detroytred написав:Законопроект: "На державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби".
sashaqbl написав:Вибачте, не так часто буваю на форумі. Так на які кращі умови в квітні був згоден х...?
Агентство Reuters опубликовало полный текст предложения о прекращении российско-украинской войны, которое посланник президента США Стив Уиткофф представил европейским чиновникам 17 апреля в Париже, и в котором содержится признание США контроля России над рядом украинских оккупированных территорий.
_hunter написав:Агентство Reuters опубликовало полный текст предложения о прекращении российско-украинской войны, которое посланник президента США Стив Уиткофф представил европейским чиновникам 17 апреля в Париже, и в котором содержится признание США контроля России над рядом украинских оккупированных территорий. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/04/25/7509178/
А де тут Україна "не погодилась" ?
Не дивно що країна гине, якщо незламники плутаються у дійсності та подіях всього лиш тримісячної давності.
"Я б сказав, що протягом двох тижнів ми дізнаємося це так чи інакше. Після цього нам, можливо, доведеться обрати інший курс, але побачимо. Але ми дізнаємося досить скоро", – сказав американський президент.
Schmit написав:Українська балістика там же, де і трембіти/паляниці та інші вундерваффе.
По порохатому путіновізору не показують знищені цілі в паРаші?
Покажи вщент знищений ракетами завод в паРаші. НПЗ та нафтобази і досі пошкоджується дронами, які по характеристиках не дотягують до шахідів. Заміть - лише пошкоджуються, а не знищуються вщент, як наші нафтогазові об'єкти та виробництва. Потужний обмін ударами.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 21 сер, 2025 21:52, всього редагувалось 1 раз.