...
в ще не окупованому руснею севастополі показували міномети, що виготовляли в печерах під час окупації германією у другу світову. різали кораблі, труби і грубо варили. сучасній україні ця технологія не доступна, мінометов нема досі в потрібній уількості. хоч вони через фпв і втратили свою актуальність.
а вже зелінській міг би за 3+ роки прогризти говерлу і в надрях карпат клепати "паляниці" у промислових масштабах. але...
whois2010
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 14:07

  Schmit написав:
  andrijk777 написав:А в квітні 2025 Трамп пропонував взагалі мізерні поступки - але Зе всерівно не погодився. То хто в цьому винуватий?[/b]

Хто винуватий - зрозуміло, Зе разом зі своєю фанбазою незламнопотужників і коаліцією неспроможних.

уявіть "не можливе": зелінському не потрібно, щоб війна закінчилася. прикриють допомогу, яку можна безкарно пиляти і збагачуватися, треба буде провести вибори, після який (або й до) будуть задавати не зручні питання, а ще, можливо, треба буде міняти стать та ховатися в сербії. нашо йому такі ризики?

і щоб нарід не хтів, у нього свої звичайні меркантильні інтереси, яким закінчення війни у будь-якому форматі заважає: потужно збагатитися і не бути повішаним на люстрі
whois2010
 
Повідомлень: 930
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 14:10

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Як військовим та ветеранам отримати виплати до Дня Незалежності — пояснення юристів
Ірина_
Модератор Форуму
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 14:13

  Schmit написав:
  andrijk777 написав:Повоюємо ще пару років то і "невеликими поступками" не відкараскаємось. Будуть жорсткі умови які ми змушені будемо прийняти просто для зупинки війни. Ось це буде справжня капітуляція. В справжнньому значенні цього слова, а не те що називають капітуляцією зараз.

Саме туди веде нас дорога, вимощена благими намірами - до реальної капітулації з реально принизливими умовами, з величезними територіальними втратами.

Хто вам сказав що наміри в Зе благі? Вони точно благі для себе. Але чи благі вони для України? - Хз.

*тут треба визначити що означає "Україна". Я так бачу що різні люди вкладають в поняття "Україна" різні значення. Може для Зе: Україна = влада України. Тоді все логічно.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 14:30

  detroytred написав:*Corriere della Sera:
"За последние 1000 дней боевых действий россияне захватили лишь 1% Украины, понеся очень тяжелые потери среди своей армии… мы должны понимать, что мы не проигрываем, а россияне не выигрывают, - глава ОП Ермак...* (С)

Тобто голосно заявив, що в Зе та Ко є карти.
Партнерам.

Це брехня/маніпуляція. Термін 1000 днів спеціально підібраний для цієї маніпуляції.
Факти такі:
1. Якщо взяти 1275 днів(або більше) то ми втратили приблизно 12% України.
2. Якщо брати останній рік, то ми втратили приблизно 1% України.
Тобто 2 логічні треміни: "за весь час" і "останні тенденції".

Партнери, якщо не круглі дураки, прекрасно розуміють що це маніпуляція. Прекрасно розуміють що 1% в рік може перетворитись на 2% в рік, а згодом на 3% в рік і т.д.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 14:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Прекрасно розуміють що 1% в рік може перетворитись на 2% в рік, а згодом на 3% в рік і т.д.


Не треба заморачуватись
Investor_K
Аватар користувача
 
