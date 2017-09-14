RSS
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 13:36

Фінал багаторічної битви: деякі позиції ЗСУ тут існують лише у доповідях, бійцям загрожує оточення :shock: — DeepState

Трапляються випадки, коли позиції ЗСУ наявні лише в доповідях, а потім противник раптово опиняється в тилу на позиціях дронщиків чи вже РЕБівців тощо.

Найбільш складна ситуація наразі є в лісі на північному березі річки Сіверський Донець від Григорівки до Дронівки, де ворог може легко перекрити шлях в районі останньої, чим створить несприятливі наслідки для тамтешніх позицій ЗСУ. Залишається сподіватися, що бійців виведуть звідти вчасно, аби вони не потрапили в оточення. :?
https://zn.ua/ukr/war/final-bahatorichn ... state.html
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 13:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:В мене в моїх посадових обов'язках було одне, а в інших (тобто в можновладців-управлінців-регуляторів) інше.
САМЕ В НИХ В ПОСАДОВИХ ОБОВ'ЯЗКАХ - ВІДПОВІДАЄ ЗА РОЗВИТОК РИНКУ КРАЇНИ, ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ КРАЇНИ, ЗДРАВОХРАНЄНІЄ, ОСВІТУ, КУЛЬТУРУ І Т.Д.
за стан оцього в країні.
Що ти як дитина....
Я тобі про івана-а ти мені про барана...
Є якийсь міністр економіки , він підписав ЗАКОН по якому Долярчик заробив ДВІ квартири.
Можна сказати що цей закон створив умови ?
Можна
А чому цим законом скористався тільки Долярчик. будівельник і ще 1 млн осіб?
Чому ним не скористались інші 19 млн?
Закон-був, значить міністр економіки на місці бо правильний створив...
Так само покроково і з можновладцями....
Тепер з покупкою робочої сили....
Я(ти) коли купую товар що купуємо? товар? чи набір чужих робочих сил в одній упаковці?
Товар же хтось створив...
Про співвідношення попит/пропозиція
Приклад з педерації
вони почали будувати багато зброї - попит на токарів/слюсарів/фрезерувальників-збільшився, ціна на їх послуги збільшилась
В той самий час фармацепти не змогли збільшити вартість своєї праці
Що заважає фармацепту(набагато більш складна і розумніша професія ніж металообробка) змінити свій фах?
І від кого залежить змінить він свій фах чи ні?
То якщо він не міняє - то це його вина чи вина власника хімзаводу?
І останнє
ти з лопатою - це один результат
Ти на бульдозері-це другий результат
Але чий результат -купівля бульдозера?
То кому ти припишеш різницю продуктивності ти з лопатою і ти на бульдозері? собі? а личко не трісне?

Висновок
1 Кожен з нас ПРАЦЮЄ на себе
2 Кожен з нас в стані змінити дохід від своєї праці шляхом підвищення продуктивності праці ( і пофіг як ми це підвишення продуктивності отримуємо , збільшенням робочого часу чи купівлею інструментів чи освоєнням більш складної професії) і всі ці зміни залежать тільки від нас
3 Якщо в одній економічні системі є 10% тих хто зміг скористатись законами цієї системи і 90% тих хто не зміг - це проблема тих 90%..
от якби було 0,01% скористався а 99,99% не змогли - це проблема системи.

До речі саме ці нюанси які визначають ступінь розвитку і чия проблема - ти й упускаєш в своїх теоретичних опусах.
Якщо Держава бідна-значить в ній мало капіталу_______________ВВПменше 10000доларів
Якщо держава середня-значить в ній баланс праці/капіталу створений__10000-20000
Якщо держава багата - значить в ній капіталу забагато і працювати нікому_>20000
Тому в залежності від типу держави-перед чиновниками стоять різні завдання
для бідної - головне накопичити власний капітал
для середньої - догнати багату і перейти до заробітку на капітал бо заробіток через працю складніший і менш подобається людям
для багатой - підтягувати бідних до середнього рівня з мінімальними втратами капіталу
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 13:42

  Shaman написав:деякі підсумки до Дня Незалежності

Чи саме Тимошенко відрізнялась від Януковича? Перефарбуванням у "справжню українку"? Ви дійсно вірите у її щирість?

І знову Ви з мовним питанням... Проблема у світогляді людей, а не у мові. Багато моїх друзів із Південних та Східних регіонів, які ніколи не використовували українську, окрім як у школі, жодним чином не асоціювали себе с рф. З іншого боку україномовні громадяни так само хотіли "кріпку руку" та "господарника" та дивилися на росію, як продовження СРСР, де держава про тебе дбає. Не забувайте, що і путін і лукашенко тривалий час були популярними політиками в Україні. Ющенко міг лише мріяти про рейтинг путіна серед українців у 2009 році.

Так, ми десятиліття нікуди не рухались, тому що нам не щастить з владою. Кожен намагається систему очолити, а не змінити її. Зеленський робить те ж саме. Все завжди упирається у боротьбу з корупцією та гарантування верховенства права. Усім подобаються кишенькові суди та залежні антикорупційні органи.
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 13:47

  budivelnik написав:
  detroytred написав:В мене в моїх посадових обов'язках було одне, а в інших (тобто в можновладців-управлінців-регуляторів) інше.
САМЕ В НИХ В ПОСАДОВИХ ОБОВ'ЯЗКАХ - ВІДПОВІДАЄ ЗА РОЗВИТОК РИНКУ КРАЇНИ, ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ КРАЇНИ, ЗДРАВОХРАНЄНІЄ, ОСВІТУ, КУЛЬТУРУ І Т.Д.
за стан оцього в країні.
Що ти як дитина....
Я тобі про івана-а ти мені про барана...
Є якийсь міністр економіки , він підписав ЗАКОН по якому Долярчик заробив ДВІ квартири.
Можна сказати що цей закон створив умови ?
Можна
А чому цим законом скористався тільки Долярчик. будівельник і ще 1 млн осіб?
Чому ним не скористались інші 19 млн?
Закон-був, значить міністр економіки на місці бо правильний створив...
Так само покроково і з можновладцями....
Тепер з покупкою робочої сили....
Я(ти) коли купую товар що купуємо? товар? чи набір чужих робочих сил в одній упаковці?
Товар же хтось створив...
Про співвідношення попит/пропозиція
Приклад з педерації
вони почали будувати багато зброї - попит на токарів/слюсарів/фрезерувальників-збільшився, ціна на їх послуги збільшилась
В той самий час фармацепти не змогли збільшити вартість своєї праці
Що заважає фармацепту(набагато більш складна і розумніша професія ніж металообробка) змінити свій фах?
І від кого залежить змінить він свій фах чи ні?
То якщо він не міняє - то це його вина чи вина власника хімзаводу?
І останнє
ти з лопатою - це один результат
Ти на бульдозері-це другий результат
Але чий результат -купівля бульдозера?
То кому ти припишеш різницю продуктивності ти з лопатою і ти на бульдозері? собі? а личко не трісне?

Висновок
1 Кожен з нас ПРАЦЮЄ на себе
2 Кожен з нас в стані змінити дохід від своєї праці шляхом підвищення продуктивності праці ( і пофіг як ми це підвишення продуктивності отримуємо , збільшенням робочого часу чи купівлею інструментів чи освоєнням більш складної професії) і всі ці зміни залежать тільки від нас
3 Якщо в одній економічні системі є 10% тих хто зміг скористатись законами цієї системи і 90% тих хто не зміг - це проблема тих 90%..
от якби було 0,01% скористався а 99,99% не змогли - це проблема системи.

До речі саме ці нюанси які визначають ступінь розвитку і чия проблема - ти й упускаєш в своїх теоретичних опусах.
Якщо Держава бідна-значить в ній мало капіталу_______________ВВПменше 10000доларів
Якщо держава середня-значить в ній баланс праці/капіталу створений__10000-20000
Якщо держава багата - значить в ній капіталу забагато і працювати нікому_>20000
Тому в залежності від типу держави-перед чиновниками стоять різні завдання
для бідної - головне накопичити власний капітал
для середньої - догнати багату і перейти до заробітку на капітал бо заробіток через працю складніший і менш подобається людям
для багатой - підтягувати бідних до середнього рівня з мінімальними втратами капіталу

Ти правий, що як дитина.
Тільки це ти.

Не бачу сенсу обговорювати з чудаком, який в ШІ питає про ринок і голосить, що не бачить там про надлишок товарів-послуг в ринку.

А про можливість всіх скористатися однаковими умовами - вже разів зо двадцять тобі пояснювалось..


Тому ще раз: ти май свою((( думку, а я свою.
Ніяких проблем.
Ти мені для моєї не потрібен.
Чому ти лізеш зі своєю місією до мене - хз.
Спробуй стати самодостатнім.
А краще почни з абетки..
В тому числі, як ти купляєш в робітника саме його робочу силу. По ціні робочої сили. В ринку.
А не результат його праці..

Бо в цьому суть отримання одного з видів прибутку на капітал. Саме з покупки робочої сили в робітника, а не результату його праці.
А щоб допетрив наявне, то візьми приклад, коли ти-власник не працюєш вааабще, працюють тільки наймані на тебе менеджери, робітники.
А прибуток вони тобі на твій капітал створюють ((((!!!!
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 24 сер, 2025 13:55, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 13:53

  unicdima написав:чмошник, іди проси в когось з убдешників посвідчення сфоткати :mrgreen:

Спробуй не ображать форумчан, а то у тебе у кожному пості чмошник-ухилянт.
Спробуй, спершу воно звісно не вийде, але ти пробуй, можливо колись.
Нема грошей- так би зразу і сказав.
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 13:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А про можливість всіх скористатися однаковими умовами - вже разів зо двадцять тобі пояснювалось..
Тому ще раз: ти май свою((( думку, а я свою.
Так ти ЖОДНОГО разу не зміг відповісти на просте питання
Як правильно
Обібрати працівників щоб швидше накопичити капітал
Чи обібрати капіталіста - щоб нагодувати пенсіонера

Бо це рішення приймають можновладці і економічно ефективно і доцільно
Це 10-20 років давати накопичувати капітал а тільки потім оббирати підприємця
Але тоді цих 10-20 років пенсіонери і такі як ти -цього можновладця сто разів за фаберже повісять
Чи 50 років рухатись повільно , пенсіонери голодні але від смерті голодної не помирають , підприємці бідні але +100 000 в рік осіб стає багатими
тоді такі як ти вже владу не за фаберже вішають - а розповідають що вона просто погана бо не виконує....

Невже не розумієш?
Коли це не розуміє продавець велозапчастин - це ще куди не йшло...
а коли той хто вважає себе настільки розумним що аналізує дії Трампа/ЄМ/СІ - це викликає певний подив
Глянь , може треуголка наполєйона на шию спустилась і перекрила кисень до мозку?
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 13:55

  unicdima написав:успіх-ватер знову обісрався, в черговий раз підтвердивши, що ніде він не був, тему вважаю закритою.
Пропоную на подальше просто посилати брехуна коли він почне придумовувати казки про армію.

Пропоную тебе забанити. Чого саме тебе? Тому-що від тебе корисної інфи 0, в кожному пості ти ображаєш форумчан. Наведені докази ти не сприймаєш. Який зиск спілкування з тобою?
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 13:56

  Water написав:
  unicdima написав:чмошник, іди проси в когось з убдешників посвідчення сфоткати :mrgreen:

Спробуй не ображать форумчан, а то у тебе у кожному пості чмошник-ухилянт.
Спробуй, спершу воно звісно не вийде, але ти пробуй, можливо колись.
Нема грошей- так би зразу і сказав.

Брехло, тема закрита :D
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 13:58

  unicdima написав:
  Water написав:
  unicdima написав:чмошник, іди проси в когось з убдешників посвідчення сфоткати :mrgreen:

Спробуй не ображать форумчан, а то у тебе у кожному пості чмошник-ухилянт.
Спробуй, спершу воно звісно не вийде, але ти пробуй, можливо колись.
Нема грошей- так би зразу і сказав.

Брехло, тема закрита :D

Це самокритично.
Модерації прошу звернути увагу на цього пана. Він незаслужено ображає форумчан.
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 13:59

  budivelnik написав:
  detroytred написав:А про можливість всіх скористатися однаковими умовами - вже разів зо двадцять тобі пояснювалось..
Тому ще раз: ти май свою((( думку, а я свою.
Так ти ЖОДНОГО разу не зміг відповісти на просте питання
Як правильно
Обібрати працівників щоб швидше накопичити капітал
Чи обібрати капіталіста - щоб нагодувати пенсіонера

Бо це рішення приймають можновладці і економічно ефективно і доцільно
Це 10-20 років давати накопичувати капітал а тільки потім оббирати підприємця
Але тоді цих 10-20 років пенсіонери і такі як ти -цього можновладця сто разів за фаберже повісять
Чи 50 років рухатись повільно , пенсіонери голодні але від смерті голодної не помирають , підприємці бідні але +100 000 в рік осіб стає багатими
тоді такі як ти вже владу не за фаберже вішають - а розповідають що вона просто погана бо не виконує....

Невже не розумієш?
Коли це не розуміє продавець велозапчастин - це ще куди не йшло...
а коли той хто вважає себе настільки розумним що аналізує дії Трампа/ЄМ/СІ - це викликає певний подив
Глянь , може треуголка наполєйона на шию спустилась і перекрила кисень до мозку?

В тебе з пам'яттю туго.

Цей твій єралашик я тобі розкладав.
Що правильно --- розвивати капітал, який є.
І що він вже накопичений.
Він є в ринку.
Якщо ж є ринок, то і є капітал.
Ринок - це надлишок товарів-послуг, конкуренція виробників (тобто надлишок капіталу).
