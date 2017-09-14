Специфика ситуации состоит в том, что огромной тенью за «ресурсным» соглашением стоит не озвученный до сих пор «мирный план» Трампа — путь, который, по мнению американского президента, должен привести к окончанию украинско-российской войны.



И есть огромное подозрение, что в сердцах брошенная Дональдом Трампом фраза: «Или мы подписываем соглашение, или мы уходим» — касалась совсем не «ресурсного» соглашения, ведь вероятность того, что как раз оно не будет подписано, вчерашним вечером была практически нулевой. Американский президент, очень вероятно, имел в виду: соглашайтесь на мой алгоритм завершения конфликта или мы прекращаем им заниматься.