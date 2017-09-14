RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:По десятому кругу одні і ті ж питання. Дитячий садочок?

Вибачте, не так часто буваю на форумі.
Так на які кращі умови в квітні був згоден хуйло?
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 17:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

я дуже приємно здивований що хоча б на 4-му році війни в Україні по трошк починають сприймати війну по справжньому , тільки через 3,5 роки Україна ТИМЧАСОВО припинила прокачувати нафту свого ворога за гроші через свою територію ... і то тільки тимчасово ... Знаєте в таких війнах договорнячках ...

У ніч на 18 серпня 2025 року українські безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію «Нікольське» у Тамбовській області РФ, що спричинило повну зупинку прокачування нафти по трубопроводу «Дружба» на невизначений строк. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді
Корреспондент
+1
Вікіпедія
.

Проте вже 19 серпня Угорщина та Словаччина повідомили про відновлення транспортування нафти. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання було відновлено "в останні хвилини", подякував російським службам за швидке реагування
24 Канал
Слово і Діло
Українські Національні Новини (УНН)
. Аналогічне повідомлення надійшло від Словацької сторони: «транзит поновився, наразі потік стандартний»
Українські Національні Новини (УНН)
.

Таким чином, транзит через Україну відновився після короткочасного припинення.


WTF :shock: і після цього хтось скаже що це не договорняк ? ссср забезпечував нафтою 3-й рейх підчас війни ?
2
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 17:52

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:По десятому кругу одні і ті ж питання. Дитячий садочок?

Вибачте, не так часто буваю на форумі.
Так на які кращі умови в квітні був згоден хуйло?

Агентство Reuters опубликовало полный текст предложения о прекращении российско-украинской войны, которое посланник президента США Стив Уиткофф представил европейским чиновникам 17 апреля в Париже, и в котором содержится признание США контроля России над рядом украинских оккупированных территорий.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/04/25/7509178/
2
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 19:02

  _hunter написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:По десятому кругу одні і ті ж питання. Дитячий садочок?

Вибачте, не так часто буваю на форумі.
Так на які кращі умови в квітні був згоден х...?

Агентство Reuters опубликовало полный текст предложения о прекращении российско-украинской войны, которое посланник президента США Стив Уиткофф представил европейским чиновникам 17 апреля в Париже, и в котором содержится признание США контроля России над рядом украинских оккупированных территорий.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/04/25/7509178/

Ось про відмінності.
https://www.unian.ua/world/reuters-pori ... 88929.html
Тобто оці відмінності цілком можливо стали визначальними (якщо б погодились прямо одразу і повністю з пропозицією-планом Трампа, а не видвинули замість нього свій) для подальшого ходу історії.
Тобто можливо, що тоді Трамп на куражі і ще не втрати свого образу потужного-могутнього, зміг би прочавити отой свій план зупинки війни далі. Це вже були його проблеми переконати пу.
А так... після отих цирків з санкціями, канадами, гренландіями, китаями... Трамп вже не торт.

Он вже Індія:
Индия не откажется от закупок российской нефти, несмотря на пошлины Трампа, заявил посол республики в РФ Винай Кумар.

*Моди разрешил частным компаниям юзать теневой флот РФ...
И...
Индия впервые за десятилетия намеревается убрать ограничения для китайских инвесторов...
И это Моди еще с Путиным не говорил и к Си не ездил...
А ранее отменил встречи с США по торговле...
ТРАМП! ЖГИ! ))))))))* (С)
А зара Трамп залюбки скористався отією відмовою Зе і Ко від його плану і перевів все (тобто свою місію) суто в площину забезпечення перемовин.
З чого ще й також спригне.
Зе дає йому для цього шикарну подачу:
*Зеленский:
"Мы входим в двусторонний формат, затем — в трехсторонний. Я считаю, что без договоренностей в двустороннем формате и без того или иного формата прекращения огня трехсторонний почти невозможен"... (С).

Шикарніша подача!!!
Замість пасу на тренера Зе сам голосить про спочатку двосторонній формат.
Рфія спригне. Вже спригує.
Потім спригне й Трамп.

Імхо. Вистава...чистий договорняк. Під Трампа.
Всі задоволені...
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 19:07

  detroytred написав:
  flyman написав:детройда не запитають

Чисто "спортивний" інтерес: чому ти, якщо вирішив оголосити отаку кеп-очевидність, не вказав в якості прикладу себе?
Тобто: флайа не запитають.

Чому вказав Детройта в цьому СВОЄМУ кеп-очевидному твердженні? Цікаво взнати хід думки((

тому що не строчу простирадла псевдофілософічної маячні
3
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 19:14

  fox767676 написав:я пам'ятаю інтерв'ю чмута 2022
"- ппо не потрібно, потрібні ракети"

ще одна ікона
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 19:16

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:детройда не запитають

Чисто "спортивний" інтерес: чому ти, якщо вирішив оголосити отаку кеп-очевидність, не вказав в якості прикладу себе?
Тобто: флайа не запитають.

Чому вказав Детройта в цьому СВОЄМУ кеп-очевидному твердженні? Цікаво взнати хід думки((

тому що не строчу простирадла псевдофілософічної маячні

Те, що ти строчиш коротеньку в стилі приколу маячню, а я нехай "простирадла псевдофілософічної маячні", ну ніяким чином не є підставою чи поясненням --- чому Детройта замість себе в оту кеп-очевидність підставляєш?
Поясни.
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 19:20

  _hunter написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:По десятому кругу одні і ті ж питання. Дитячий садочок?

Вибачте, не так часто буваю на форумі.
Так на які кращі умови в квітні був згоден х...?

Агентство Reuters опубликовало полный текст предложения о прекращении российско-украинской войны, которое посланник президента США Стив Уиткофф представил европейским чиновникам 17 апреля в Париже, и в котором содержится признание США контроля России над рядом украинских оккупированных территорий.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/04/25/7509178/


А де тут Україна "не погодилась" ?

Якби не було зустрічі Трампа та Путіна на Алясці, можно було б ще цю тему товкати в ступі ...

Але, зустріч відбулась, Путін ні на що не погодився.
Трамп навіть не намагався тиснути на Путіна.
Це повністю розбиває тезу хом"ячків - "якби Зеленський тоді погодився, то Трамп знайшов би засіб впливу на Путіна"

Путін Трампа на Алясці обісрав, в прямому етері, і Трамп ... а нічого не зробив, щодо Путіна

У Трампа може і є засоби впливу на Путіна, але він не хоче їх використовувати.
Навіть, ціною власного дипломатичного приниження

Нічний обстріл України показав, що Путін на приборі вертів всі ініциативи Трампа
Навіть пошкодили американське підприємство на Закарпатті

Бо Путін вже зрозумів, після зустрічі на Алясці, що йому за це ні-чо-го не буде з боку Трампа та США
