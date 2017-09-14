RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14841148421484314844>
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 18:27

  pesikot написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:А не з космосу.

Твоєї праці --- нууууууль. Нуль нулів.
А прибуток на свій капітал отримуєш.
Саме роботяги прирощують тобі його.

володимир ільїч членін-перелогінтесь....


Мені так нагадалось, як detroytred хизувався, що його успіхі в знаннях по економіці десь там, хтось там оцінив, на якихось там курсах

Воно і видно рівень знаннь по економіці
Отой самий нуль нулів, про який написав сам detroytred )))

От савецькой пропагандой набзділо конкретно - капіталіст нічого не робить, тільки отримує прибуток з капіталу
Все по завєтам газети "Правда" та "Мєждународной панорами" )

Не бреши, як завжди, клоун.
Оцінкою я не хизувався, а спростував брехню твого "станемо разом спина до спини" (при повномасштабці) про "здурі почав читати економіку".

Рівноцінний обмін - це Рікардо.
Його мінова та споживча вартості.
Рікардо, який про твою гозету Правда і Панорами й не чув.
А приклад, коли власник капіталу абсолютно не дотичний до процесу, а лише отримує прибуток на капітал, спеціально взято --- для наявності. щоб отой єралашечник не заспівав про те, що він теж працює і за це отримує прибуток.

До того ж я це одразу пояснив (для чого такий приклад наводжу), а ти, сільський бухгалтер (єканаміст), навіть після цієї ремарки не в стані зрозуміти про що мова.
Про якусь Правду заголосив, рефлексуючи.

Фінфорум 😁😁😁
Бізнесмен-ларьочник та бухгалтер сільский ... єканамісти.
detroytred
 
Повідомлень: 25205
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 18:35

  flyman написав:а от до хотаба питань нема


І ти туди ж.

Єралашечник спеціально вже вкотре обрізає цитати, щоб зліпити єралашик.
Дивись:
  detroytred написав:А щоб допетрив наявне, то візьми приклад, коли ти-власник не працюєш вааабще, працюють тільки наймані на тебе менеджери, робітники.
А прибуток вони тобі на твій капітал створюють


По суті такими ж капіталістами є також усі вкладники банків... хоч пенси, хоч самі роботяги, хоч безробітні, хоч хто!

Відніс капітал в банк...отримав прибуток на капітал.
Власної праці ---- нуль нулів.
То хто приростив капітал-то?
По ланцюжкам від банку до реального сектору.
Інопланетяни (((

До речі, часто він висмикує шматок і ліпить єралашика.
Вище є і овсім треш: спочатку повна його цитата, потім шматок, кажись навіть неповне речення, від моєї і на цьому єралашик.
detroytred
 
Повідомлень: 25205
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 18:42

Вітанная від корейця з Пд. Кореї

Вітанная від корейця з Пд. Кореї
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40526
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 18:57

  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:Суть проблеми в тому, що пересічні комбайнери/трактористи/баристи, які зброю бачили лише у фільмах - мають воювати і захищати розовощоких, спеціально навчених військових, яких вчили/тренували пів їхнього пустого життя!!!
Як так?©

Так детройтед же пояснював і не раз - він професійний військовий лише мирного часу, а коли війна він чік- чірік і в доміку :mrgreen: Бо отримати від держави на халяву квартиру та різні інші плюшки це одне а от воювати за неї це зооооовсім інше :twisted:

Не бреши по сотому колу, що я пояснював.
Візьми і зацитуй, а не бреши зі стелі.

Ти ж бізнесмен чи в пальто?
Такі ж, як ти, схотіли контракти.
Замість кадрової служби контракти всл. Як на ринку...добазарились, угоду уклали.
То читай контракт. Так все чітко вказано. Про коли і хто кому що повинен. (Хоча держава з свого боку отой контракт порушує, як два пальці...).

І не забувай,що за бойові дії СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО. Саме за бд -- окремо нараховується вислуга, окремо бойові, окрмео пільги - в тому числі окрема черга на квартири.
В мирний час всі сплати тощо всл йдуть САМЕ ЗА МИРНИЙ ЧАС.
І оті мирного часу, як ти кажеш, ще з 91 року квартири чекають. Від держави, вже будучи звільненини 15+ років тому.
То хто кому заборгував-то?
В тому числі і 52 млрд. за пенсію тільки по виграних судах (тобто рішення ухвалено Іменем України). А не подали до суду на порядки більше.
Також ще речові, пайкові.
Це факти, а не твої прибрехеньки.

Ніж брехати про інших, краще співай за себе, як ти замість за три роки дійти до фронту ... відкрив другий бізнес. Це буде ближче до реалій.

І розкажи тоді хто з твоєї родини (родичів першого ступеня споріднення) тебе захищає, отакого славетного з претензіями до інших.
Якщо ніхто, то *як так?* (С)
Розумію, що хочеться халяви.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 24 сер, 2025 19:16, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25205
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

З російського полону визволили колишнього мера Херсона Миколаєнка
Ексмера Херсона окупанти викрали 18 квітня 2022 року. Перед цим він відмовився від пропозицій про співпрацю від нині ліквідованого колаборанта Кирила Стремоусова.

Перший час Миколаєнко перебував у Херсоні, про що свідчили відео, оприлюднені окупантами.

До кінця листопада 2022 року про його долю нічого не було відомо - до тих пір поки представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не підтвердили, що він перебуває у російському полоні.


Как хорошо в оккупации (с) ...

PS. особливо, якщо порівняти фото до полону і після полону ...
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 24 сер, 2025 19:20, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11943
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 19:20

  flyman написав:Вітання від Киянина, і знову про хрест

Як пише Politico, "Фламінго" цього місяця було виготовлено 211 екземплярів"
але
Потужність виробництва складає одна крилата ракета на добу.

Напевно виробленого ще не достатньо, щоб почати наносити якісь удари.
Schmit
 
Повідомлень: 5167
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Перехід до ПЦУ – це не зрада Бога»: розмова зі священником, який відмовився від УПЦ (МП) (Відео)

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11943
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 20:08

*ВЭНС:
«Я не говорю, что русские уступили во всем, но они признали, что Украина сохранит территориальную целостность после войны"... Россия отказалась от своих первоначальных планов установить "марионеточное правительство" в Киеве...
(интервью NBC News).* (С)

Для Песікота перекладаю: Венс каже, що рфія відмовилась від захоплення всієї України та "денацифікації".
Венс каже.
(А справді це так чи ні, то вже інше питання).
_______________________
*США рассчитывают, что мир в Украине может быть достигнут в течение полугода, - вице-президент США Вэнс.

😅
Т.е. уже... после 4 раза по "2 недели"... февраль 2026... как минимум... но это не точно...* (С)
detroytred
 
Повідомлень: 25205
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 21:05

  Schmit написав:Як пише Politico, "Фламінго" цього місяця було виготовлено 211 екземплярів"
але
Потужність виробництва складає одна крилата ракета на добу.
Напевно виробленого ще не достатньо, щоб почати наносити якісь удари.


поки що удари відосіками/фотками та обіцянками на наступний рік...
а що ж було рік тому:
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше позитивно випробувала балістичну ракету вітчизняного виробництва.
Про це він сказав під час пресконференції на форумі "Україна 2024. Незалежність" 27 серпня.

https://suspilne.media/822641-bulo-pers ... lenskij-2/

жодного!! бойового застосування "розового фламінго" ще не було, а іксперди вже пишуть про 200+ штук ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 422
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 21:47

Свято наближається!©)))

  sergey_stasyuk555 написав:жодного!! бойового застосування "розового фламінго" ще не було
От-от застосують! :D
Гордон же брехати не стане? :mrgreen:


Залишилось 24 години... :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8521
З нами з: 18.03.21
Подякував: 281 раз.
Подякували: 1009 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
  #<1 ... 14841148421484314844>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 121440
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 304423
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 976028
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4319)
24.08.2025 23:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.