Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 15:39

Скільки ще часу має пройти, щоб Флер і Стм заговорили отак?>

Успіх
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 15:39

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Україні "пропонується" піти на "поступки" ... в обмін лише на зупинку війни.
І все. Лише за зупинку війни.
Це ціна за лише зупинку війни.

По факту це так і є.
Але поступки зараз невеликі.
А в квітні 2025 Трамп пропонував взагалі мізерні поступки - але Зе всерівно не погодився. То хто в цьому винуватий?

А які мізерні поступки пропонував у квітні Трамп? І чи була на це згода хуйла?
sashaqbl
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 15:44

  Investor_K написав:
  fox767676 написав:"- ппо не потрібно, потрібні ракети"


Цн канеш суперфраза

Фраза абсолютно правильна. Збити ракету коштує на порядок дорожче ніж запустити її.
І загроза удару у відповідь завжди стримує краще
sashaqbl
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:І загроза удару у відповідь завжди стримує краще


удару чим ? ювелірними європейськими ракетами, які коштують в 10 разів дорожче ніж корейсько-російські ? Таке "стримування" кожен може побачити за віконцем
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 16:16

Дональдак сдулся

❗️Трамп відходить від російсько-українських переговорів щодо врегулювання, – The Guardian з посиланням на джерело в адміністрації Білого дому.

Він хоче, щоб Зеленський та путін самостійно організували двосторонню зустріч. Трамп планує зайняти «вичікувальну позицію», щоб подивитися, чи можливе проведення подібної зустрічі.

https://www.theguardian.com/us-news/202 ... eace-talks
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 16:21

  fox767676 написав:
  sashaqbl написав:І загроза удару у відповідь завжди стримує краще


удару чим ? ювелірними європейськими ракетами, які коштують в 10 разів дорожче ніж корейсько-російські ? Таке "стримування" кожен може побачити за віконцем

Ну збивати ще дорожчими європейськими ракетами ППО - ідея явно гірша...
sashaqbl
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 16:22

  Успіх написав:

Ніколи ) хоча я теж блондинка )
stm
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 16:22

  andrijk777 написав:Прекрасно розуміють що 1% в рік може перетворитись на 2% в рік, а згодом на 3% в рік і т.д.


І нпз можуть обнулитись, і решта літаків перетворитися на рештки, і китаїзація прискоритись, і ще багато цікавого може статися.
fler
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 16:26

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Україні "пропонується" піти на "поступки" ... в обмін лише на зупинку війни.
І все. Лише за зупинку війни.
Це ціна за лише зупинку війни.

По факту це так і є.
Але поступки зараз невеликі.
А в квітні 2025 Трамп пропонував взагалі мізерні поступки - але Зе всерівно не погодився. То хто в цьому винуватий?

А які мізерні поступки пропонував у квітні Трамп? І чи була на це згода хуйла?

По десятому кругу одні і ті ж питання. Дитячий садочок?
andrijk777
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 16:39

  fler написав:
  andrijk777 написав:Прекрасно розуміють що 1% в рік може перетворитись на 2% в рік, а згодом на 3% в рік і т.д.


І нпз можуть обнулитись, і решта літаків перетворитися на рештки, і китаїзація прискоритись, і ще багато цікавого може статися.

Не можуть вони обнулитись, це ваші фантазії.
Обсяги переробки нафти (в млн тонн):
2020 - 270 млн тонн
2023 - 275 млн тонн
2024 - 266.5 млн тонн
Ну так, скоро обнулення. :D :D
andrijk777
