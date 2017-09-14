RSS
  #
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 10:57

  detroytred написав:
  flyman написав:а в цей час в далекій далекій галактиці капітани зорельотів младовоєнпєнси з хронічним нетойвосом, курсують вперед-назад повз кордони маловідомої планети, з повними рюкзаками мегагалактичного кеша на покупку нерухомості у балкановії туманності

Бо не мають впливу ні на такий характер процесу війни, ні на життя когось в кавалірці.

Тобто від того, де буде отой капітан зорельоту, ні характер війни, ні доля когось з кавалірки ну ніяк не зміниться.
Обидва процеси визначаються рішеннями інших.

То чого ця згадка?

юо таких нетойвосних кілька міжгалактичних армад щоб подолати імперію зла на темній стороні сили, але в них тепер "лапки"

Зображення
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 11:01

  flyman написав:юо таких нетойвосних кілька міжгалактичних армад щоб подолати імперію зла на темній стороні сили, але в них тепер "лапки"

Рішення та реалізацію приймає хто.
Самі схотіли, витягнули з кишень зорельоти та полетіли чи як.

Тому повторюю питання: то до чого згадка?

І судячи по нехватці капітанів не зорельотів, а ружжя, то такі ж самі фактичні лапки і в останніх.
Могли б і з ружжями піти на імперію зла.
Що зорельотами, що ружжями..
Бо в імперії зла теж є свої і зорельоти, і ружжя.

Критично не вистачає саме носіїв ружжя. Капітани зорельотів за них не будуть. Поки((
Другі не зроблять рехфолюцію.
То вперед. Все в руках носіїв ружжов.
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 11:13

  detroytred написав:
  flyman написав:юо таких нетойвосних кілька міжгалактичних армад щоб подолати імперію зла на темній стороні сили, але в них тепер "лапки"

Рішення та реалізацію приймає хто.
Самі схотіли, витягнули з кишень зорельоти та полетіли чи як.

Тому повторюю питання: то до чого згадка?

І судячи по нехватці капітанів не зорельотів, а ружжя, то такі ж самі фактичні лапки і в останніх.
Могли б і з ружжями піти на імперію зла.
Що зорельотами, що ружжями..
Бо в імперії зла теж є свої і зорельоти, і ружжя.

Критично не вистачає саме носіїв ружжя. Капітани зорельотів за них не будуть. Поки((

Микол вистачає
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 11:16

  flyman написав:Микол вистачає

В кавалірках.
В окопах - ні.

До речі, давно Микола на гілці не з'являвся. Цікаві повідомлення були.
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 11:16

  Shaman написав:якщо агресор не погоджується на перемовини, незважаючи на рівень втрат - то варіантів лише два - воювати або здатися. здатися? пишіть вже повністю свої висновки, а не натяки... вічної війни не буде - не вистачить ресурсів в жодної з країн. тому так, гра, хто перший кліпне.

з військової точки зору ситуація майже патова. з точки зору терору - проблеми є, влада має думати над їх вирішенням...

А що означає "здатися"? Фінляндія здалась в 1940?
Не виживайте слова "капітуляція", "здатися" тому що люди під цими словами розуміють кожен інше.
Наприклад я під капітуляцією розумію здачу Львова(і всього що на схід від Львова), а деякі під капітуляцією розуміють здачу Донбасу і Криму.

Вічна війна може бути! Наприклад я припускаю війну ще 10 років. Чому ні? Ви ж усі турбопатріоти цього хочете(хотіли).
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 11:23

Ну як діти малі, чесне слово!

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:а в цей час в далекій далекій галактиці капітани зорельотів младовоєнпєнси з хронічним нетойвосом, курсують вперед-назад повз кордони маловідомої планети, з повними рюкзаками мегагалактичного кеша на покупку нерухомості у балкановії туманності

Бо не мають впливу ні на такий характер процесу війни, ні на життя когось в кавалірці.

Тобто від того, де буде отой капітан зорельоту, ні характер війни, ні доля когось з кавалірки ну ніяк не зміниться.
Обидва процеси визначаються рішеннями інших.

То чого ця згадка?

юо таких нетойвосних кілька міжгалактичних армад щоб подолати імперію зла на темній стороні сили, але в них тепер "лапки"

Зображення

Флай та всі інші - ну навчіться раз і назавжди НОРМАЛЬНО прикріплювати фото, щоб було видно всім!

https://imgbb.com

І буде вам щастя!



А то в більшості випадків фото НЕ відкриваються!
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 11:24

І все буде добре!© )))

Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 11:46

лапки

  Успіх написав:Флай та всі інші - ну навчіться раз і назавжди НОРМАЛЬНО прикріплювати фото, щоб було видно всім!

https://imgbb.com

І буде вам щастя!



А то в більшості випадків фото НЕ відкриваються!

і в тебе теж:
https://imcat.com.ua/cat-products/dlya-domu/chashky/chashka-v-mene-lapky-330-mlkol.html?srsltid=AfmBOor03py_hdy6pX2s1WwsDB9uwG2VU_4amlInTeNKNf6idYdRmA4S
