_hunter написав: sashaqbl написав: andrijk777 написав: По десятому кругу одні і ті ж питання. Дитячий садочок?

Вибачте, не так часто буваю на форумі.

Так на які кращі умови в квітні був згоден х...?

Агентство Reuters опубликовало полный текст предложения о прекращении российско-украинской войны, которое посланник президента США Стив Уиткофф представил европейским чиновникам 17 апреля в Париже, и в котором содержится признание США контроля России над рядом украинских оккупированных территорий.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/04/25/7509178/

Ось про відмінності.Тобто оці відмінності цілком можливо стали визначальними (якщо б погодились прямо одразу і повністю з пропозицією-планом Трампа, а не видвинули замість нього свій) для подальшого ходу історії.Тобто можливо, що тоді Трамп на куражі і ще не втрати свого образу потужного-могутнього, зміг би прочавити отой свій план зупинки війни далі. Це вже були його проблеми переконати пу.А так... після отих цирків з санкціями, канадами, гренландіями, китаями... Трамп вже не торт.Он вже Індія:Индия не откажется от закупок российской нефти, несмотря на пошлины Трампа, заявил посол республики в РФ Винай Кумар.*Моди разрешил частным компаниям юзать теневой флот РФ...И...Индия впервые за десятилетия намеревается убрать ограничения для китайских инвесторов...И это Моди еще с Путиным не говорил и к Си не ездил...А ранее отменил встречи с США по торговле...ТРАМП! ЖГИ! ))))))))* (С)_________________А зара Трамп залюбки скористався отією відмовою Зе і Ко від його плану і перевів все (тобто свою місію) суто в площину забезпечення перемовин.З чого ще й також спригне.Зе дає йому для цього шикарну подачу:*Зеленский:"Мы входим в двусторонний формат, затем — в трехсторонний. Я считаю, что без договоренностей в двустороннем формате и без того или иного формата прекращения огня трехсторонний почти невозможен"... (С).Шикарніша подача!!!Замість пасу на тренера Зе сам голосить про спочатку двосторонній формат.Рфія спригне. Вже спригує.Потім спригне й Трамп.Імхо. Вистава...чистий договорняк. Під Трампа.Всі задоволені...