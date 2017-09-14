sashaqbl написав:Вибачте, не так часто буваю на форумі. Так на які кращі умови в квітні був згоден х...?
Агентство Reuters опубликовало полный текст предложения о прекращении российско-украинской войны, которое посланник президента США Стив Уиткофф представил европейским чиновникам 17 апреля в Париже, и в котором содержится признание США контроля России над рядом украинских оккупированных территорий.
Якби не було зустрічі Трампа та Путіна на Алясці, можно було б ще цю тему товкати в ступі ...
Але, зустріч відбулась, Путін ні на що не погодився. Трамп навіть не намагався тиснути на Путіна. Це повністю розбиває тезу хом"ячків - "якби Зеленський тоді погодився, то Трамп знайшов би засіб впливу на Путіна"
Путін Трампа на Алясці обісрав, в прямому етері, і Трамп ... а нічого не зробив, щодо Путіна
У Трампа може і є засоби впливу на Путіна, але він не хоче їх використовувати. Навіть, ціною власного дипломатичного приниження
Нічний обстріл України показав, що Путін на приборі вертів всі ініциативи Трампа Навіть пошкодили американське підприємство на Закарпатті
Бо Путін вже зрозумів, після зустрічі на Алясці, що йому за це ні-чо-го не буде з боку Трампа та США
Ти спробуй з іншого боку подивитись.
Коли отоді в квітні навіть настільки залежний від Омерики Зе показав Трампу півруки ..., то чого ж потім можна очікувати від більш потужних і більш незалежних бріксів?!
Як на мене, саме Зе на весь світ першим гучно вигукнув "А король-то голий". Хоча він можливо ще не голий, але щоб довести це тепер Трампу треба велика рішуча акція, а не голий авторитет.
Законопроект: "На державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби".
Отаке: Сьогодні, 21 серпня, Європейський Союз та США оголосили про досягнення домовленості щодо рамкової угоди про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії. Також Брюсель має намір закуповувати скраплений природний газ, нафту та продукти ядерної енергетики з США на суму 750 млрд доларів до 2028 року. https://www.unian.ua/economics/other/to ... 05260.html _____________________________ 14 лютий, 2025 Під час вступної зустрічі із пресою, перед розмовою із Моді, Дональд Трамп заявив, що Індія збирається купувати "багато" американської нафти та газу. "Думаю, що у нас буде рекордний бізнес, рекордні цифри... У нас є кілька дуже великих торгових угод, які ми маємо оголосити найближчим часом", - заявив президент США. https://www.holosameryky.com/a/ukrajina ... 74351.html 😅
detroytred написав:Законопроект: "На державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби".
Щоб окупувати повністю Донбас — росіянам потрібно ще чотири роки, — зе
Теж саме казали до 2022 але тупий путін взяв та пішов на Херсон, Суми, Київ що буде з залишками та зачатками українського впк без акдекватної ппо спрогнозувати не важко західний впк ніколи не зможе конкурувати по обсягам із впк "вісі зла", капекси, ціни в рази якщо не на порядки вищі
в липні ударами Іскандерів по Павлоградському заводу, руssня зруйнували виробництво балістичних ракет. Від цього заводу ще була площадка у Житомірський обл., була...вже нема. Це вже не військова таємниця. Вже все зруйновано.
зато який був потужний піар
