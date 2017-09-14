|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 21 сер, 2025 13:46
andrijk777 написав: detroytred написав:
Україні "пропонується" піти на "поступки" ... в обмін лише на зупинку війни.
І все. Лише за зупинку війни.
Це ціна за лише зупинку війни.
По факту це так і є.
Але поступки зараз невеликі. А в квітні 2025 Трамп пропонував взагалі мізерні поступки - але Зе всерівно не погодився. То хто в цьому винуватий?
Хто винуватий - зрозуміло, Зе разом зі своєю фанбазою незламнопотужників і коаліцією неспроможних. Одразу ж і виправдання собі придумали - "домовленості були не погоджені з кремлем", тобто адміністрація Трампа не зрозуміло для чого сама все вигадала.
andrijk777 написав:
Повоюємо ще пару років то і "невеликими поступками" не відкараскаємось. Будуть жорсткі умови які ми змушені будемо прийняти просто для зупинки війни. Ось це буде справжня капітуляція. В справжнньому значенні цього слова, а не те що називають капітуляцією зараз.
Саме туди веде нас дорога, вимощена благими намірами - до реальної капітулації з реально принизливими умовами, з величезними територіальними втратами.
Востаннє редагувалось Schmit
в Чет 21 сер, 2025 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
Повідомлень: 5157
З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 277 раз.
Додано: Чет 21 сер, 2025 13:47
кацапы опять Дональдака обосцали с договорняками
(уже понятно, что если даже на Аляске ни до чего не договорились, и кацапы продолжают гнуть свой неадекват; то смысла в каких либо переговорах-встречах и т.п далее не имеет никакого смысла)
❗️путин готов к встрече с Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны, – лавров.
Ще тези:
▪️«Присутствие иностранных войск в Украине для россии полностью неприемлемо»;
▪️«Когда и ЕСЛИ дело дойдет до подписания будущих договорённостей с Украиной, встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны».
Xenon
Повідомлень: 5482
З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
Додано: Чет 21 сер, 2025 14:00
fox767676 написав:
я пам'ятаю інтерв'ю чмута 2022
"- ппо не потрібно, потрібні ракети"
логіка в цьому є: яке б ппо не було, його перегрузять комбінацією ракети+шахеди (290+10 одночасно) і якщо не з першої, то з другої спроби розвалять потрібний об'єкт.
ракети були б потрібні щоб руйнувати виробництво шахедів і тих самих ракет у русні, але у нас лапкі...
в ще не окупованому руснею севастополі показували міномети, що виготовляли в печерах під час окупації германією у другу світову. різали кораблі, труби і грубо варили. сучасній україні ця технологія не доступна, мінометов нема досі в потрібній уількості. хоч вони через фпв і втратили свою актуальність.
а вже зелінській міг би за 3+ роки прогризти говерлу і в надрях карпат клепати "паляниці" у промислових масштабах. але...
whois2010
Повідомлень: 930
З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 83 раз.
Додано: Чет 21 сер, 2025 14:07
Schmit написав: andrijk777 написав:
А в квітні 2025 Трамп пропонував взагалі мізерні поступки - але Зе всерівно не погодився. То хто в цьому винуватий?[/b]
Хто винуватий - зрозуміло, Зе разом зі своєю фанбазою незламнопотужників і коаліцією неспроможних.
уявіть "не можливе": зелінському не потрібно, щоб війна закінчилася. прикриють допомогу, яку можна безкарно пиляти і збагачуватися, треба буде провести вибори, після який (або й до) будуть задавати не зручні питання, а ще, можливо, треба буде міняти стать та ховатися в сербії. нашо йому такі ризики?
і щоб нарід не хтів, у нього свої звичайні меркантильні інтереси, яким закінчення війни у будь-якому форматі заважає: потужно збагатитися і не бути повішаним на люстрі
whois2010
Повідомлень: 930
З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 83 раз.
Додано: Чет 21 сер, 2025 14:10
Ірина_
- Модератор Форуму
Повідомлень: 5082
З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1141 раз.
- Подякували: 2054 раз.
Додано: Чет 21 сер, 2025 14:13
Schmit написав: andrijk777 написав:
Повоюємо ще пару років то і "невеликими поступками" не відкараскаємось. Будуть жорсткі умови які ми змушені будемо прийняти просто для зупинки війни. Ось це буде справжня капітуляція. В справжнньому значенні цього слова, а не те що називають капітуляцією зараз.
Саме туди веде нас дорога, вимощена благими намірами - до реальної капітулації з реально принизливими умовами, з величезними територіальними втратами.
Хто вам сказав що наміри в Зе благі? Вони точно благі для себе. Але чи благі вони для України? - Хз.
*тут треба визначити що означає "Україна". Я так бачу що різні люди вкладають в поняття "Україна" різні значення. Може для Зе: Україна = влада України. Тоді все логічно.
andrijk777
Повідомлень: 6618
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Чет 21 сер, 2025 14:30
detroytred написав:
*Corriere della Sera:
"За последние 1000 дней боевых действий россияне захватили лишь 1% Украины, понеся очень тяжелые потери среди своей армии… мы должны понимать, что мы не проигрываем, а россияне не выигрывают, - глава ОП Ермак...* (С)
Тобто голосно заявив, що в Зе та Ко є карти.
Партнерам.
Це брехня/маніпуляція. Термін 1000 днів спеціально підібраний для цієї маніпуляції.
Факти такі:
1. Якщо взяти 1275 днів(або більше) то ми втратили приблизно 12% України.
2. Якщо брати останній рік, то ми втратили приблизно 1% України.
Тобто 2 логічні треміни: "за весь час" і "останні тенденції".
Партнери, якщо не круглі дураки, прекрасно розуміють що це маніпуляція. Прекрасно розуміють що 1% в рік може перетворитись на 2% в рік, а згодом на 3% в рік і т.д.
andrijk777
Повідомлень: 6618
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Чет 21 сер, 2025 14:35
andrijk777 написав:
Прекрасно розуміють що 1% в рік може перетворитись на 2% в рік, а згодом на 3% в рік і т.д.
Не треба заморачуватись
Investor_K
Повідомлень: 10578
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
