Вибачте, не так часто буваю на форумі.
Так на які кращі умови в квітні був згоден хуйло?
Додано: Чет 21 сер, 2025 16:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 21 сер, 2025 17:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
я дуже приємно здивований що хоча б на 4-му році війни в Україні по трошк починають сприймати війну по справжньому , тільки через 3,5 роки Україна ТИМЧАСОВО припинила прокачувати нафту свого ворога за гроші через свою територію ... і то тільки тимчасово ... Знаєте в таких війнах договорнячках ...
У ніч на 18 серпня 2025 року українські безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію «Нікольське» у Тамбовській області РФ, що спричинило повну зупинку прокачування нафти по трубопроводу «Дружба» на невизначений строк. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді
Корреспондент
Вікіпедія
.
Проте вже 19 серпня Угорщина та Словаччина повідомили про відновлення транспортування нафти. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання було відновлено "в останні хвилини", подякував російським службам за швидке реагування
24 Канал
Слово і Діло
Українські Національні Новини (УНН)
. Аналогічне повідомлення надійшло від Словацької сторони: «транзит поновився, наразі потік стандартний»
Українські Національні Новини (УНН)
.
Таким чином, транзит через Україну відновився після короткочасного припинення.
WTF і після цього хтось скаже що це не договорняк ? ссср забезпечував нафтою 3-й рейх підчас війни ?
Додано: Чет 21 сер, 2025 17:52
