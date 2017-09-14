"Разом з Німеччиною ми зараз забезпечуємо, щоб Україна отримала потужні системи протиповітряної оборони. Німеччина і Норвегія дуже тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну в її боротьбі за захист країни та цивільного населення від російських повітряних атак", – заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.
В уряді зазначили, що Норвегія та Німеччина фінансують дві системи Patriot, включно із ракетами для них.
"Канада пообіцяла додаткові два мільярди доларів військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад один мільярд із цієї суми буде спрямовано на посилення вашого арсеналу озброєння шляхом постачання зброї, боєприпасів і бронетехніки", - сказав він.
За його словами, вони надійдуть в Україну вже наступного місяця.
Так детройтед же пояснював і не раз - він професійний військовий лише мирного часу, а коли війна він чік- чірік і в доміку Бо отримати від держави на халяву квартиру та різні інші плюшки це одне а от воювати за неї це зооооовсім інше
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 24 сер, 2025 17:08, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:А щоб допетрив наявне, то візьми приклад, коли ти-власник не працюєш вааабще, працюють тільки наймані на тебе менеджери, робітники. А прибуток вони тобі на твій капітал створюють
Щоб ти допетрав.... 1 Років 5-10 створюється не ПРИБУТОК на вкладений капітал... а ПОВЕРТАЄТЬСЯ вкладений капітал, тобто 5-10 років ти в мінусі ( а роботяга яка з цим інструментом працює - весь цей час в плюсі, бо в нього продуктивність вища)
Да кеп. Це ніяк не міняж суті процесу отримання прибутку на капітал саме з того, що купляєш ти в робітника не результат його праці, а його робочу силу. Саме завдяки цьому ці робітники дають ТОБІ прибуток на капітал. Саме з цього він, прибуток, виникає. А не з космосу.
Твоєї праці --- нууууууль. Нуль нулів. А прибуток на свій капітал отримуєш. Саме роботяги прирощують тобі його. Тому що продають тобі не результат своєї праці, а свою робсилу. По ціні на ринку на робсилу(( Яку визначає співвідношення пропозиції-попиту на робсилу в ринку.
Почни з абетки. Зрозумій суть процесів. Тоді побачиш сам ліс, а не окремі дерева.
володимир ільїч членін-перелогінтесь.... 1 Мій капітал - це МОЯ праця не просрана в попередніх періодах Те що такі як ви живете в борг( до речі навіть щоб жити в борг вам необхідно молитись на мене бо неможливо взяти в борг того чого немає) -це ваша біль 2 Ще раз коли ТИ користуєшся МОЇМ комбайном - то що продаєш ти? Правильно вміння смикати ричаги комбайна І за це отримаєш більше ніж за своє ж вміння замінивши комбайн використовувати серп чи плуг. А я за що отримую? Знову ж за моє вміння ЗАРОБИТИ на комбайн на якому ти будеш смикати важелі. Ти можеш відмовитись і йти копати гнород лопатою і жати вирощене косою або серпом Хіба я тобі лікар? От тільки продуктивність за годину роботи в тебе буде НИЖЧА ніж продуктивність роботи на МОЄМУ комбайні 3 При цьому УМОВИ для того щоб ти міг зібрати собі на комбайн-в тебе такі самі як і в мене.
Лекцію по побудові логічних ланцюжків-я тобі прочитаю трошки пізніше
detroytred написав:Щоб ти допетрав.... 1 Років 5-10 створюється не ПРИБУТОК на вкладений капітал... а ПОВЕРТАЄТЬСЯ вкладений капітал, тобто 5-10 років ти в мінусі ( а роботяга яка з цим інструментом працює - весь цей час в плюсі, бо в нього продуктивність вища) [/quote Да кеп. Це ніяк не міняж суті процесу отримання прибутку на капітал саме з того, що купляєш ти в робітника не результат його праці, а його робочу силу. Саме завдяки цьому ці робітники дають ТОБІ прибуток на капітал. Саме з цього він, прибуток, виникає. А не з космосу.
Твоєї праці --- нууууууль. Нуль нулів. А прибуток на свій капітал отримуєш. Саме роботяги прирощують тобі його. Тому що продають тобі не результат своєї праці, а свою робсилу. По ціні на ринку на робсилу(( Яку визначає співвідношення пропозиції-попиту на робсилу в ринку.
Почни з абетки. Зрозумій суть процесів. Тоді побачиш сам ліс, а не окремі дерева.
володимир ільїч членін-перелогінтесь.... 1 Мій капітал - це МОЯ праця не просрана в попередніх періодах Те що такі як ви живете в борг( до речі навіть щоб жити в борг вам необхідно молитись на мене бо неможливо взяти в борг того чого немає) -це ваша біль 2 Ще раз коли ТИ користуєшся МОЇМ комбайном - то що продаєш ти? Правильно вміння смикати ричаги комбайна І за це отримаєш більше ніж за своє ж вміння замінивши комбайн використовувати серп чи плуг. А я за що отримую? Знову ж за моє вміння ЗАРОБИТИ на комбайн на якому ти будеш смикати важелі. Ти можеш відмовитись і йти копати гнород лопатою і жати вирощене косою або серпом Хіба я тобі лікар? От тільки продуктивність за годину роботи в тебе буде НИЖЧА ніж продуктивність роботи на МОЄМУ комбайні 3 При цьому УМОВИ для того щоб ти міг зібрати собі на комбайн-в тебе такі самі як і в мене.
Лекцію по побудові логічних ланцюжків-я тобі прочитаю трошки пізніше
Сраленін, а не членін.
Чудаче, ти знов не на те дивишся. Мова не про правильно це чи неправильно, справедливо чи ні, а мова суто об'єктивний факт --- за звідки ти отримує прибуток. Саме прибуток на свій капітал. І для наглядності тобі у лоба взято приклад, коли твоєї праці нуль... В створенні прибутку.
За свій капітал ти при рівноцінному обміні теж повинен отримати його взад з нулем прибутку. Твоє ніхто в тебе не взяв. Твій капітал тобі повернуто в повному обсязі. А от ти береш. З праці робітників, які нею створили прибуток. Це об'єктивний факт. Це не добре і не пагано, це факт. Це спосіб виробництва за ринку...
Як і те, що без робітників .... то спробуй без робітників, чудило! Спробуй сам на все робити... Або їсти свій капітал. Тому коли ти співаєш, що робиш послугу їм, наймаючи їх, то з таким же успіхом вони можуть сказати, що роблять послугу тобі. Отже без них твій капітал це умовно метрвий вантаж...
З тебе лектор, як з г.. палка. Ти ж процесів суть навіть не намагаєшся зрозуміти. Лише по вершкам та рефлексії на окремі елементи з картинки. От і виходять єралашики. А коли з'являються червоні кольори, то це ознака повного трешу. Апофігею.