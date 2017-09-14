RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1484014841148421484314844>
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 15:20

Так, когда оккупанты стремятся захватить Сумщину, тогда в Курской области появляются наши ВСУ. Когда враг атакует украинскую энергетику, тогда в ответ горят его НПЗ.

И никто не может нам запретить такие удары, потому что это бьет справедливость,
– заявил Зеленский.

Он напомнил, что Украина неоднократно предлагала противнику обоюдное прекращение огня. Впрочем, поскольку ее призывы игнорируют, она будет отвечать силой.

Президент подчеркнул, что сегодня Украина – сильнее, чем была раньше, и себя уважает. Наше государство имеет собственную волю, чтобы воплощать в жизнь то, что ей необходимо.

Украина никогда больше в истории не будет принуждена к позору, которую россияне называют компромиссом,
– подчеркнул президент.
https://24tv.ua/ru/udary-po-rossii-zele ... l_n2900224
detroytred
 
Повідомлень: 25205
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 15:51

До останньої... берези!©)))

  pesikot написав:Норвегія виділяє близько $700 млн на системи ППО для України
"Разом з Німеччиною ми зараз забезпечуємо, щоб Україна отримала потужні системи протиповітряної оборони. Німеччина і Норвегія дуже тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну в її боротьбі за захист країни та цивільного населення від російських повітряних атак", – заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

В уряді зазначили, що Норвегія та Німеччина фінансують дві системи Patriot, включно із ракетами для них.


Канада виділяє мільярд доларів на боєприпаси та бронетехніку для України, - прем’єр
"Канада пообіцяла додаткові два мільярди доларів військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад один мільярд із цієї суми буде спрямовано на посилення вашого арсеналу озброєння шляхом постачання зброї, боєприпасів і бронетехніки", - сказав він.

За його словами, вони надійдуть в Україну вже наступного місяця.


Дрони СБУ та ССО уразили порт "Усть-Луга" у Ленінградській області – джерело
За попередньою інформацією, українські дрони влучили в газопереробний комплекс компанії "Новатек", яка є найбільшим у Росії виробником скрапленого газу.

За даними співрозмовника, удар прийшовся точно в установку кріогенного фракціонування газового конденсату/газу, яка є "серцем" технологічних процесів комплексу.


Британія продовжить навчати українських військових до кінця 2026 року
Програма Interflex, яка передбачає як бойову підготовку, так і навчання навичкам керівництва, буде продовжена щонайменше до кінця 2026 року.

Зазначається, що наразі понад 50 000 українських новобранців пройшли навчання у Великій Британії за програмою Interflex.
Ну що ж - виходить, що продовжуємо війну до останнього подиху кацапа! :mrgreen:

Тож, пакуй рюкзак і гайда в найближчий тцк! :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8521
З нами з: 18.03.21
Подякував: 281 раз.
Подякували: 1009 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 16:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Суть проблеми в тому, що пересічні комбайнери/трактористи/баристи, які зброю бачили лише у фільмах - мають воювати і захищати розовощоких, спеціально навчених військових, яких вчили/тренували пів їхнього пустого життя!!!
Як так?©

Так детройтед же пояснював і не раз - він професійний військовий лише мирного часу, а коли війна він чік- чірік і в доміку :mrgreen: Бо отримати від держави на халяву квартиру та різні інші плюшки це одне а от воювати за неї це зооооовсім інше :twisted:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 24 сер, 2025 17:08, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6080
З нами з: 07.04.12
Подякував: 7017 раз.
Подякували: 3172 раз.
 
Профіль
 
3
2
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 17:01

  Успіх написав:Ну що ж - виходить, що продовжуємо війну до останнього подиху кацапа! :mrgreen:

Тож, пакуй рюкзак і гайда в найближчий тцк! :D

Ухилянт, а ти коли до тцк?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3037
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 17:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11943
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 17:19

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:А щоб допетрив наявне, то візьми приклад, коли ти-власник не працюєш вааабще, працюють тільки наймані на тебе менеджери, робітники.
А прибуток вони тобі на твій капітал створюють
Щоб ти допетрав....
1 Років 5-10 створюється не ПРИБУТОК на вкладений капітал... а ПОВЕРТАЄТЬСЯ вкладений капітал, тобто 5-10 років ти в мінусі ( а роботяга яка з цим інструментом працює - весь цей час в плюсі, бо в нього продуктивність вища)

Да кеп.
Це ніяк не міняж суті процесу отримання прибутку на капітал саме з того, що купляєш ти в робітника не результат його праці, а його робочу силу.
Саме завдяки цьому ці робітники дають ТОБІ прибуток на капітал.
Саме з цього він, прибуток, виникає.
А не з космосу.

Твоєї праці --- нууууууль. Нуль нулів.
А прибуток на свій капітал отримуєш.
Саме роботяги прирощують тобі його.
Тому що продають тобі не результат своєї праці, а свою робсилу.
По ціні на ринку на робсилу((
Яку визначає співвідношення пропозиції-попиту на робсилу в ринку.

Почни з абетки.
Зрозумій суть процесів.
Тоді побачиш сам ліс, а не окремі дерева.
володимир ільїч членін-перелогінтесь....
1 Мій капітал - це МОЯ праця не просрана в попередніх періодах
Те що такі як ви живете в борг( до речі навіть щоб жити в борг вам необхідно молитись на мене бо неможливо взяти в борг того чого немає) -це ваша біль
2 Ще раз
коли ТИ користуєшся МОЇМ комбайном - то що продаєш ти?
Правильно вміння смикати ричаги комбайна
І за це отримаєш більше ніж за своє ж вміння замінивши комбайн використовувати серп чи плуг.
А я за що отримую?
Знову ж за моє вміння ЗАРОБИТИ на комбайн на якому ти будеш смикати важелі.
Ти можеш відмовитись і йти копати гнород лопатою і жати вирощене косою або серпом
Хіба я тобі лікар?
От тільки продуктивність за годину роботи в тебе буде НИЖЧА ніж продуктивність роботи на МОЄМУ комбайні
3 При цьому
УМОВИ для того щоб ти міг зібрати собі на комбайн-в тебе такі самі як і в мене.

Лекцію по побудові логічних ланцюжків-я тобі прочитаю трошки пізніше
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26857
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 17:27

  budivelnik написав:
  detroytred написав:А не з космосу.

Твоєї праці --- нууууууль. Нуль нулів.
А прибуток на свій капітал отримуєш.
Саме роботяги прирощують тобі його.

володимир ільїч членін-перелогінтесь....


Мені так нагадалось, як detroytred хизувався, що його успіхі в знаннях по економіці десь там, хтось там оцінив, на якихось там курсах

Воно і видно рівень знаннь по економіці
Отой самий нуль нулів, про який написав сам detroytred )))

От савецькой пропагандой набзділо конкретно - капіталіст нічого не робить, тільки отримує прибуток з капіталу
Все по завєтам газети "Правда" та "Мєждународной панорами" )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11943
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 18:13

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Щоб ти допетрав....
1 Років 5-10 створюється не ПРИБУТОК на вкладений капітал... а ПОВЕРТАЄТЬСЯ вкладений капітал, тобто 5-10 років ти в мінусі ( а роботяга яка з цим інструментом працює - весь цей час в плюсі, бо в нього продуктивність вища)
[/quote
Да кеп.
Це ніяк не міняж суті процесу отримання прибутку на капітал саме з того, що купляєш ти в робітника не результат його праці, а його робочу силу.
Саме завдяки цьому ці робітники дають ТОБІ прибуток на капітал.
Саме з цього він, прибуток, виникає.
А не з космосу.

Твоєї праці --- нууууууль. Нуль нулів.
А прибуток на свій капітал отримуєш.
Саме роботяги прирощують тобі його.
Тому що продають тобі не результат своєї праці, а свою робсилу.
По ціні на ринку на робсилу((
Яку визначає співвідношення пропозиції-попиту на робсилу в ринку.

Почни з абетки.
Зрозумій суть процесів.
Тоді побачиш сам ліс, а не окремі дерева.

володимир ільїч членін-перелогінтесь....
1 Мій капітал - це МОЯ праця не просрана в попередніх періодах
Те що такі як ви живете в борг( до речі навіть щоб жити в борг вам необхідно молитись на мене бо неможливо взяти в борг того чого немає) -це ваша біль
2 Ще раз
коли ТИ користуєшся МОЇМ комбайном - то що продаєш ти?
Правильно вміння смикати ричаги комбайна
І за це отримаєш більше ніж за своє ж вміння замінивши комбайн використовувати серп чи плуг.
А я за що отримую?
Знову ж за моє вміння ЗАРОБИТИ на комбайн на якому ти будеш смикати важелі.
Ти можеш відмовитись і йти копати гнород лопатою і жати вирощене косою або серпом
Хіба я тобі лікар?
От тільки продуктивність за годину роботи в тебе буде НИЖЧА ніж продуктивність роботи на МОЄМУ комбайні
3 При цьому
УМОВИ для того щоб ти міг зібрати собі на комбайн-в тебе такі самі як і в мене.

Лекцію по побудові логічних ланцюжків-я тобі прочитаю трошки пізніше

Сраленін, а не членін.

Чудаче, ти знов не на те дивишся.
Мова не про правильно це чи неправильно, справедливо чи ні, а мова суто об'єктивний факт --- за звідки ти отримує прибуток. Саме прибуток на свій капітал.
І для наглядності тобі у лоба взято приклад, коли твоєї праці нуль...
В створенні прибутку.

За свій капітал ти при рівноцінному обміні теж повинен отримати його взад з нулем прибутку.
Твоє ніхто в тебе не взяв.
Твій капітал тобі повернуто в повному обсязі.
А от ти береш. З праці робітників, які нею створили прибуток.
Це об'єктивний факт.
Це не добре і не пагано, це факт.
Це спосіб виробництва за ринку...

Як і те, що без робітників .... то спробуй без робітників, чудило!
Спробуй сам на все робити...
Або їсти свій капітал.
Тому коли ти співаєш, що робиш послугу їм, наймаючи їх, то з таким же успіхом вони можуть сказати, що роблять послугу тобі.
Отже без них твій капітал це умовно метрвий вантаж...

З тебе лектор, як з г.. палка.
Ти ж процесів суть навіть не намагаєшся зрозуміти.
Лише по вершкам та рефлексії на окремі елементи з картинки.
От і виходять єралашики.
А коли з'являються червоні кольори, то це ознака повного трешу. Апофігею.
detroytred
 
Повідомлень: 25205
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 18:20

Вітання від Киянина, і знову про хрест

Вітання від Киянина, і знову про хрест
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40526
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 18:21

  pesikot написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:А не з космосу.

Твоєї праці --- нууууууль. Нуль нулів.
А прибуток на свій капітал отримуєш.
Саме роботяги прирощують тобі його.

володимир ільїч членін-перелогінтесь....


Мені так нагадалось, як detroytred хизувався, що його успіхі в знаннях по економіці десь там, хтось там оцінив, на якихось там курсах

Воно і видно рівень знаннь по економіці
Отой самий нуль нулів, про який написав сам detroytred )))

От савецькой пропагандой набзділо конкретно - капіталіст нічого не робить, тільки отримує прибуток з капіталу
Все по завєтам газети "Правда" та "Мєждународной панорами" )

а от до хотаба питань нема
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40526
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 1484014841148421484314844>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 121440
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 304423
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 976028
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4319)
24.08.2025 23:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.