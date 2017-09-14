RSS
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 00:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Венс каже, що рфія відмовилась від захоплення всієї України та "денацифікації".
Так і ми відмовились від кави минулого року в Криму..
Так що по відмовам- в нас паритет...
Подивимось від чого москалі завтра відмовляться
вангую що відмовляться передавати Львів - Польщі, а Мукачево-Угорщині..
Тоді ми автоматично відмовимось палити Москву( як це вже пару разів робили)
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 08:33

  budivelnik написав:Ще розскажи-в якій з книжок про економіку ти прочитав твердження що при середньому рості (ринку/капіталу)на 10% - всі учасники ГАРАНТОВАНО отримають 10% ?

Модераторів прошу не видаляти.
Більше не буду не по темі
Лише виконаю оце прохання((, як взірець з потоку кумедних маніпуляцій.
______________________________
В тебе, саме в тебе я прочитав цю нісенітницю про гарантованих 10% в ринку. І саме тобі саме про це вчора ж одразу вказав. А ти після цього питаєш де.
Дивись:
  budivelnik написав:...
Отже
а- ТРУСИ - є прибутковість вкладення капіталу , для України вона 10+% в рік
...
Тому
Якщо
є ринки з 0%-Японія, Швейцарія - там капіталу задницею їж і з цим проблема
є ринки з 3% - США, ЄС - там достатньо капіталу , але створюються умови щоб не було перетікання між собою , бо 2% це замало , а 4% це задорого

Як тоді назвати ринок в якому є ГАРАНТОВАНИХ - 10%
...

Пон 18 сер, 2025 18:59
Напад росії і білорусі на Україну
Це вже четвертий твій вихід на самого себе за два останніх тижні. Треш...
(І якщо схочеш спригнути співом через "всіх учасників", то в мене і не було про "всіх учасників", навпаки -- я тобі ще тоді одразу пригадав, що ти сам три рази банкротів.)
Увесь інший твій білий шум твоїх вигадок та перекручень розкладати не буду. Там все по стоп'ятнадцятому колу і з туленням совка, хфантазій про голодранця, двірниками, васями, карузами.
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 09:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_stasyuk555 написав:жодного!! бойового застосування "розового фламінго" ще не було, а іксперди вже пишуть про 200+ штук ))

там ще тех.директор по виробництву цієї ракети якась І.Терех, 30-річна архітекторка, проектувальниця паркових лавочок і клумб.
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 09:58

Український далекобійний дрон FP-1 виробляється у темпі 3000 одиниць на місяць, а коштує він дешевше за "Шахед" і це було досягнуто цілим рядом виробничих та технологічних рішень.

"Зараз компанія виготовляє близько 100 дронів на день, за ціною 55 000 доларів за штуку", - зазначає видання.

Також слід звернути увагу на те, що FP-1 несе доволі потужну бойову частину. У сюжеті було оголошено про 60 кг, хоча під час презентації говорили про максимальну вагу корисного навантаження до 120 кг. Вочевидь потужніша БЧ може бути встановлена ціною зменшення дальності. Остання до речі у FP-1 заявлена на рівні до 1600 км.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 19961.html
"І FP-1 це не єдиний український далекобійний дрон."

Якщо це так, то обидві сторони зайняті накопиченням ракет та дронів..
Для?
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 10:22

  detroytred написав:Якщо це так, то обидві сторони зайняті накопиченням ракет та дронів..
Для?

Как ЯО, накопили, что бы бояться друг друга и не рыпаться.
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 10:38

буденні новини з вільної країни: чергова парочка трупів молодих хлопців після зустрічі з рекрутерами за останні пару днів
Мого сина Виталий Сахарук забрав Сарненський РТЦК та СП в четвер 21.08.2025 року. УТРИМУВАЛИ в приміщенні РТЦК та СП 3 дні. Вчора 23.08.2025 року дізнаємось, що він в МОРЗІ.

У Смілянській міській лікарні помер 38-річний Євген Мочерняк (Кушнір), якого 21 серпня працівники територіального центру комплектування затримали у рейсовому автобусі «Кропивницький–Київ» у Корсунь-Шевченківському.
Знайомі чоловіка у соцмережах стверджують, що його силоміць витягли з автобуса, попри наявність законної відстрочки від мобілізації. За їхніми словами, вже наступного дня він опинився у лікарні у вкрай тяжкому стані, із численними травмами, і через день помер.
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 10:41

  alex_dvornichenko написав:
  detroytred написав:Якщо це так, то обидві сторони зайняті накопиченням ракет та дронів..
Для?

Как ЯО, накопили, что бы бояться друг друга и не рыпаться.

І регульовано (як з нпз лише на 10-15% зменшити. І стоп. Оновлення. Знов удари, зменшення на некритичний відсоток. Так само і з енергетикою вже в нас. Аналогічно і з санкціями: підлаштувалися до старих, введення нових; і знов) б'ють в дійсно болючі точки... та інтереси.
Регульовано, контрольовано.

А в цей час на лбз б'ться насмерть (по максимуму) по умовно посадкам-полям...малозначним. Але по максимуму.

Регульований-контрольований "конфлікт", недопущення росту ескалації, виходу за межі..

Тобто поки екзистенційність за великим рахунком лише для отих на (коло) лбз.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 25 сер, 2025 10:48, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 10:47

  detroytred написав:
  alex_dvornichenko написав:
  detroytred написав:Якщо це так, то обидві сторони зайняті накопиченням ракет та дронів..
Для?

Как ЯО, накопили, что бы бояться друг друга и не рыпаться.

І регульовано (як з нпз лише на 10-15% зменшити) б'ють в дійсно болючі точки... та інтереси.
Регульовано, контрольовано.

А в цей час на лбз б'ться насмерть (по максимуму) по умовно посадкам-полям...малозначним. Але по максимуму.

Регульований-контрольований "конфлікт", недопущення росту ескалації, виходу за межі..

Тобто поки екзистенційність за великим рахунком лише для отих на (коло) лбз.

а в цей час в далекій далекій галактиці капітани зорельотів младовоєнпєнси з хронічним нетойвосом, курсують вперед-назад повз кордони Пандори, з повними рюкзаками унобтанію на покупку нерухомості у баклановії туманності
Востаннє редагувалось flyman в Пон 25 сер, 2025 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 10:52

І все буде добре!© )))

  detroytred написав:Український далекобійний дрон FP-1 виробляється у темпі 3000 одиниць на місяць, а коштує він дешевше за "Шахед" і це було досягнуто цілим рядом виробничих та технологічних рішень.

"Зараз компанія виготовляє близько 100 дронів на день, за ціною 55 000 доларів за штуку", - зазначає видання.

Також слід звернути увагу на те, що FP-1 несе доволі потужну бойову частину. У сюжеті було оголошено про 60 кг, хоча під час презентації говорили про максимальну вагу корисного навантаження до 120 кг. Вочевидь потужніша БЧ може бути встановлена ціною зменшення дальності. Остання до речі у FP-1 заявлена на рівні до 1600 км.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 19961.html
"І FP-1 це не єдиний український далекобійний дрон."

Якщо це так, то обидві сторони зайняті накопиченням ракет та дронів..
Для?
... покращення переговорних позицій :D


А якщо чуть-чуть серйозно, то ппц їхнім нафтобазам і різним заводам...
Та і Кримський міст можна кошмарити добряче, якщо запустити дрони "в перемішку" з ракетами одночасно!
Ну і трошки на пітер/москву спробувати летючість/прицільність рожевого фламінго :mrgreen:

Тож, пора вже Флер знову вигукувати - "до кордонів 91го!"
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 10:54

  flyman написав:а в цей час в далекій далекій галактиці капітани зорельотів младовоєнпєнси з хронічним нетойвосом, курсують вперед-назад повз кордони маловідомої планети, з повними рюкзаками мегагалактичного кеша на покупку нерухомості у балкановії туманності

Бо не мають впливу ні на такий характер процесу війни, ні на життя когось в кавалірці.

Тобто від того, де буде отой капітан зорельоту, ні характер війни, ні доля когось з кавалірки ну ніяк не зміниться.
Обидва процеси визначаються рішеннями інших.

То чого ця згадка?
