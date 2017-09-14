|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 21 сер, 2025 15:39
Успіх
- Повідомлень: 8480
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 1007 раз.
4
8
1
5
Додано: Чет 21 сер, 2025 15:39
andrijk777 написав: detroytred написав:
Україні "пропонується" піти на "поступки" ... в обмін лише на зупинку війни.
І все. Лише за зупинку війни.
Це ціна за лише зупинку війни.
По факту це так і є.
Але поступки зараз невеликі. А в квітні 2025 Трамп пропонував взагалі мізерні поступки - але Зе всерівно не погодився. То хто в цьому винуватий?
А які мізерні поступки пропонував у квітні Трамп? І чи була на це згода хуйла?
sashaqbl
- Повідомлень: 2289
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Чет 21 сер, 2025 15:44
Investor_K написав: fox767676 написав:
"- ппо не потрібно, потрібні ракети"
Цн канеш суперфраза
Фраза абсолютно правильна. Збити ракету коштує на порядок дорожче ніж запустити її.
І загроза удару у відповідь завжди стримує краще
sashaqbl
- Повідомлень: 2289
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Чет 21 сер, 2025 15:48
sashaqbl написав:
І загроза удару у відповідь завжди стримує краще
удару чим ? ювелірними європейськими ракетами, які коштують в 10 разів дорожче ніж корейсько-російські ? Таке "стримування" кожен може побачити за віконцем
fox767676
- Повідомлень: 4069
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 184 раз.
Додано: Чет 21 сер, 2025 16:05
fox767676 написав: sashaqbl написав:
І загроза удару у відповідь завжди стримує краще
удару чим ? ювелірними європейськими ракетами, які коштують в 10 разів дорожче ніж корейсько-російські ? Таке "стримування" кожен може побачити за віконцем
щоквартальні історії про чергову вундервафлю якою ми от-от зітремо з лиця землі ерефію нагадають стару казку про змія та солдата. Хто поняв той поняв
fox767676 написав:
Таке "стримування" кожен може побачити за віконцем
потренувались на бракованих мінах, то можна братись за "Фламінго"
Letusrock
- Повідомлень: 2611
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
Додано: Чет 21 сер, 2025 16:16
Дональдак сдулся
❗️Трамп відходить від російсько-українських переговорів щодо врегулювання
, – The Guardian з посиланням на джерело в адміністрації Білого дому.Він хоче, щоб Зеленський та путін самостійно організували двосторонню зустріч.
Трамп планує зайняти «вичікувальну позицію», щоб подивитися, чи можливе проведення подібної зустрічі.https://www.theguardian.com/us-news/202 ... eace-talks
Xenon
- Повідомлень: 5483
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
