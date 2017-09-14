RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 20:39

  thenewepic написав:
  flyman написав:зато який був потужний піар
підземні заводи теж зруйновані?

Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 20:40

  detroytred написав:Законопроект:
"На державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби".

Таку ж норму пропонується застосувати до прокурорів.
https://www.unian.ua/politics/verhovna- ... ws_in_post

Ну от якраз Успіх/Долярчик підходить, після всіх B2B та Михайлівських :D . А прокурори всі і так інваліди з молодості - тим нічого доказувати не треба.
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 20:57

  pesikot написав:
  _hunter написав:
  sashaqbl написав:Вибачте, не так часто буваю на форумі.
Так на які кращі умови в квітні був згоден х...?

Агентство Reuters опубликовало полный текст предложения о прекращении российско-украинской войны, которое посланник президента США Стив Уиткофф представил европейским чиновникам 17 апреля в Париже, и в котором содержится признание США контроля России над рядом украинских оккупированных территорий.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/04/25/7509178/


А де тут Україна "не погодилась" ?

Не дивно що країна гине, якщо незламники плутаються у дійсності та подіях всього лиш тримісячної давності.

Ukraine rejects Trump's seven-point peace plan

Порівнюємо умови від 17 квітня та 15 серпня, спостерігаємо зростання потужності.
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 21:11

  _hunter написав:
  thenewepic написав:
  flyman написав:зато який був потужний піар
підземні заводи теж зруйновані?

Зображення


Українська балістика там же, де і трембіти/паляниці та інші вундерваффе - на крипторахунках 5-6 злодійкуватих манагерів.

Але у нас вже точно є «Фламінго»
Нині Fire Point виробляє приблизно одну «Фламінго» на день, а до жовтня планують наростити потужності для виробництва семи штук на день.

Уявлєте - вже зараз є одна ракета в день. Тільки чомусь шахідний завод в єбалузі досі не помітив таких потужностей. Дивно, але ні.
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 21:23

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:Агентство Reuters опубликовало полный текст предложения о прекращении российско-украинской войны, которое посланник президента США Стив Уиткофф представил европейским чиновникам 17 апреля в Париже, и в котором содержится признание США контроля России над рядом украинских оккупированных территорий.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/04/25/7509178/


А де тут Україна "не погодилась" ?

Не дивно що країна гине, якщо незламники плутаються у дійсності та подіях всього лиш тримісячної давності.

Ukraine rejects Trump's seven-point peace plan

Порівнюємо умови від 17 квітня та 15 серпня, спостерігаємо зростання потужності.

>>> А де тут Україна "не погодилась" ?
Все просто: зеля не сказал "да" - что значит "не согласился".
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 21:24

  Schmit написав:Українська балістика там же, де і трембіти/паляниці та інші вундерваффе.

По порохатому путіновізору не показують знищені цілі в паРаші?
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 21:34

Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 21:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трамп: Протягом двох тижнів дізнаємось, чи буде мир в Україні
"Я б сказав, що протягом двох тижнів ми дізнаємося це так чи інакше. Після цього нам, можливо, доведеться обрати інший курс, але побачимо. Але ми дізнаємося досить скоро", – сказав американський президент.


Чергові "2-3 тижні" - це заразно ...
2
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 21:46

  unicdima написав:
  Schmit написав:Українська балістика там же, де і трембіти/паляниці та інші вундерваффе.

По порохатому путіновізору не показують знищені цілі в паРаші?

Покажи вщент знищений ракетами завод в паРаші.
НПЗ та нафтобази і досі пошкоджується дронами, які по характеристиках не дотягують до шахідів.
Заміть - лише пошкоджуються, а не знищуються вщент, як наші нафтогазові об'єкти та виробництва.
Потужний обмін ударами.
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 21:52

  thenewepic написав:
  flyman написав:зато який був потужний піар
підземні заводи теж зруйновані?


