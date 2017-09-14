Додано: Нед 24 сер, 2025 13:39

detroytred написав: В мене в моїх посадових обов'язках було одне, а в інших (тобто в можновладців-управлінців-регуляторів) інше.

САМЕ В НИХ В ПОСАДОВИХ ОБОВ'ЯЗКАХ - ВІДПОВІДАЄ ЗА РОЗВИТОК РИНКУ КРАЇНИ, ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ КРАЇНИ, ЗДРАВОХРАНЄНІЄ, ОСВІТУ, КУЛЬТУРУ І Т.Д.

Що ти як дитина....Я тобі про івана-а ти мені про барана...Є якийсь міністр економіки , він підписав ЗАКОН по якому Долярчик заробив ДВІ квартири.Можна сказати що цей закон створив умови ?МожнаА чому цим законом скористався тільки Долярчик. будівельник і ще 1 млн осіб?Чому ним не скористались інші 19 млн?Закон-був, значить міністр економіки на місці бо правильний створив...Так само покроково і з можновладцями....Тепер з покупкою робочої сили....Я(ти) коли купую товар що купуємо? товар? чи набір чужих робочих сил в одній упаковці?Товар же хтось створив...Про співвідношення попит/пропозиціяПриклад з педераціївони почали будувати багато зброї - попит на токарів/слюсарів/фрезерувальників-збільшився, ціна на їх послуги збільшиласьВ той самий час фармацепти не змогли збільшити вартість своєї праціЩо заважає фармацепту(набагато більш складна і розумніша професія ніж металообробка) змінити свій фах?І від кого залежить змінить він свій фах чи ні?То якщо він не міняє - то це його вина чи вина власника хімзаводу?І останнєти з лопатою - це один результатТи на бульдозері-це другий результатАле чий результат -купівля бульдозера?То кому ти припишеш різницю продуктивності ти з лопатою і ти на бульдозері? собі? а личко не трісне?Висновок1 Кожен з нас ПРАЦЮЄ на себе2 Кожен з нас в стані змінити дохід від своєї праці шляхом підвищення продуктивності праці ( і пофіг як ми це підвишення продуктивності отримуємо , збільшенням робочого часу чи купівлею інструментів чи освоєнням більш складної професії) і всі ці зміни залежать тільки від нас3 Якщо в одній економічні системі є 10% тих хто зміг скористатись законами цієї системи і 90% тих хто не зміг - це проблема тих 90%..от якби було 0,01% скористався а 99,99% не змогли - це проблема системи.До речі саме ці нюанси які визначають ступінь розвитку і чия проблема - ти й упускаєш в своїх теоретичних опусах.Якщо Держава бідна-значить в ній мало капіталу_______________ВВПменше 10000доларівЯкщо держава середня-значить в ній баланс праці/капіталу створений__10000-20000Якщо держава багата - значить в ній капіталу забагато і працювати нікому_>20000Тому в залежності від типу держави-перед чиновниками стоять різні завданнядля бідної - головне накопичити власний капіталдля середньої - догнати багату і перейти до заробітку на капітал бо заробіток через працю складніший і менш подобається людямдля багатой - підтягувати бідних до середнього рівня з мінімальними втратами капіталу