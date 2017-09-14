RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14806148071480814809
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:По десятому кругу одні і ті ж питання. Дитячий садочок?

Вибачте, не так часто буваю на форумі.
Так на які кращі умови в квітні був згоден хуйло?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2291
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 17:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

я дуже приємно здивований що хоча б на 4-му році війни в Україні по трошк починають сприймати війну по справжньому , тільки через 3,5 роки Україна ТИМЧАСОВО припинила прокачувати нафту свого ворога за гроші через свою територію ... і то тільки тимчасово ... Знаєте в таких війнах договорнячках ...

У ніч на 18 серпня 2025 року українські безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію «Нікольське» у Тамбовській області РФ, що спричинило повну зупинку прокачування нафти по трубопроводу «Дружба» на невизначений строк. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді
Корреспондент
+1
Вікіпедія
.

Проте вже 19 серпня Угорщина та Словаччина повідомили про відновлення транспортування нафти. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання було відновлено "в останні хвилини", подякував російським службам за швидке реагування
24 Канал
Слово і Діло
Українські Національні Новини (УНН)
. Аналогічне повідомлення надійшло від Словацької сторони: «транзит поновився, наразі потік стандартний»
Українські Національні Новини (УНН)
.

Таким чином, транзит через Україну відновився після короткочасного припинення.


WTF :shock: і після цього хтось скаже що це не договорняк ? ссср забезпечував нафтою 3-й рейх підчас війни ?
yama
 
Повідомлень: 5311
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9213 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 17:52

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:По десятому кругу одні і ті ж питання. Дитячий садочок?

Вибачте, не так часто буваю на форумі.
Так на які кращі умови в квітні був згоден хуйло?

Агентство Reuters опубликовало полный текст предложения о прекращении российско-украинской войны, которое посланник президента США Стив Уиткофф представил европейским чиновникам 17 апреля в Париже, и в котором содержится признание США контроля России над рядом украинских оккупированных территорий.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/04/25/7509178/
_hunter
 
Повідомлень: 10310
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 14806148071480814809
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Letusrock, unicdima і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 121067
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 303954
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 974682
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1556)
21.08.2025 17:43
Ринок ОВДП (9582)
21.08.2025 16:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.